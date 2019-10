Hirsutizmus - Túlzott szőrnövekedés és a PCOS

A PCOS egy hormonális rendellenesség, mely a fogamzóképes korú nőket érinti, és többek között olyan kellemetlen tünetekkel jár, mint a nemkívánatos, túlzott szőrnövekedés, a hirsutizmus. Mi okozza, és mit tehet ellene?

Az egész a hormonokról szól

Tudjuk, hogy a PCOS olyan hormonális rendellenesség, mely messzemenő következményekkel jár. Az inzulint termelő sejtek túlságosan érzékenyek, túl sok inzulint állítanak elő, ami hiperinzulinémiát okoz. A túlzott inzulin hatására a petefészek túl sok tesztoszteront termel, ami egyfajta férfi nemi hormon (androgén). Bár minden nő szervezete termel valamennyi férfi nemi hormont is, a túl sok androgén petefészekcisztákhoz, pattanásokhoz és férfi típusú szőrnövekedéshez (valamint hajhulláshoz) vezet.

Hirsutizmusról akkor beszélünk, mikor egy nő erős, sötét szőrnövekedést tapasztal olyan testrészeken, ahol általában a nők szőrtelenek vagy csak szőrpihéik vannak. Ilyen a bajuszvonal, az arc, a mellkas, a has vagy a hát.

Hirdetés

A túlzott szőrnövekedést tapasztaló nőknek ajánlott orvoshoz fordulni, különösen, ha a jelenség rohamosan súlyosbodik, vagy ha a rokonoknál jelentősen kisebb a szőrösödés mértéke. A legtöbb esetben a hirsutizmust nem komoly orvosi probléma okozza, ám a kiváltó okot meg kell ismerni és kezelni kell.

A hirsutizmus két leggyakoribb oka a PCOS és az idiopátiás hirsutizmus, mely utóbbi általában krónikus, és valószínűleg a PCOS enyhe formája, ahol a beteg ciklusa rendszeres, és csak a túlzott szőrnövekedési tünet utal a PCOS-re.

Mennyire komoly?

A PCOS betegek valamilyen mértékben mindannyian szenvednek a hirsutizmustól, mely mértékét a Ferriman-Gallwey-skála segítségével határozhatjuk meg. Ez 9 testrészt osztályoz 0-tól (hiányzó szőrzet) 4-ig (túlzott szőrnövekedés). Az egyes testrészek pontszámait összeadják, így kapjuk meg a végső pontszámot, ahol 8 alatti érték esetén nem beszélhetünk hirsutizmusról.

Ez is érdekelheti! Fokozott szőrösödés nőknél - Mi okozhatja?



(Azzis R et. (2006) Androgen Excess Disorders in Women: Polycystic Ovary Syndrome And Other Disorders, edn 2. Totowa, NJ: Human Press)

A hirsutizmus orvosi kezelése

A hirsutizmus kezelése gyakran személyes döntés, hiszen etnikumtól is függő, hogy milyen mennyiségű szőr számít normálisnak. Míg az ázsiaiak általában kevésbé szőrösek, a mediterrán és közel-keleti nőknél jellemző az erősebb, dúsabb szőrnövekedés.

A hirsutizmus kezelésére különböző gyógyszerek állnak rendelkezésre, melyek közül néhányat a PCOS kezelésére is használnak.

Ezek a gyógyszerek három kategóriába sorolhatók:

Androgénreceptor-blokkolók: Ezek a gyógyszerek ugyanazon a helyen kapcsolódnak, mint a férfi hormonok, hatékonyan akadályozva az androgén hozzáférését a receptorhoz, így hatástalanítva azokat.

Androgén-elnyomó gyógyszerek: Ezek a gyógyszerek a szervezet által termelt androgének mennyiségének szabályozására szolgálnak. Ide tartoznak a GnRH-agonisták, estroprogesztinek (fogamzásgátló tabletták), kortikoszteroidok és inzulinérzékenyítő szerek.

5-alfa-reduktáz-inhibitor: Ezek a gyógyszerek egy olyan enzimre hatnak, amely az androgéneket alakítja át aktív formájukra. Ha korlátozzuk az enzimet, megakadályozzuk, hogy a tesztoszteron erősebb formájúvá alakuljon át. Ilyen a finaszterid és az eflornitin-hidroklorid is.

Mivel a szőrtüszők életciklusa fél év, a gyógyszerek többségét legalább 6 hónapon át kell alkalmazni ahhoz, hogy jelentős változást tapasztalhasson, illetve ha a szedésüket abbahagyja, a nemkívánatos szőrzet újból jelentkezhet, amennyiben a háttérben meghúzódó inzulinrezisztencia kezeletlen marad.

A szőrnövekedés kezelésének egyéb módjai

Noha a szőrnövekedés kezelésének egyéb módjai is léteznek, fontos szem előtt tartani, hogy a magas androgénszint okozta stimuláció hatására az eltávolítás után újra vissza fog nőni.

Borotválás – Gyors és fájdalommentes szőrtelenítési módszer, mely után a visszanőtt szőrszálaknak nem szabad vastagabbnak vagy sötétebbnek lenniük. Előfordulhat a bőr irritációja, és számolni kell azzal, hogy valószínűleg gyakran kell majd borotválkoznia.

Szőkítés – A szőkítés világosabbá teszi a szőrszálakat, így nehezebb észrevenni azokat. Ugyanakkor a szőkítő anyag irritációt okozhat.

Gyantázás – Ez fájdalmas eljárás lehet, különösen, ha nagyobb mennyiségű szőrt kell kezelni. Előnye, hogy hatása tovább tart, mint a borotválkozásé vagy szőkítésé.

Elektrolízis – A szőrtüszők – így a szőrszálak – károsítására elektromos áramot használnak. Az eljárás fájdalmas lehet, és több kezelést is igényelhet, attól függően, hogy milyen a szőrösödés mértéke. Emellett, ha az alap hormonzavart nem kezelik, a szőr visszanőhet.

Lézeres szőrtelenítés – Az eljárás során a szőrtüszőre lézerfényt irányítanak, a szőrszál melaninja elnyeli azt, így a szőrszál sérül. Számos kezelésre lehet szükség a megfelelő eredmény érdekében, ráadásul a szőr regenerálódhat, így újabb kezelések lehetnek szükségesek.

Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a hirsutizmus a magas inzulinszint miatt következik be, ami fokozza a tesztoszterontermelést és a szőrnövekedést. Bár a jelenség gyógyszerekkel enyhíthető, azok nem a háttérben meghúzódó okot kezelik.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; pcosdietsupport.com, uptodate.com

Lektorálta: Dr. Pétervári László, szülész-nőgyógyász