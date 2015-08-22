Sportmasszáz - Kinek ajánlott?

A sportmasszázs a masszázs egy speciális fajtája. Nem csak a hivatásos és amatőr sportolók számára jár előnyökkel, hanem ajánlható minden fokozottt fizikai igénybevétellel járó tevékenységet folytató ember számára.

Miben különbözik a sportmasszázs más masszázsoktól?

Az alaptechnikák a sportmasszázs esetén is ugyanazok, mint sok más masszázsfajtánál, ám a terapeuta sokkal erőteljesebben és mélyebbre hatóan alkalmazza azokat. Az erős simító, gyúró, ütögető mozdulatok célja többek között az izomcsomók bontása, a hegszövetek tompítása, a vér- és nyirokkeringés intenzívebb stimulálása. Elsősorban a fő izomcsoportokra fókuszál, mint a vádli, a comb, a hátizmok és a váll.

Noha a sportmasszázs erősebb mozdulatokkal, mélyebben stimulálja az izomszövetet, s egyes mozdulatokat talán túllépik a kellemes fogalmát, sosem lehet annyira fájdalmas, hogy a masszírozott félnél izomfeszülés lépjen fel a fájdalomtól.

A sportmasszázs:

csökkenti az izomgörcsöket, merev izmok okozta fájdalmakat

lazítja a merev, letapadt izmokat, így azok terhelhetőbbé és kevésbé sérülékennyé válnak

kiüríti a feszes izmokból az ott felhalmozódó méreganyagokat (pl. tejsav)

sérülés esetén gyorsítja a megterhelt izmok regenerálódását

fellazítja a letapadt izmokat

A sportmasszázs céljai

A sportmasszázs fő célja:

a fizikai megterhelés következtében kialakuló izomproblémák (izommerevség, hegszövetek) kezelése

az izomzat regenerálódásának gyorsítása (keringésjavítás, izomláz lerövidítése)

javítja az izmok rugalmasságát és mozgástartományát, ezzel a fizikai teljesítményt

segít megelőzni a sportsérüléseket

A terapeautáknak a hatékony kezelés érdekében érteniük kell az emberi anatómiához és élettanhoz is, ugyanakkor nem minősül gyógymasszázsnak, és a sportmasszázst gyógymasszőri képzettséggel nem rendelkező masszőrök is végezhetnek. Nem alkalmas sportsérülések kezelésére, így fennálló sportsérülés rehabilitációjával (szalagsérülések, izomsérülések) gyógymasszőrhöz kell fordulni.

A sportmasszázzsal szemben a frissítő masszázs a teljes test lazítására törekszik, elsődeleges célja a stresszből és az ülőmunkából fakadó izomproblémák kezelése. Erre a célra nem a sportmasszázs a megfelelő.

A gyógymasszázs Frissítő- és sportmasszázs egészségeseken is végezhető, a gyógymasszázst azonban gyógymasszőr vagy gyógytornász végzi. A gyógymasszázst leginkább kiegészítő kezelésnek rendelik. A gyógymasszázs fajtái és hatásuk

Hirdetés

A sportmasszázs hatásai

Fizikai hatások

Javítja a vérkeringést – A masszázs simító mozdulatai élénkítik a vérerek és nyirokerek keringését. A nyomó mozdulatok hatására a terület mögött vákuum jön létre, ami különösen a merev vagy sérült izomszövetek kezelésénél fontos, mivel a merev izmok úgy szívják a vért, mint a szivacs, és megfosztják a szöveteket a létfontosságú tápanyagoktól, és a gyógyuláshoz szükséges energiától.

– A masszázs simító mozdulatai élénkítik a vérerek és nyirokerek keringését. A nyomó mozdulatok hatására a terület mögött vákuum jön létre, ami különösen a merev vagy sérült izomszövetek kezelésénél fontos, mivel a merev izmok úgy szívják a vért, mint a szivacs, és megfosztják a szöveteket a létfontosságú tápanyagoktól, és a gyógyuláshoz szükséges energiától. Növeli a szövetek áteresztő képességét – A mély masszázs megnyitja a szöveti membránok pórusait, ami lehetővé teszi a folyadék és tápanyagok átjutását. Ez segít eltávolítani a méreganyagokat, tejsavat, és ösztönzi az izmokat az oxigén-és tápanyag felvételre, ami segíti azok gyógyulását.

– A mély masszázs megnyitja a szöveti membránok pórusait, ami lehetővé teszi a folyadék és tápanyagok átjutását. Ez segít eltávolítani a méreganyagokat, tejsavat, és ösztönzi az izmokat az oxigén-és tápanyag felvételre, ami segíti azok gyógyulását. Nyújtás – Masszázs segítségével azok a szövetek is nyújthatók, melyeket hagyományos módszerekkel nem lehet. Ezeket az izomrostokat hossz-és keresztirányban is lehet így nyújtani. Masszázzsal az izmot borító vékony kötőszöveti hártya is nyújtható, így az izom minden feszültségtől megszabadulhat.

– Masszázs segítségével azok a szövetek is nyújthatók, melyeket hagyományos módszerekkel nem lehet. Ezeket az izomrostokat hossz-és keresztirányban is lehet így nyújtani. Masszázzsal az izmot borító vékony kötőszöveti hártya is nyújtható, így az izom minden feszültségtől megszabadulhat. Hegszövetek lebontása – A hegszövet, mely korábbi sérülés, trauma eredménye, hatással van az izomra, inakra, szalagokra. Mindez a szövetek rugalmasságának elvesztéséhez, így sérülésekhez, fájdalomhoz vezethet.

– A hegszövet, mely korábbi sérülés, trauma eredménye, hatással van az izomra, inakra, szalagokra. Mindez a szövetek rugalmasságának elvesztéséhez, így sérülésekhez, fájdalomhoz vezethet. Javítja a szövetek rugalmasságát – A kemény edzés a szöveteket keménnyé és rugalmatlanná teheti. Ez az egyik oka annak, hogy a kemény edzés nem mindig vezet fejlődéshez. A masszázs segít megfordítani ezt a folyamatot a szövetek nyújtásával.

– A kemény edzés a szöveteket keménnyé és rugalmatlanná teheti. Ez az egyik oka annak, hogy a kemény edzés nem mindig vezet fejlődéshez. A masszázs segít megfordítani ezt a folyamatot a szövetek nyújtásával. Megnyitja a mikrokeringést – A masszázs a testmozgáshoz hasonlóan növeli a szövetek véráramlását, emellett tágítja az ereket, így a tápanyagok gyorsabban jutnak az izomba, szövetekbe.

Élettani hatások

Fájdalomcsillapítás – Az izmok feszültsége, valamint a bennük felhalmozódó méreganyagok gyakran okoznak fájdalmat. A masszázs mindezt számos módon, például endorfin felszabadítással csökkenti.

– Az izmok feszültsége, valamint a bennük felhalmozódó méreganyagok gyakran okoznak fájdalmat. A masszázs mindezt számos módon, például endorfin felszabadítással csökkenti. Relaxálás – A keletkező hő, a nyújtás és megnövekedett véráram hatására az izmok elernyednek.

Pszichológiai hatások

Szorongás csökkentő – A fentiekben említettek hatására az izmok elernyednek, relaxálnak, ami csökkenti a szervezet szorongás szintjét.

– A fentiekben említettek hatására az izmok elernyednek, relaxálnak, ami csökkenti a szervezet szorongás szintjét. Élénkítő – Amennyiben a masszázs fürge, erőteljes mozdulatokkal történik, az élénkítő, frissítő hatással van a szervezetre.

Amikor nem ajánlott a sportmasszázs

Noha a masszázs ártatlan dolognak tűnik, ám bizonyos embereknek, és bizonyos helyzetekben többet árthat, mint használ. Mivel a sportmasszázs az erős, gyúró mozdulatok miatt erőteljes behatást jelent a szervezetre, nem ajánlott az alábbi esetekben:

Nyílt sebek, vágás, szakadás, horzsolás esetén meg kell várni, míg a seb begyógyul! Ez általában 1-2 hétig tart.

Izomszakadások esetén, melyek akut esetben tovább véreznek. A masszázs tovább növelné a vérzést és szövetek károsodását, meghosszabbítva a gyógyulás idejét. A sérüléstől függően 48-72 óráig nem ajánlott a masszázs.

Ínszalagszakadáskor műtétre, nem masszázsra van szükség.

Zúzódáskor a masszázs további károkat okozhat, ami akár myositis ossificans-hoz (csontosodás az izomszövetben) is vezethet.

Égés, fagyás, csonttörés esetén

Csonthártyagyulladáskor a masszázs további irritációt okozhat.

A reumatoid artritisz és köszvény is gyulladásos betegség, ezért ugyanazok a szabályok érvényesek itt is, mint az akut sérülésnél.

A trombózis potenciálisan halálos vérrög a vénában, mely masszírozás hatására a vénákon át a szívig juthat, károsítva azt.

Terhesség esetén

Menstruáció alatt

Bőrgyógyászati megbetegedések

Érrendszeri betegség vagy vérzékenység

Daganatos megbetegedés esetén

Akut lázas betegség alatt

Ez is érdekelheti Veszélyes lehet a hirtelen kezdett testedés

WEBBeteg - Cs.K. fordító; Forrás: sportinjuryclinic.net; Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes