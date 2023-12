D-vitamin-hiány és PCOS - Van összefüggés?

Egy kutatás eredményei alapján a szakértők feltételezik, hogy a D-vitamin-hiány nagymértékben hozzájárul a policisztás ovárium szindrómával (PCOS) összefüggésbe hozható hormonális egyensúlyzavarhoz.

A policisztás ovárium szindróma a leggyakoribb hormonális zavar a fogamzóképes korú nők körében: bár sok esetben csak enyhe formában, de a betegség minden ötödik nőt érinti. A PCOS akkor alakul ki, mikor a petefészek túl sok férfi hormont (androgént, például tesztoszteront) termelnek, melyek blokkolják a tüszők normális növekedését és fejlődését. Ennek eredményeképpen a petefészek több, fejletlen petesejtet tartalmazó kis cisztát termel.

A PCOS-ben szenvedő nők mintegy fele küzd súlyproblémákkal is. Rendszerint a zsírlerakódás a deréktájékot érinti, ami miatt nagyobb kockázata van a 2-es típusú diabétesz, a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint és egyéb anyagcsere-rendellenességek kialakulásának.

Hogyan befolyásolja a PCOS-t a D-vitamin?

A D-vitamin hormonszerű hatással van a szervezetre (éppen emiatt nevezik egyre gyakrabban D-hormonnak), és többek között a petesejtek fejlődésében és érési folyamataiban is szerepet játszik. Tanulmányok bizonyították, hogy minden második PCOS beteg szervezetében jelentős a D-vitamin-hiány, különösen azoknál, akiknél hasi elhízás figyelhető meg.

Emellett összefüggést találtak a D-vitamin hiányának mértéke és az LH, valamint FSH hormonok szintje között, melyek a peteérést stimulálják. Vagyis a D-vitamin-hiány lehet a hiányzó láncszem annak magyarázatában, hogy egyes PCOS betegek esetén miért súlyosbodnak a tünetek, míg mások csak csekély mértékben érintettek.

Mennyi D-vitaminra van szükségünk ezek alapján?

Számos szakértő úgy véli, hogy jóval magasabb mennyiség, októbertől márciusig legalább napi 2000 NE D-vitamin szükséges az általános jó egészséghez, különösen a teherbeesést megelőző időszakban.

A D-vitamin pótlásának módja többféle lehet

Mivel a D-vitamin zsírban oldódik, a szervezetből is lassabban ürül ki, így nem csak a napi rendszerességű tablettaszedés jöhet szóba, hanem az ennél jóval kényelmesebb és a betegek számára sokkal inkább betartható heti (14000 NE) vagy havi (60 000 NE) adagolás is. A D-vitamin kezelés során a kezelőorvos által szükséges mennyiségűnek ítélt gyógyszeres kalciumpótlás is szükséges.

Amennyiben PCOS-től szenved, kérjen D-vitamin-szint vizsgálatot, illetve kérje ki orvosa véleményét az Ön számára szükséges napi adag meghatározásáról. Ne feledje, mindig olyan készítményt válasszon, mely rendelkezik a megfelelő gyógyszerminősítéssel – csak így lehet biztos benne, hogy ténylegesen a dobozon feltüntetett vitamin mennyiséget tartalmazza!

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Forrás: healthspan.co.uk, Associations of vitamin D concentration with metabolic and hormonal indices in women with polycystic ovary syndrome presenting abdominal and gynoidal type of obesity (NIH), Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of vitamin D (EFSA Journal)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus