10 téli sport-tipp asztmásoknak

A hideg levegő száraz. A száraz levegőn való testmozgás pedig bronchospasmust (EIB) okoz. Az asztmások körülbelül 70-90 százalékánál, míg a nem asztmások 10 százalékánál fordul elő a testmozgás által kiváltott bronchospasmus.

Mi az EIB?

Az EIB nem más, mint a testmozgás által kiváltott asztmás roham. Leginkább az atlétáknál fordul elő, akik sokat edzenek a hideg levegőn, míg az úszás okozza a legkevesebb ilyen jellegű problémát, sőt gyerekeknél még csökkenti is a későbbi EIB kialakulásának kockázatát.

Asztmás gyerekeknél a betegség ellenére sem szabad őket a testmozgás alól felmenteni, csak nagyon indokolt esetben.

Csökkentheti a tüneteket, ha

• a testmozgás előtt asztma gyógyszert használnak. Különösen igaz ez akkor, ha a testmozgásra a hideg levegőn kerül sor.

• a testmozgás előtt 10-30 perccel beta2-agonist inhalálót használnak. Ennek hatása akár több órán keresztül is biztosítja a könnyebb lélegzést.

• bemelegít a mozgás előtt.

• ha a sálával eltakarja az orrát és száját. Ez felmelegíti és némileg nedvesíti a száraz, hideg levegőt.

• az első 10-15 percben lassan mozog.

Tippek asztmás síelőknek, hóimádóknak

1. Mindenképpen oltassa be magát influenza ellen!

2. Kérjen írásos asztma-kezelő tervet az orvosától! Fontolja meg egy peakflow meter beszerzését is, mellyel folyamatosan ellenőrizheti a tüdőfunkcióját.

3. Amennyiben a hotelszobáját füstösnek, dohosnak érzi, kérjen másikat! Vigyen magával antiallergén párnahuzatot!

4. Ha síelni vagy snowboardozni készül, legyen Önnél szájmaszk, mely megőrzi a kilégzett levegő nedvességtartalmát. Ennek hiányában, mikor csak lehet, takarja be a sálával a száját és orrát.

5. Figyeljen a vakáció alatt is a gyógyszerek pontos adagolására.

6. Kerülje el azokat, akik köhögnek, vagy meg vannak fázva.

7. Bármilyen romantikus is, ne használja a kandallót! Főzésnél, zuhanyzásnál használja a szagelszívót!

8. Táplálkozzon egészségesen és a kiszáradást elkerülendő fogyasszon sok folyadékot!

Kellemes kikapcsolódást kívánunk!

(WEBBeteg - Cs.K., fordító, Forrás: WebMD; lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos)