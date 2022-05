Az inzulinrezisztencia és a PCOS örökölhető

Sok kismama küzd azért, hogy egyáltalán teherbe eshessen. Közülük sokan a PCOS vagy éppen az inzulinrezisztencia miatt kénytelenek megvívni ezt a harcot, ami szerencsére ma már nem reménytelen.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének veszélyei, amelyekre fel kell készülni. Ezek e veszélyeket, a megelőzést és a lehetőségeket mondja el dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont PCOS és inzulinrezisztencia specialistája.

Egy terhesség alatt, ha a kismamának van valamilyen baja, akkor rögtön felmerül a kérdés: vajon örökölhető a betegségem?

„Azok a kismamák, akik inzulinrezisztenciával küzdenek, sajnos azzal is számolniuk kell, hogy a magzat is veszélybe kerülhet. Ez természetesen kontrollálható, csak megfelelően kell kezelni. Elengedhetetlen a megelőzés a rendszeres sport és természetesen a megfelelő diéta. Ezekkel hathatósan védhető a magzat.”

Nem csak az inzulinrezisztenciára igaz

Dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont PCOS és inzulinrezisztencia specialistája arra is felhívja a figyelmet, hogy nem csak azoknak a kismamáknak kell fokozottan figyelniük, akik inzulinrezisztenciával küzdenek, hanem a PCOS is ugyanebbe a kategóriába esik.

„Mind a PCOS, mind az inzulinrezisztencia örökölhető betegségek, éppen ezért az ebben szenvedő kismamáknak ezzel tisztában kell lenniük. Ez persze nem jelenti azt, hogy ez befolyásolná a gyerekvállalást, de a kislányokat is, ha eljön az ideje, mindenképpen érdemes kivizsgáltatni. Ez természetesen azt is jelenti, hogy aki tudja, hogy a családban, valamelyik nőrokonánál előfordult már ez a kór, akkor annak is érdemes megvizsgáltatnia magát. Ugyanez vonatkozik a rendszertelenül menstruáló fiatal, 14-18 éves lányokra is, mert ez is lehet a betegség egyik előjele.”

(Budai Endokrinközpont - Dr. Koppány Viktória, PCOS- és inzulinrezisztencia-specialista)