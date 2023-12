Így hangolódhat rá a téli sportokra

Hideg idő és rövid nappalok. Télen gyakran nehezebb rávenni magunkat a rendszeres mozgásra, sportra. Segítünk, hogy találjon magának motivációt, és hogy ráleljen az Ön számára ideális téli sportra!

Nyáron minden sokkal egyszerűbb: csak felkapjuk a sportcipőt és már mehetünk is futni, felvesszük a fürdőruhát és irány a strand, vagy épp biciklire ülünk és teszünk néhány kört. De mi a helyzet télen? Ha sikerül kiválasztanunk a megfelelő téli sportot, akkor a rendszeres testmozgásnak télen sem lehet akadálya. Mellesleg számos nyári sport is nyugodtan űzhető télen is, persze más feltételekkel.

Melyik sportot válassza?

A megfelelő sportra könnyen rálelhet, ha megválaszolja az alábbi kérdéseket:

Mekkora a testi terhelhetősége? Milyen sportágak érdeklik Önt? Melyek azok a sportág(ak), amelyeket már kipróbált?

A legfontosabb szempont az, hogy szervezete mennyire felkészült. Ha nincs hozzászokva a sporthoz, akkor bármennyire is kedveli a sportágat, ne a snowboard-ot válassza, hanem inkább a walkingot. Nem utolsó szempont az sem, hogy mennyire költséges egy-egy sport űzése. A síelés és a snowboardozás felszerelés szempontjából is drágább sportág, mint a walking, amihez csak két botra van szüksége. Ráadásul itthon nincs is sok lehetőség az előző két sportág gyakorlására.

Hirdetés

Öltözködési szabályok

Mindig öltözködjön az időjárásnak megfelelően, rétegesen! A ruha-rétegek pufferként, hőszigetelőként működnek. Vigyázat! Ha izzad, ne kezdjen el vetkőzni, mert megfázhat, vagy könnyen tüdőgyulladást is kaphat! Ezért is különösen fontos a hidegben elkerülni az izzadást, ebben sokat segít, ha rétegesen öltözködik. Nagyon fontos, hogy csúszásmentes lábbelit viseljen, ezzel is csökkentve a balesetek kockázatát.

Melyik az ideális sport az Ön számára?

Az, hogy melyik sport illik Önhöz, teljes egészében alkati kérdés. Egyedül vagy csapatban sportol szívesebben? Szereti a kihívásokat vagy irtózik tőlük? Fontosabb, hogy örömét lelje a sportban, mint az, hogy milyen eredményt ér el vele? Kitartását vagy erejét szeretné fejleszteni? A szabadban, otthon vagy edzőteremben szeretne sportolni?

„Egyszerűen csak jól akarom érezni magam”

A korcsolyázás és a szánkózás a családdal vagy barátokkal egész biztosan örömteli élmény lesz!

„Versenyezni akarok”

Aki télen sportos megmérettetésre vágyik, annak jó választás lehet a curling, a jégkuglizás vagy a jéghoki. Sportcsarnokban, edzőteremben teniszezhet vagy futballozhat is. De legyen óvatos!: A labdajátékokban és a küzdősportokban a sérülések veszélye valamivel magasabb, mint a kitartó sportok esetében!

„Élvezni akarom a természet közelségét!”

A gyaloglás, snowboardozás, az alpesi sí és a sífutás közül választhat.

„Beltéri sportot akarok választani”

A fitnesztermek kiváló lehetőséget kínálnak azoknak, akik télen is sportolni akarnak, de nem a szabadban. A sportegyesületek kínálata is bőséges: fallabda, zumba, Pilates. Ha szeret úszni, uszodába is járhat, de mielőtt kimegy az utcára, mindig alaposan szárítsa meg a haját, vegyen fel sapkát és öltözzön fel melegen!

Legyen óvatos futás és kerékpározás közben!

A jeges, fagyott talajon futócipőben vagy biciklivel könnyen megcsúszhat, eleshet, a belélegzett hideg levegő pedig rendkívüli mértékben megterheli a légutakat. Általános szabály, hogy minden téli sport űzése közben az orrán át lélegezzen, gyaloglás vagy túrázás közben is.

Bővebben A téli futás alapszabályai

Hogy őrizheti meg kezdeti lelkesedését?

A téli sportok legnagyobb ellensége legtöbbször a motiváció hiánya. Amikor odakint fagy és borús az idő, nem meglepő, hogy sokaknak elmegy a kedve a sporttól.

Miért érdemes télen is rendszeresen sportolni, hogyan motiválhatja magát?

A szabadban a friss levegőn való mozgás jobb kedvre derít.

Tűzzön ki maga elé világos és reális célokat!

Keressen a sporthoz partnert! Együtt mindig könnyebb kitartani!

Jutalmazza meg magát, szaunázzon vagy igyon meg egy cappuccinot edzés után.

Azt is tartsa szem előtt, hogy jövő nyáron, amikor jön a strandszezon, mennyire büszke lehet majd alakjára.

Tovább

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: apotheken-umschau.de