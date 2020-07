Terhesség és székrekedés

A terhesség első kellemetlen tünetei szinte az első pozitív terhességi teszt után már kezdődhetnek, és bizony vannak köztük olyanok, melyek a kismamákat egészen a szülésig végigkísérhetik. Ilyen a puffadás és a székrekedés, éppen ezért érdemes különös figyelmet fordítani a kezdetektől fogva a lehetséges megelőzésre is.

Terhesség alatt előforduló székrekedés és puffadás

Az egyik legfőbb oka a panasznak a terhességhez alapvetően szükséges progeszteron nevű hormon. A hormon hatásai közé tartozik ugyanis, hogy a testben a simaizomzatot lazítja, relaxálja, köztük a bélrendszer simaizomzatát is. Emiatt az emésztési folyamatok is változnak, az étel tovább időzik a vékony- és vastagbelekben, így gyakoribb lesz a gázképződés, a puffadás, a székrekedés. A rossz hír, hogy a terhesség növekedése során a növekvő méh a bélrendszer helyzetét is megváltoztatja, így a motilitás tovább csökken, a táplálék továbbítása még lassabb lesz, így sajnos a panaszok is fokozódnak.

A várandósság hatásai a szervezetre

A terhesség során más hatások is fokozhatják a székrekedést, a puffadást, aminek egy részét viszonylag egyszerűen lehet befolyásolni. A terhesség alatti fokozott vízvisszatartást nem lehet megváltoztatni kevesebb folyadék fogyasztásával, hiszen ez a folyadék háztartás felborulásához vezetne. Emellett a megfelelő emésztéshez, és persze a táplálék továbbításához is nagyon fontos a bő folyadékfogyasztás. Amin viszont sokat lehet változtatni az a táplálkozás, és a fizikai aktivitás. A terhesség során a megváltozott fizikai aktivitás is fokozza a bélrendszer renyheségét, így a folyamatos, nem túl intenzív, a terhességnek megfelelő torna, sok séta segíthet a megelőzésben is.

A lassult bélműködés következtében a táplálék a vastagbelekben sokkal több időt tud eltölteni, így az ott jelen lévő baktériumoknak sokkal több ideje van, amit a táplálék lebontásával tölthet. Elsősorban a szénhidrátokra kell koncentrálni, hiszen a gázképződés a vastagbelekben a baktériumok szénhidrátbontásából ered.

Éppen ezért a terhesség alatt a szénhidrátok fogyasztására érdemes kiemelt figyelmet fordítani, csökkenteni kell a bevitelt, és kerülni az egyébként is ismert puffasztó ételeket, hogy a fokozott hatást elkerüljük. A káposztát, a babot, a hagymát csak módjával fogyasszuk.

A másik gázforrás a lenyelt levegő, aminek egy része a nyelőcsövön át távozik, egy része pedig átmegy a bélrendszeren. Figyelni kell arra, hogy ne túl gyorsan, és inkább ötször, hatszor, kis adagokat együnk egy nap során, így kevesebb étellel, és lenyelt levegővel kell a gyomor- bélrendszernek egyszerre megbirkóznia.

A gyakran szükségessé váló vaspótlás sajnos szintén vezethet székrekedéshez, de a terhesség alatt, amikor több egyértelmű oka van a panaszoknak, nem okolhatjuk csak a vasat miattuk. Érdemes azonban orvoshoz fordulni, ha nehezen tűrhető a panasz, de gyógyszeres kezelésre csak ritkán van szükség.

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász