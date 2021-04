Poszt-COVID szindróma - Mik lehetnek a tünetek, és mi a teendő?

Ön is átesett a COVID-19-fertőzésen? Mégis úgy érzi, mintha egészsége nem lenne a régi? Esetleg negatív már a tesztje, de a szagokat, ízeket mégsem érzi, vagy komolyabb panaszai is vannak? Mit tehet a javulás érdekében, hogy visszanyerje az erejét, és milyen panaszok esetén kell ismét orvoshoz fordulnia?

A COVID-19 betegségen átesett személyek nagy része tünetmentes, vagy csak enyhe tüneteik vannak, legtöbben nem kerülnek kórházba. Kisebb arányban, de mégis jelentős számban vannak azok, akik tartós egészségkárosodást szenvednek, ez főként légzőszervi károsodást jelent, de egyéb tünetek, panaszok is fennmaradhatnak. A gyógyult, kórházakból kikerült és otthoni körülmények között lábadozó betegek száma eléri a több tízezer főt, akiknek már nincs akut tünetük és nem fertőzőek, tehát nem vírushordozók.

Mi a poszt-COVID szindróma, és mi hajlamosíthat rá?

A COVID-19-fertőzés után jelentkező összetett tünetegyüttes vagyis a poszt-COVID szindróma alatt összefoglalóan a tünetek kezdete utáni négy héten túl elhúzódó, késői maradványtüneteket, károsodásokat nevezzük. Amennyiben Ön átesett a fertőzésen, de még mindig légszomjat, erős fáradékonyságot, heves szívverésérzést, alvászavart, szédülékenységet, tartósan nem múló ízlés- és szaglászavart vagy -vesztést tapasztal, feltehetően poszt-COVID szindrómában szenved. Erre hajlamosíthat súlyosabb lefolyású betegség, illetve meglévő társbetegség is, mint például krónikus szív-érrendszeri vagy légúti betegségek, anyagcsere-betegségek, amelyek mind-mind a COVID-infekció kockázati tényezői között is szerepelnek.

Mi a teendő, ha poszt-COVID szindrómára utaló panaszai vannak?

Szédüléses panaszok esetén és ha gondolkodását lassabbnak, tompábbnak érzi, kúraszerűen szedett B 1 -, B 6- , B 12 -vitaminokat tartalmazó komplex készítmény lehet segítségére. Ez a vitaminkomplex szintén javasolt szaglás- és ízvesztés, nem múló ízlelés- és szaglászavar esetén is. Ilyen esetben otthonában megpróbálkozhat úgynevezett szaglás- és íztréninggel is. Ennek során naponta háromszor háromféle az ön által ismert jellegzetes íz kóstolása és illat szagolgatása javasolt, ötnaponta ismételve. Narancs fogyasztása, fahéjas ételek fogyasztása (például fahéjas fánk, fahéjas palacsinta, esetleg kávé fahéjjal) szintén elősegítheti a regenerációt.

A poszt-COVID szindróma tünetei közül tüdőérintettségre utaló legfontosabb tünetek a fennálló nehézlégzés, a mellkasi fájdalom és a köhögés. Ezek hátterében a tartós gyulladás okozta tüdőszöveti és kislégúti károsodások állnak, melyet a mellkasi és légzőizmok átmeneti vagy maradandó gyengesége is kísérhet. Ha ön ezeket a komoly tüneteket vagy ezek valamelyikét észleli magán, jelezze háziorvosának, aki poszt-COVID ellátóhelyre irányíthatja szükség szerint, vagy esetleg közvetlenül is az adott tüdőgyógyászati szakorvosi ellátásra utalhatja, ahol a megfelelő protokollok alapján kaphat komplex kezelést.

Nagyon fontos megemlíteni, hogy a szív-érrendszeri alapbetegségben szenvedő pácienseknél (például krónikus szívelégtelenség) gyakoribbak a COVID-19 okozta szív-érrendszeri szövődmények is, mint például szívritmuszavar, vagy akár szívinfarktus is bekövetkezhet. Továbbá a szív-érrendszeri alapbetegséggel rendelkezők COVID-19-hez köthető halálozása jelentősen magasabb is. Ezért ha Ön átesett a COVID-19-en, akár tünetszegényen is, és esetleg kardiológiai alapbetegsége is van, emellett mellkasi fájdalmat, rendetlenszívverés-érzést tapasztal, haladéktalanul jelezze kezelőorvosának. Ezek szintén olyan panaszok, melyek orvosi kezelést igényelnek.

Fontos tudni! Mi a teendő szívinfarktus esetén?

Kevesen tudják, de a tüdőn és a szíven kívül a COVID-19 betegség a központi és a környéki idegrendszert is megtámadhatja. Súlyos esetben azonnali orvosi kezelést igénylő stroke vagy szintén kezelést szükségessé tevő polyneuropathia is kialakulhat.

Fontos tudni! A stroke kezelése

A COVID-19 fertőzés a mentális egészségre is hatással van. A mentális problémák gyakorisága COVID-19-en átesettek körében kifejezetten megnőtt, szorongás, depresszió, alvászavar és úgynevezett „brain fog” – vagyis lomha, tompa, nehézkes gondolkozás (úgynevezett „ködös agy”) jelentkezhet. Ezek mindegyike jelentős életminőség-romláshoz vezethet.

Brain fog esetén B-vitamin-komplex szedése, vagy ginkgo biloba kivonat alkalmazása lehet hatásos.

Enyhébb alvászavar esetén önmagában alkalmazva a vény nélkül kapható melatonint a kutatások 70%-ban találták hatékonynak.

Azonban ha ön három hónapon túl jelentkező fáradékonyságot, alvászavart, ingerlékenységet, megváltozott viselkedést, esetleg érzékcsalódásokat tapasztal saját magán vagy COVID-19-en átesett szerettén, amelyhez alacsony stressztűrőképesség társul, pszichiáter, pszichoterapeuta segítségére lehet szükség a kezeléshez, csakúgy, mint ha nem múló szorongást, traumatikus élménybetöréseket, depressziót tapasztal. Mindezek mellett a társas támogatás, kikapcsolódást és relaxációt elősegítő programok és lehetőségek szintén támogatóan hathatnak.

Kisokos Akut COVID-19: a COVID-19 betegség legfeljebb négy hétig tartó jelei, tünetei Folyamatos, tünetes COVID-19: a COVID-19 betegség 4 héttől 12 hétig tartó jelei és tünetei Poszt-akut hiperinflammációs COVID-19 betegség: a tünetek kezdetétől számított második hetet követően kialakuló többszervi gyulladásos szövődmény Poszt-COVID szindróma: a tünetek kezdetétől számított negyedik hetet követően kialakuló és elhúzódó késői maradványtünetek és károsodások Hosszú COVID-19: ez a kifejezés magába foglalja a folyamatos tünetes COVID-19 betegséget és a poszt COVID-19 szindrómát együttesen a 12. hetet követően

