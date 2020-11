Élet krónikus obstruktív légúti betegséggel

Ne dohányozzon! A COPD-ban szenvedő dohányosok számára a legfontosabb teendő a dohányzás abbahagyása. Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy a COPD további romlását lelassítsa. Köztudott, hogy a dohányzás abbahagyása egyáltalán nem könnyű feladat. Ha úgy érzi, hogy egyedül kevés hozzá az akaratereje, beszéljen orvosával a különböző nikotinhelyettesítő készítmények alkalmazásáról, illetve kérje ki véleményét azzal kapcsolatban is, hogy hogyan előzze meg a visszaeséseket. A dohányzás mellőzése mellett fontos az is, hogy elkerülje azokat a helyeket, ahol mások dohányoznak. A passzív dohányzás is hozzájárulhat a további tüdőkárosodásokhoz.

A COPD-ban szenvedő dohányosok számára a legfontosabb teendő a dohányzás abbahagyása. Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy a COPD további romlását lelassítsa. Köztudott, hogy a dohányzás abbahagyása egyáltalán nem könnyű feladat. Ha úgy érzi, hogy egyedül kevés hozzá az akaratereje, beszéljen orvosával a különböző nikotinhelyettesítő készítmények alkalmazásáról, illetve kérje ki véleményét azzal kapcsolatban is, hogy hogyan előzze meg a visszaeséseket. A dohányzás mellőzése mellett fontos az is, hogy elkerülje azokat a helyeket, ahol mások dohányoznak. A passzív dohányzás is hozzájárulhat a további tüdőkárosodásokhoz. Szabályozza a légzését! Beszéljen orvosával vagy egy légzésterapeutával azzal kapcsolatosan, hogy milyen technikák segítségével tudja a légzését a leghatékonyabban kontrollálni a nap során. Fontos továbbá, hogy beszéljenek a különböző légzési pozíciókról és relaxációs technikákról, amiket akkor alkalmazhat, ha légszomja van.

Beszéljen orvosával vagy egy légzésterapeutával azzal kapcsolatosan, hogy milyen technikák segítségével tudja a légzését a leghatékonyabban kontrollálni a nap során. Fontos továbbá, hogy beszéljenek a különböző légzési pozíciókról és relaxációs technikákról, amiket akkor alkalmazhat, ha légszomja van. Tisztítsa légútjait! A COPD-ban a nyák összegyűlhet a légutakban és nehéz ennek eltávolítása. A kontrollált szándékos köhögés, bőségesen fogyasztott víz és légpárásító segíthet ebben.

A COPD-ban a nyák összegyűlhet a légutakban és nehéz ennek eltávolítása. A kontrollált szándékos köhögés, bőségesen fogyasztott víz és légpárásító segíthet ebben. Mozogjon rendszeresen! Nehéznek tűnhet a sportolás, ha Önnek problémát okoz a légzés. Ettől függetlenül a rendszeres mozgás növeli az Ön általános állóképességét és erősíti a légzőizmokat.

Nehéznek tűnhet a sportolás, ha Önnek problémát okoz a légzés. Ettől függetlenül a rendszeres mozgás növeli az Ön általános állóképességét és erősíti a légzőizmokat. Egyen egészséges ételeket! Ha Ön sovány, orvosa javasolhat különböző táplálék kiegészítőket. Ha Ön elhízott, a felesleges testsúlytól való megszabadulás jelentősen javítja majd a légzését, különösen mozgás közben. Ha gyomorégésre hajlamos, amelyet általában savtúltermelés és reflux betegség (a gyomortartalom egy része visszafolyik a nyelőcsőbe) okoz, kerülje a lefekvés előtti nehéz ételeket és kérje ki orvosa tanácsát savlekötő, savcsökkentő gyógyszer szedésével kapcsolatban!

Ha Ön sovány, orvosa javasolhat különböző táplálék kiegészítőket. Ha Ön elhízott, a felesleges testsúlytól való megszabadulás jelentősen javítja majd a légzését, különösen mozgás közben. Ha gyomorégésre hajlamos, amelyet általában savtúltermelés és reflux betegség (a gyomortartalom egy része visszafolyik a nyelőcsőbe) okoz, kerülje a lefekvés előtti nehéz ételeket és kérje ki orvosa tanácsát savlekötő, savcsökkentő gyógyszer szedésével kapcsolatban! Rendszeresen keresse fel orvosát! Fontos, hogy rendszeresen monitorozzák az Ön tüdejének állapotát.