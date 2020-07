Fogamzásgátló tabletták típusai: Előnyök és hátrányok

A fogamzásgátló tabletták a fogamzásgátlás egyik legnépszerűbb formái. Milyen típusú fogamzásgátló tabletta a legmegfelelőbb az Ön számára?

Ön tudta? A petesejtek korai alakjai már néhány hetes leány magzatok petefészkében is kimutathatók. Ezek száma a születés időszakára jelentősen lecsökken, azonban még így is körülbelül egymillió csírasejt marad. A nemi érés idejére további csökkenés megy végbe.

Amikor az Enovid (az első fogamzásgátló tabletta) 1960-ban megjelent, az maga volt a forradalom a fogamzásgátlás terén. Ez volt az első alkalom, hogy a nők átvehették az irányítást a reprodukciós ciklusuk felett. Most, több mint fél évszázaddal később, a méhen belüli fogamzásgátló eszközök, a fogamzásgátló tapaszok és injekciók, valamint a női óvszerek bevezetése ellenére is a tabletta a legnépszerűbb fogamzásgátlási eszköz, különösen a fiatal nők körében. A mai fogamzásgátló tabletták lényegesen kisebb adag ösztrogént tartalmaznak, mint elődeik. Ez azt jelenti, hogy rendkívül hatásosak tudtak maradni úgy, hogy kevesebb mellékhatásuk van.

A fogamzásgátló tablettáknak két alapvető típusa van. A kombinált tabletták ösztrogént és progeszteront tartalmaznak, míg a mini tabletta csak progeszteront. Ezeken kívül létezik még a sürgősségi fogamzásgátló tabletta, melyet a védekezés nélküli szexuális aktus után javasolt alkalmazni. Íme egy részletesebb áttekintés a fogamzásgátló tabletták egyes típusairól és működéséről.

Kombinált fogamzásgátló tabletták

A kombinált tabletták, mint ahogy azt nevük is jelzi, valamilyen ösztrogén és progeszteron hormonszármazék kombinációját tartalmazzák.

A kombinált tabletta a ciklusos hormonműködést leállítja, ezzel a központi idegrendszerben termelődő stimuláló hormonok szintje is változik, így akadályozza meg az ovulációt, vagyis a petesejtérést. Emellett megvastagítja a méhnyak által termelt nyákot, ezzel akadályozza meg a spermium vándorlását a méh üregébe és a petevezetőkbe. Ezenfelül megváltoztatja a méh nyálkahártyájának a szerkezetét is, hogy megnehezítse az esetlegesen megtermékenyített petesejt beágyazódását.

A kombinált tabletták többféle ösztrogént és progeszteront tartalmaznak, melyeknek más-más mellékhatásai lehetnek, így egyre szélesebb választékból tudnak a nők személyre szabottan választani fogamzásgátlót. A legtöbb kombinált tabletta 21 vagy 28 napos csomagolásban kapható. A 21 napos csomagolás minden tablettája aktív, és a ciklus utolsó 7 napján nem kell szedni tablettát. Önnek kell azt észben tartania, hogy mikor kell a következő adagot elkezdenie.

A 28 napos csomagban változó arányban aktív és placebo tabletták találhatóak, a változó igényeknek és szükségleteknek megfelelően.

A kombinált fogamzásgátló tabletták típusai

A kombinált tablettáknak három típusa van: egyfázisú, többfázisú és kiterjesztett ciklusú tabletták.

Egyfázisú: Egy hónapos ciklusra vannak elosztva egy levélben a tabletták. Egy levél vagy 21 tablettát tartalmaz, melyek mind ugyanolyan adag hormont tartalmaznak, vagy 28 tabletta között van 4 vagy több inaktív tabletta.

Többfázisú: Változó arányú hormonmennyiséget tartalmaznak, melyek egy hónapos ciklusra vannak elosztva, gyakran vannak néhány napnak, vagy egy hétnek megfelelő inaktív tabletták is a levélben.

Kiterjesztett ciklusú tabletták: 81 vagy 84 szem aktív tablettát tartalmaznak.

A kombinált tabletták előnyei

A kombinált tabletták számos előnnyel járnak:

Mindennapos alkalmazás mellett 99%-os hatékonyságúak, a tipikus hibaarány azonban 3-8%

Alkalmazásuk mellett a menstruáció kevesebb, rendszeresebb és kevésbé fájdalmas

Használatukkal kevesebb a premenstruációs tünet

Kisebb a petefészek- és méhrák, a petefészek- és emlőciszták, valamint a kismedencei gyulladásos betegségek kockázata

Használóik körében kevesebb az akne

A tabletta megakadályozhatja a méhen kívüli terhességet

Enyhíti az endometriózissal járó kellemetlenségeket

A kombinált tabletta hátrányai

A lehetséges mellékhatásai:

hányinger

hányás

fejfájás

emlőérzékenység és -duzzanat

csökkent nemi vágy

szédülés

rendszertelen vérzés (főként a használat első két hónapjában)

Növelheti a magas vérnyomás, a stroke, a szívinfarktus, a vérrögképződés, a jóindulatú májdaganatok és ritka esetben az epekő kockázatát.

Nem ajánlott olyan nők számára, akiknek fokozott a trombózisra váló hajlamuk, magas vérnyomásban, migrénben, szív- vagy májbetegségben szenvednek.

Kiterjesztett ciklusú tabletta

A kiterjesztett ciklusú tabletta viszonylag újdonságot jelent a piacon. A többi kombinált tablettához hasonlóan ez is ösztrogént és progeszteront tartalmaz. A szokásos 21 vagy 28 napos tablettákkal ellentétben azonban ez 81 vagy 84 napnyi aktív tablettát tartalmaz. Mindez azt jelenti, hogy csak körülbelül háromhavonta van menstruáció. Van egy 365 napos változata is, amely teljesen megszünteti a menstruációs ciklust. Úgy tűnhet, hogy természetellenes a menstruációk számának csökkentése vagy megszüntetése, de a kiterjesztett ciklusú tabletták ugyanolyan biztonságosak, mint a hagyományos kombinált fogamzásgátló tabletták. A módszert főleg vérszegénység vagy bő vérzések esetén javasolják, illetve azoknak, akik a vérzéses napok számát szeretnék csökkenteni kényelmi okok miatt.

A kiterjesztett ciklusú tabletta előnyei

A menstruációs vérzés kevesebb, vagy egyáltalán nincs

Hatékonyabb lehet, mint a hagyományos kombinált tabletta, mivel szedése egyszerűbb

Segít az endometriózis, a menstruációs fejfájás, a fájdalmas menstruáció és a premenstruációs szindróma enyhítésében, kezelésében

Kevesebb a menstruációs tünet

A kiterjesztett ciklusú tabletta hátrányai

Szabálytalan vagy pecsételő vérzés jelentkezhet

Ugyanolyan mellékhatásai vannak, mint a többi kombinált tablettának

Mini tabletta

A mini tabletta vagy más néven gesztagén tabletta nem tartalmaz ösztrogént. A szoptató nők számára fejlesztették ki, az ösztrogén ugyanis csökkenti a tejtermelést. Azok a nők is szedhetik, akiknek fokozott trombózisra való hajlamuk van, de ragaszkodnak a szájon át szedhető fogamzásgátlókhoz, mert a mini tabletták kisebb kockázatot jelentenek, mint a kombinált gyógyszerek. Ne felejtsük el azonban, hogy a kockázat ilyenkor is emelkedett!

A mini tabletta ugyancsak felfüggeszti a ciklusos hormonműködést, megvastagítja a méhnyak által termelt nyákot, hogy megnehezítse a spermium útját a petesejthez, és megváltoztatja a méh nyálkahártyáját, hogy megnehezítse az esetlegesen megtermékenyített petesejt beágyazódását. 28 napos kiszerelésben kapható, és minden tabletta aktív.

A mini tabletta előnyei

Szoptató nők is használhatják

Csökkenti a menstruáció mennyiségét, a menstruációs görcsöket

Védelmet nyújt a petefészek és méh rákos megbetegedései és a kismedencei gyulladások ellen

A mini tabletta hátrányai

Nem olyan hatékony, mint a kombinált tabletták

Rendszertelen vérzést és elmaradt ciklust okozhat

Nem szabályozza a menstruációt, ellenben a kombinált tablettákkal

Mellékhatásként hasi fájdalom és görcs, fáradtság, hőhullámok, csökkent szexuális vágy, fejfájás, szédülés, alvászavar és hányinger jelentkezhet

Pearl-index: fogamzásgátlási módszerek összehasonlítása Az adott módszert alkalmazó 100-100 nőből a módszer használatának egy éve alatt terhessé vált nők száma. (Forrás: szexualpszichologia.hu)

Nincs fogamzásgátlás - 85

- 85 Megszakításos védekezés - 35

- 35 Naptár módszer - 14-40

- 14-40 Spermicidek - 5-20

- 5-20 Méhszájsapka - 7-11

- 7-11 Óvszer használata - 3-4

- 3-4 Női óvszer - 1-5

- 1-5 Pesszárium spermiciddel - 2-3

- 2-3 Hőmérőzés - 0.5-3

- 0.5-3 Injekció - 0.03-2

- 0.03-2 Hormonális IUD - 0.05-0.1

- 0.05-0.1 Fogamzásgátló tabletta 0.1-0.5

0.1-0.5 Sterilizáció - 0.1-0.3

- 0.1-0.3 Implantátum - 0

Sürgősségi fogamzásgátló tabletta

A sürgősségi fogamzásgátló tabletta (más néven esemény utáni tabletta) célja, hogy megakadályozza a nem kívánt terhességet a védekezés nélküli szexuális aktus után. A sürgősségi tabletta valamilyen progeszteron származékot tartalmaz nagyobb dózisban, mely megakadályozza az ovulációt, a petesejt megtermékenyülését, illetve a megtermékenyült petesejt beágyazódását.

Fontos, hogy a védekezés nélküli együttlét után mihamarabb vegye be a nő a gyógyszert.

A sürgősségi fogamzásgátló tabletta legtöbb fajtája legfeljebb 72 órával a szexuális aktus után hatásos, azonban forgalomban van olyan tabletta is, melyet 120 óráig az együttlét után is be lehet venni és hatásos lehet a nem kívánt terhesség megelőzésében.

A sürgősségi fogamzásgátló előnyei

A nem kívánt terhesség kockázatát csökkenti.

A sürgősségi fogamzásgátló hátrányai

Legfeljebb 72 (vagy 120) órával a védekezés nélküli szexuális aktus után be kell venni

Csak receptre kapható

Mellékhatásként hányás, szédülés, fáradtság, fejfájás, emlőérzékenység léphet fel

A rendszeres menstruációs ciklusokat felboríthatja, korai, rendellenes vérzés jelentkezhet, vagy éppen kimaradhat egy menstruáció.

Olvasson tovább! Sürgősségi fogamzásgátlás - A leggyakoribb kérdések

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; WebMD

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász