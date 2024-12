Síelőknek, snowboardosoknak: Hogy előzhetők meg a sérülések a sípályán?

A síelés és a snowboardozás világszerte kedvelt téli sport, viszont nem kevés veszéllyel is együtt jár. Hogyan kerülheti el a sérüléseket? Ehhez adunk néhány hasznos tippet.

A sérülések elkerülése érdekében kellő gyakorlatra kell szert tenni, már nyáron oda kell figyelni a megfelelő erőnlétre, az állóképesség javítására és a készségfejlesztésre. Az aktív felkészülés mellett elengedhetetlen a felszerelés rendszeres ellenőrzése és szükség esetén cseréje is.

A fáradtság a sérülések leggyakoribb oka

A síelés és snowboardozás közben bekövetkező sérülések 90 százaléka véletlen esés következménye. Az ok azonban lehet a megfelelő technikai felkészültség hiánya, a fáradtság, egy akadály a pályán, rossz pályaminőség vagy a rossz látásviszonyok. Síelők esetében a leggyakrabban a térd, a váll, a felkar és a fej sérül. Snowbordosok körében az alkar, a csukló és a fej sérülései a leggyakoribbak. A balesetek többsége késő délután következik be, amiben főként a fáradtság és sok esetben az alkoholfogyasztás játszik szerepet. A nem megfelelő kötés, a rosszul karbantartott vagy nem megfelelően beállított felszerelés, az elhasználódott cipő szintén balesetek forrása lehet.

A fizikai felkészültségnek, edzettségnek kulcsszerepe van

Ha síelni vagy snowboardozni készül, már nyáron célszerű megkezdeni a felkészülést, de legkésőbb hat héttel előtte. Heti három alkalommal legalább húsz percet sportoljon! A legideálisabb, ha a futást kombinálja erősítő gyakorlatokkal. Célszerű fejleszteni az egyensúlyérzéket is.

Milyen sportokat célszerű űzni nyáron a téli sportokra való felkészüléshez?

Fizikai felkészülés nélkül négyszer nagyobb valószínűséggel következnek be sérülések. A legjobb minőségű felszerelés sem pótolja a felkészülést és a technikai tudást! Ha az első lesiklás után égő érzést és fájdalmat érez a combjaiban, az egyértelmű jele annak, hogy még nincs itt az ideje a síelésnek, sokkal több felkészítő edzésre van szüksége.

Nyáron az állóképesség javítására fektessük a hangsúlyt! Ennek a célnak leginkább a hosszútávfutás (10 km) és a hosszú távú kerékpározás (30-40 km) felel meg. Forduljon orvosához vagy sportorvoshoz, és kérje, hogy vizsgálják ki célirányosan, és derítsék ki, kellően felkészült-e, alkalmas-e a síelésre, snowboardozásra. Az eredményeknek megfelelően célzottan alakíthatja ki az edzésprogramját (pl. kitartó futás, kerékpározás, korcsolya vagy bármi más kitartó sport). A jó kondíció a technikai tudás és a megfelelő, rendeltetésszerűen használt felszerelés mellett alapvető feltétele a téli sportok űzésének.

Erősítő gyakorlatok és sígimnasztika végzése is ajánlott!

Az speciális síelésre felkészítő gyakorlatok és a könnyű erősítő gyakorlatok is segítik a felkészülést. Sok fitneszteremben, egyes sportfőiskolákon és sportegyesületekben is részt lehet venni ilyen gyakorlatokon.

Ellenőrizze a felszerelését!

A felkészülés fontos része a felszerelés ellenőrzése.

Biztos kötések

A kötések a síelés és a snowboardozás sarkalatos pontjai. Sokan alábecsülik a kötés szerepét, és ez balesetek forrása lehet! A kötés beállításakor több szempontot is figyelembe kell venni. A kötést mindig bízza szakemberre!

Cipő, síléc, deszka

A megfelelő síkötés mellett fontos az is, hogy a síkötés összeilljen a cipővel. Mivel a síkötés helytelen beállítása súlyos balesetekhez vezethet, a beállításokat vagy eleve szakember végezze, vagy leaglább minden alkalommal ellenőriztesse azokat szakemberrel! Ha a cipője talpa meghajlott, már nem szabad használni, vegyen új cipőt, hogy a kötés a megfelelő pillanatban oldódhasson ki. Snowboardosok esetében a cipő és a kötés rögzítettségét ellenőrizni kell. A szíjak és a pofák megfelelő beállítása nagyon fontos annak érdekében is, hogy a kanyarokban ne essen el snowboardozás közben.

Az is fontos, hogy megfelelő méretű cipőt válasszunk, ami kényelmes, nem szorít, és nem is lötyög. Különféle talpbetétek is kaphatók, amik még kényelmesebbé teszik a síelést, illetve melegebb érzetet biztosítanak.

A síléc és a snowboard deszka talprészének bevonatát és az éleket rendszeresen, minden használat előtt ellenőrizni kell, a hibákat mindig javíttassa ki, szükség esetén vegyen új sílécet vagy deszkát!

A bukósisak és a hátvédő se maradjon el!

Gyerekek és felnőttek egyaránt minden esetben viseljenek bukósisakot! Ez ma már számos országban mindenki számára kötelező, de ahol esetleg nem lenne az, saját biztonságunk érdekében, ott is viseljük, mivel bukósisak viselésével megelőzhetők az esések következtében kialakuló fejsérülések. Az utóbbi évek statisztikái szerint a fejsérülések kockázata sisak viselésével majdnem egyharmadával csökkenthető.

A hétvédő nemcsak az ütközések során hasznos, hanem védi a gerincet az esések során is.

Használjon karvédőket is, mivel ezekben a sportágakban a karok sérüléseinek kockázata is nagyon magas.

Speciális sí- és snowboard-kesztyűk viselésével 75 százalékkal csökkenthető a hüvelykujjat és a kéztőcsontokat érintő törések gyakorisága.

Megfelelő ruházat

A megfelelő ruházat víz- és szélhatlan, de mindenekelőtt meleg. A térdmelegítők is jó szolgálatot tehetnek, mivel optimális hőmérsékleten tartják a térdízületet, ami nagy igénybevételnek van kitéve síelés közben.

Síszemüveg

Síeléshez és snowboardozáshoz egyaránt javasolt síszemmüveg viselése, ép látás mellett és kontaktlencse viselése mellett is hordhatók, de ma már vannak dipotriás síszemüvegek is. Utóbbinál tartsuk szem előtt, hogy a nagy felületű lencse torzító hatása zavaró lehet.

Fontos, hogy a szemüveg biztonságosan rögzüljön, ezt rögzítőpánt alkalmzásával érhetjük el. A szemüveg legyen kényelmes, és biztosítson védelmet az UV-sugarakkal szemben!

A lencse színét illetően a barna az ideális, mivel ezzel kontrasztosabban lehet látni és növeli a mélységlátást.

Melegítsen be sportolás előtt!

A bemelegítés nagyon fontos és elengedhetetlen! Melegítsen be közvetlenül síelés és snowboardozás előtt minden alkalommal, és nagyobb szüneteket, pihenőket követően is, így például hosszabb álldogálás és a felvonó használata után is. Az aktívan pályán töltött idő tulajdonképpen csak a nap 20-25 százalékát teszi ki. A legtöbb idő várakozással, liftezéssel és szünettel telik el, de ezt sokszor észre sem vesszük, ezért minden lesiklás előtt különösen fontos a bemelegítés.

Egy ötperces bemelegítés fokozza többek között a reakció- és koncentrálóképességet, edzi az idegrendszert, javítja az igénybe vételnek kitett izmok vérellátást, ellazítja az izmokat, inakat, szalagokat, az ízületek olajozottabban működnek. Egy kis bemelegítéssel a felére csökkenthető a sérülések kockázata.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: NetDoktor.at, Schön Klinik