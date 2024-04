Fejfájás kezelése terhesség alatt

Terhesség alatt gyakran jelentkezhet fejfájás, ami különösen a terhesség első hónapjaiban okozhat panaszt.

Mi okozhat fejfájást?

A terhesség során az anya szervezete nagy változásokon megy keresztül, megváltozik a hormonháztartás, a keringő vér mennyisége, összetétele, a szív működése és még sok minden más.

Fejfájást okozhat fáradtság vagy kimerültség, alacsony vagy magas vérnyomás, vérszegénység, stressz, rendszertelen étkezés és például kevés alvás.

Terhesség során a fentiek könnyebben okoznak panaszokat, hiszen az anyai test egy új életet táplál, így nagyobb teher nehezedik rá.

Mindezek mellett már meglevő vagy újonnan jelentkező specifikus fejfájás betegségek is gyakrabban fordulhatnak elő, ami speciális kezelést is igényelhet, ilyen például a migrén, melyre ebben a cikkben bővebben nem térünk ki, a terhesség alatt adható migrénellenes gyógyszerekről ide kattintva olvashat.

Fontos elkülöníteni az egyéb betegségek által kiváltott fejfájásokat, hogy a kiváltó oknak megfelelően legyen a kismama ellátva. Egy felső legúti fertőzés, vagy arcüreggyulladás egészen más kezelést igényel, mint pl. a kevés folyadék fogyasztása vagy az alacsony vérnyomás. A vérnyomás szükség szerinti mérését fejfájás esetén célszerű beiktatni, hogy lássuk alacsony vagy esetleg emelkedő vérnyomás okoz panaszt. Emiatt – amennyiben megoldható – nagyon hasznos, ha van otthon vérnyomásmérő is.

A fejfájás nem gyógyszeres kezelése terhesség alatt

Mindenkinek fontos, de egy várandós nőnek különösen figyelnie kell a megfelelő folyadékbevitelre. Ez mindenkinél más, de ami biztos, hogy kismamaként mindig tartsunk maguknál folyadékot.

Különösen az első és a harmadik trimeszterben fokozott fáradtság jelentkezhet, érdemes erre figyelni, és amennyiben van rá lehetőség, a szokásosnál többet aludni. Az anya szervezete mindig jelzi, hogy mire van szüksége, ez az alvásra is vonatkozik.

A rendszeres, nem megterhelő testmozgás minden kismamának mást jelent, de mindenképpen érdemes azt a mindennapok részévé tenni, ha a terhesség megengedi. A vérnyomás, a vérkeringés stabilabb lesz, szédülés vagy fejfájás is ritkábban jelentkezik majd.

Ajánlatos odafigyelni a táplálkozásra is, mindig legyen valamilyen táplálék (és nem csak egy alma) elérhető, így elkerülhető a vércukorszint ingadozása, így sok kellemetlen fejfájás is.

A stressz sajnos mindennapjaink elkerülhetetlen része. Terhesség során egy kismama is rendszeresen szembesülhet problémákkal, számára új szituációk, félelmek, aggodalmak jelentkezhetnek. Teljesen természetes, hogy ez sokszor nehézséget okoz, emiatt érdemes segítséget kérni. Információkat kérjünk orvostól, szülésznőktől, dúláktól, és pszichés segítséget pszichológustól, aki megfelelő relaxációs technikát is tud tanítani.

Sok fejfájás kerülhető el a fenti egyszerű tanácsok betartásával.

A fejfájás gyógyszeres kezelése terhesség alatt

Ha az orvosa a szükséges vizsgálatok után kizárta a betegségek fennállásának lehetőségét a panasz mögött, akkor egyszerű fejfájás esetén, amennyiben a fenti tanácsok betartása nem segít, kismamaként első választandó gyógyszer valamelyik paracetamoltartalmú készítmény. A gyógyszer másik hatóanyagot vagy kiegészítő összetevőt (pl. koffeint) ne tartalmazzon! Az adagolás a csomagoláson feltüntetett dózisban történhet. Amennyiben a fejfájás múlik, és időnként szükség van rá, nyugodtan lehet újra szedni, de ilyenkor érdemes beiktatni egy orvosi konzultációt is.

Paracetamolallergia vagy hatástalan kezelés esetén szóba jön a metamizol hatóanyagú készítmény alkalmazása is, de orvosi konzultáció nélkül ezt ne kezdjük el, a harmadik trimeszterben veszélyes is lehet. Egyéb gyógyszerekkel se próbálkozzunk, mert terhesség alatt komoly problémákat is okozhatnak más, egyébként gyakran alkalmazott fájdalomcsillapító készítmények.

Amennyiben a fejfájás nem múlik, romlik, vagy egyéb tünet is jelentkezik, mindenképpen kérjük ki a terhesgondozást végző orvos véleményét, hogy szükség esetén egyéb vizsgálatokat is elvégezhessenek.

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász