Férfias típusú hajhullás nőknél

Ahhoz, hogy hajunk mindig szép legyen nem elegendő pusztán kívülről megfelelően ápolni. A dús és ragyogó haj főleg belső tényezőkön múlik, így többek közt azon, hogy milyen ételeket fogyasztunk. A hajhullás a tápanyagokban szegény étrend eredménye is lehet. Ez a megfelelő, tápanyagokban gazdag élelmiszerek fogyasztása mellett ritkán fordulhat elő. Azonban az alkoholizmus, a stressz és a túlzásba vitt diétázás (így pl. az anorexia is) szintén okozhat hajhullást. A haj egészségéhez szükség van vitaminokra, nyomelemekre, fehérjékre és ásványi anyagokra is. Bővebben a haj számára fontos vitaminokról, nyomelemekről, és az azokat tartalmazó élelmiszerekről