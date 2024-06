Sportolók nyári pihenője: Regeneráció és kikapcsolódás

Az élsportolóknak alig van lehetőségük a regenerációra. Bizonyos sportágak játékosainak a hosszabb-rövidebb nyári szünet alatt lehetőségük nyílik a pihenésre. De elegendő ez ahhoz, hogy a következő szezon kezdetén energiával telve ismét a legjobb formájukat hozhassák? Számukra ajánlott ilyenkor felüdülésképp más sportágakat is kipróbálni.

Regeneráció nélkül nem lehet jól teljesíteni

A kosarasoknak és a focistáknak – játsszanak akár profi csapatban vagy amatőr egyesületben – a nyári pihenő alatt lehetőségük nyílik a kikapcsolódásra és hobbijukra. Néhányan azonban ezt az időt nem használják ki, és tovább folytatják az edzéseket hasonló intenzitással, mint a szezonban. Ez főleg az amatőr sportolókra jellemző. Pedig aki kipihent, és szervezetének energiaraktárai fel vannak töltve, sokkal jobb teljesítményre képes.

A profi csapatoknak ilyenkor előírnak legalább egy hét kötelező programot, ami a feltöltődést szolgálja. A rengeteg munka után a test követeli a pihenést, ennek elmulasztása komoly következményekkel járhat.

Az amatőr sportolók esetében jelentősen csekélyebb megterheléssel kell számolni, viszont az edzések utáni és a szezonvégi regenerációra kevesebb hangsúlyt fektetnek. A bemelegítést, a nyújtó és lazító, levezető gyakorlatokat is sokszor elhanyagolják. Ennek következtében a szezon végén igencsak kimerültnek érezhetik magukat. Ennek elkerülése érdekében is kerülendő a megterhelő edzések folyatatása, ehelyett inkább egy-két hét sportmentes pihenés javasolt. A szezon kezdete előtt természetesen újra ajánlott a sportos aktivitás megkezdése, a fokozatosság elvét követve, de még ilyenkor is a kikapcsolódást kell szem előtt tartani!

Minél intenzívebb sportot űz valaki, annál több időbe telik regenerálódnia, és minél hosszabb edzésszakaszokat folytat, annál hosszabb időre van szüksége a feltöltődéshez.

Honnan lehet tudni, hogy elegendő időt szánt-e a regenerációra?

Erre nehéz objektív választ adni. Ha Ön lelkileg jól van és mind fizikailag, mind szellemileg frissnek és fittnek érzi magát, és kellően motiváltnak is az edzésekhez és a sportoláshoz, akkor szervezete minden bizonnyal megfelelően regenerálódott és teljesítőképessége maximumát tudja nyújtani.

Néhány ötlet, amit kipróbálhat

A következőkben adunk néhány tippet, ajánlunk pár igazi kikapcsolódást jelentő sportágat, hogy a nyári szabadságot aktív pihenéssel tölthesse:

Aquajogging

Ha a szezon alatt fizikai problémákkal, esetleg túlsúllyal küzdött, vagy sérülés miatt hosszabb időt volt kénytelen kihagyni, sokszor gyötörte tartós izomfeszülés, akkor próbálja ki az aquajoggingot!

Futball

Ha kedve van egy baráti mérkőzéshez, nyugodtan választhatja kikapcsolódásként a grundfocit, állóképessége javítása, illetve megőrzése szempontjából hasznára válhat. Ám kellő körültekintéssel válassza ki a futballcipőt, és kerülje a kemény talajon való futást!

Kocogás

A futás és kocogás javítja az állóképességet, de ezt sem szabad túlzásba vinni! Csapatsportokban az ellenféllel szemben előnyre tehet szert, de viseljen mindig megfelelő futócipőt (ezzel kapcsolatban sportszaküzletben is tanácsot kérhet!), és kerülje a kemény talajt!

Sakk

A sakk javítja a koncentrálóképességet, a szellemi aktivitás kiváló kikapcsolódás lehet, de erre a célra megfelel a zenehallgatás vagy egy jó könyv olvasása is.

Úszás

A rendszeres úszás enyhíti az ízületi problémákat, a víz felhajtóereje révén kímélő közeget biztosít a mozgáshoz.

Kosárlabda

A legtöbbet azok profitálhatnak ebből a sportágból a nyári pihenő alatt, akik először próbálják ki újdonságképp.

Jóga

A férfiak sokszor idegenkednek a jógától, mivel nőies elfoglaltságnak tartják. Pedig a jóga nemtől függetlenül jót tesz testnek és léleknek, kíméli az ízületeket, javítja a mozgékonyságot, elősegíti a regenerációt és a sérülésekből való felgyógyulást is gyorsítja. A jóga is sport és igenis megdolgoztatja a testet, próbálja ki!

Crossfit

Ezzel a sportággal vigyázni kell! Mivel a crossfitben nagyon magas a sérülések veszélye, csakis kizárólag jól edzett amatőröknek és profi sportolóknak felel meg! Ne becsülje alá, ne vegye félvállról a sportággal járó veszélyeket!

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: trainingsworld.com, Warum Pausen im Sport so wichtig sind (SportX.ch)