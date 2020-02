A párkapcsolatra is hatással van a PCOS

A PCOS, vagyis a petefészek cisztásodása gyakori probléma a nők körében, melynek számos negatív egészségügyi vonzata van, ráadásul előfordulhat, hogy a párkapcsolatra sincs jó hatással. Dr. Koppány Viktória PCOS- és inzulinrezisztencia-specialista a betegség kezelési módszereit ismerteti.

Ciszták a petefészekben

A PCOS, azaz a policisztás ovárium szindróma hétterében a szervezet hormonális zavara áll. Ekkor a megfelelő hormontermelés miatt a peteérés zavart szenved, a tüszők nem képesek megrepedni, így azok könnyen cisztává alakulhatnak. Ugyanis ahhoz, hogy normál peteérés legyen, megfelelő arányban kell lennie a petefészek által termelt tesztoszteron-, illetve ösztrogénszintnek. Ha a rendszerbe hiba csúszik és a hormonháztartás felborul, akkor a nő szervezetében a női és - az alapból is jelen lévő - tesztoszteron férfihormon egyensúlya az utóbbi felé tolódik el.

A PCOS jellemző tünetei

menstruációs zavarok

meddőség

pattanások

szőrösödés

elhízás

hajhullás

A nőiességre is hatással van a PCOS

A PCOS nem csupán belső, de külső tünetekkel is járhat, hiszen gyakran okoz pattanásokat, fokozott szőrnövekedést és elhízást. Ez pedig komoly károkat eredményezhet a nők önbizalmában, hiszen sokszor emiatt el kezdik szégyelleni a testüket, ráadásul, ha emiatt késik a családalapítás, úgy még inkább csökken a nőiességükbe vetett hitük. Mindez természetesen a párkapcsolatra is hatással van, hiszen a szexuális élet is gyakran megsínyli a kellemetlen tünetek miatt a megbetegedést - mondja dr. Koppány Viktória PCOS- és inzulinrezisztencia-specialista.

Megfelelő kezeléssel a tünetek megszűntethetők

A betegség kezelése többsíkú, ugyanis szénhidrát diéta és rendszeres testmozgás mellett szükség lehet gyógyszeres terápiára is. Ez azért lényeges, mivel a PCOS gyakran összefüggésben áll a cukoranyagcsere zavarával, így kezeletlen esetben könnyen cukorbetegséghez is vezethet.

Amennyiben a beteg nem kíván teherbe esni, akkor a PCOS tüneteinek enyhítésére a fogamzásgátló tabletta is megoldást jelenhet.

Bár mindenki máshogy reagál a fogamzásgátló tablettára, ám azt elmondhatjuk, hogy a PCOS kezelésére a jól megválasztott gyógyszer alkalmas. A kellemetlen tüneteket – úgy, mint a szőrösödés, pattanások, rendszertelen ciklus- megszűnteti, így viszonylag hamar vissza lehet nyerni a nőiességet - teszi hozzá dr. Koppány Viktória.

(Budai Endokrinközpont - Dr. Koppány Viktória, PCOS- és inzulinrezisztencia-specialista)