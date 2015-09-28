A szülés első jelei

A szülés ritkán indul meg váratlanul, valójában a vajúdás közeledtét, majd kezdetét számos módon előre jelzi a kismama szervezete. Cikkünkben ezekről írunk részletesebben.

A filmeken a csecsemők gyakran hirtelen érzelemkitörés hatására születnek meg, miközben az anya egyetlen összehúzódástól is üvölt fájdalmában, s a baba pillanatok alatt, még a reklámszünet előtt kibújik. A valóságban a szülés sokkal kevésbé drámai módon kezdődik.

A szülés előjelei röviden összefoglalva

A szülés közeledtét jelző tünetek:

jósló fájások (a szülés megindulása előtti 2-4 hétben, óránként néhány alkalommal, mely napokon át szünetelhet);

nyákdugó távozása;

méhszáj megrövidülése, fájások nélküli tágulása (csak belső vizsgálattal állapítható meg);

keresztcsonti és/vagy derékfájdalom

állandósulni látszó hasmenés

medencefájdalom

A szülés megindulásának egyértelmű jelei:

a magzatvíz szivárgása vagy folyása;

tágulási vérzés;

tágulási vagy tolófájások.

Mikor kell mentőt hívni a szüléshez? ha a menstruációt megközelítő mennyiségű vagy annál jelentősebb vérzés lép fel,

ha nagy mennyiségű magzatvíz kizúdulása után megjelenik a köldökzsinór (előreesik),

ha ödéma, gyomortáji fájdalom, hányinger, szikralátás, látászavar, fejfájás jelentkezik (ez a terhességi rángógörcs előjele lehet)

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A szülés közeledtét jelző tünetek részletesen

A has leszállása, koponya beilleszkedése - Először szülő nőknél ez 2-4 héttel a szülés előtt történik, míg többedik szülésnél általában a vajúdás kezdetén, vagy az azt megelőző napokban tapasztalható. Ezzel párhuzamosan fokozódó nyomásérzés tapasztalható a hát alsó táján, a medencében és a gátnál.

A méhnyak felpuhulása, rövidülése, eltűnése - A közelgő szülés egyik első jele a méhnyak felpuhulása, elvékonyodása, megrövidülése. Ez legtöbbször a szülést megelőző hetekben már tapasztalható, és a kismama nem érzékeli, csak az orvos tudja megállapítani, hüvelyi vizsgálattal. A méhnyak körülbelül 4 cm hosszú, a szülés előtti hetekben 2 cm-re vékonyodik, a hüvelyi szüléshez teljes elvékonyodás vagy eltűnés szükséges.

Méhszáj tágulása - Másik fontos jel, hogy megkezdődik a méhszáj tágulása. A legtöbb nő esetében még a szülést megelőzően tapasztalható valamiféle tágulás. Van, akiknél ez lassú folyamat, de olyanok is akadnak, akik akár hetekkel a szülést megelőzően 2-3 cm-re tágulnak. A tágulás mértéke éppen ezért nem megfelelő jel annak megítélésére, mikorra várható a szülés, ám mindenképpen általános jelzés arra, hogy a szervezet felkészült a szülésre. Ha a szülés megkezdődött, gyorsabb tágulásra lehet számítani.

Nyákdugó eltávozása - A terhesség alatt a nyákdugó, egy vastag, kocsonyás-zselés állagú anyag, zárja el a méhszájat a külvilágtól, hogy meggátolja a baktériumok méhbe való bejutását. A méhnyak vékonyodásával és tágulásával a nyákdugó általában véres váladék formájában távozik. Mennyisége változó, színe az áttetszőtől, a vérrel színezett nyákig változhat. Első szülésnél ez megtörténhet napokkal, sőt, egy-két héttel is szülés előtt, többedik terhességeknél rendszerint a nyákdugó távozását követően 24 órán belül megkezdődik a vajúdás.

Fészekrakó ösztön - A takarítással, mosással, rendezgetéssel járó fészekrakó ösztön akár hónapokkal a szülés előtt kezdetét veheti, ám a szülést megelőzően a kismama sokkal energikusabb, a pakolási vágy sokkal erősebb.

Fogyás, hasmenés - A szülés idejének közeledtével sokan akár egy-két kilót is fogynak, illetve a széklet lazábbá válását tapasztalják.

A vajúdás kezdete

Magzatburok-repedés - A magzatburok egy folyadékkal teli membrán, mely kipárnázza a babát a méhben. Előfordul, hogy a burok még a vajúdás megkezdése előtt, fájástevékenység nélkül megreped. A távozó magzatvíz mennyisége függ attól, hogy a burok hol repedt meg, illetve a baba elhelyezkedésétől. Ennek függvényében a magzatvíz lassan szivárog, vagy erős sugárban elfolyik.

A szivárgó magzatvizet az különbözteti meg a vizelettől, hogy nem visszatartható, szaga édeskés, ellentétben a vizelet ammónia szagával, színe pedig normális esetben áttetsző, tiszta, esetleg halvány szalmasárga. Ha a magzatvíz zavaros, zöldes színű, azonnal telefonáljon orvosának, mert fennáll a szövődmények veszélye. Ha folyamatos szivárgást tapasztal, az is megkülönbözteti a magzatvizet a vizelettől, hogy függőleges helyzetben a szivárgás abbamarad, mivel a baba feje, mint egy dugó, útját állja annak.

A magzatburok megrepedésével megnő a felszálló fertőzések kockázata, ami a baba méhen belüli infekciójához vezethet, ezért fontos, hogy fokozottan ügyeljen a higiéniára. Tilos az ülőfürdő és a szex, s ajánlatos mihamarabb a kórházba menni, ahol a fertőzések elkerülése érdekében, ha nem indul meg a spontán fájástevékenység, indukálják azt.

Ha a magzatburok a 37. hét előtt reped meg, akkor idő előtti burokrepedésről beszélünk. Ezt leggyakrabban nemi szervi fertőzés, hosszan tartó hüvelyi vérzés vagy terhesség alatti dohányzás okozza. Noha a szülés időpontja némileg elhúzható, általában egy héten belül megkezdődik a vajúdás. Potenciális szövődmény lehet a fertőzések mellett a korai lepényleválás, illetve a köldökzsinór előre esése, mikor a köldökzsinór a baba elé, a vaginába esik.

Erősödő méhösszehúzódások - A terhesség utolsó hónapjaiban egyre gyakrabban tapasztalhat alkalmankénti, néha fájdalmas méhösszehúzódásokat, úgynevezett jósló fájásokat, vagy szakmai nyelven Braxton-Hicks összehúzódásokat. A szervezet ezek által készül fel a szülésre. A vajúdás megkezdődésekor ezeket a jóslófájásokat váltják fel a szülési fájdalmak.

Mi a különbség a jósló fájások és a vajúdás kezdete között?

A jósló fájásokkal ellentétben az igazi fájások rendszeresek, fokozatosan egyre gyakrabban, erősebben és hosszabb ideig jelentkeznek. Míg az első fájások 30 másodperc körüliek és 20 percenként jelentkeznek, később akár 90 másodpercig is tarthatnak, és szinte folyamatosnak érezheti őket a kismama. Rendszeresen, 5-10 percenként jelentkező összehúzódások esetén ideje elindulni a kórházba, és értesíteni az orvost.

A valódi fájások a jóslófájásokkal ellentétben nem enyhülnek mozgás vagy helyváltoztatás hatására, hanem egyre intenzívebbek, a magzatmozgás viszont csökken. A valódi szülési fájdalom átterjed az alhasról az egész méhre, a hátra és combokra, kísérheti hányinger, hányás, ami a méhszáj tágulását jelzi.

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Szerző: WEBBeteg

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus