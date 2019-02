Herpesz: ajakherpesz és nemi herpesz

A herpeszvírus egyes típusa a bőrön és nyálkahártyákon jelentkezik, ajakherpeszt, szájüregi herpeszt okozva. A kettes típusú vírus a nemi szerveket érinti és a nemi herpeszt (herpes genitalis) okozza. Bár egy víruscsaládról van szó, különböző típusba sorolhatóak a kórokozók, és eltérő az egyes fertőzések kezelése is.

A herpeszt okozó herpes simplex vírusnak (HSV) mai tudásunk szerint nyolc alcsoportja létezik, amelyek emberben betegséget okozhatnak. Az egyik típusa az ajkakon (HS1), a második a nemi szerveken (HS2) okoz fájdalmasan viszkető hólyagocskákat. Szintén a herpeszvíruscsoportba tartozó varicella zoster vírus (humán herpeszvírus-3) idézi elő a bárányhimlőt és övsömört (ez utóbbi azoknál az egyéneknél alakul ki, akik már átestek bárányhimlő-fertőzésen).

A vírus gyakorlatilag mindenhol megtalálható, főleg közösen használt evőeszközökkel, továbbá nemi érintkezés során terjed.

A herpesz vírusok jellemzője, hogy az elsődleges fertőzés a helyi (az ajkakon vagy a nemi szerveknél jellemző) jellegzetes lefolyású hólyagképződés mellett súlyos általános tünetekkel, magas lázzal, rossz általános állapottal jár. Miután behatolt a szervezetbe, a vírus az idegdúcokban helyezkedik el, ahol évtizedekig megmarad nyugvó formában.

Bizonyos körülmények hatására, amikor az immunvédekezés legyengül, a vírus aktiválódik, és a fertőzés visszatér. A vírus aktiválódását az immunitás csökkenése, lázas állapot, antibiotikum szedése, menses, stressz, fizikai megterhelés váltja ki általában. A visszatérő fertőzések jellemzője, hogy kevésbé súlyos formában, általában körülírt területen jelentkeznek, általános tünetek nélkül.

A herpeszfertőzések tünetei

A herpes simplex vírus okozta megbetegedésre jellemző, hogy a fertőződést követően körülbelül 4-7 nap múlva jelentkeznek az első tünetek viszketés, égő fájdalom formájában. Ezt követően vörös folt jelenik meg, majd kialakulnak a jellegzetes apró, fájdalmas hólyagocskák. Kezdetben a hólyagok tartalma víztiszta színű.

Az idő előrehaladtával bennékük zavarossá válik, majd kifakadnak és fekélyek alakulnak ki helyükön. A fekélyek fájdalmasak és általában 7-14 nap alatt heg nélkül gyógyulnak. A betegség lefolyása során a helyi nyirokcsomók (nyaki, illetve lágyéki) általában megnagyobbodnak és fájdalmassá válnak.

Az I-es típusú herpesz fertőzés (ajakherpesz, nyálkahártyaherpesz) esetén a hólyagok az ajkakon, illetve a szájnyálkahártyán jelentkeznek. Sokszor ezek olyan fájdalmasak, hogy még a táplálkozást is meg nehezítik. Gyakori a másodlagos felülfertőződés baktériumokkal, mely súlyosbítja a betegséget. Igen súlyos lehet a gyermekkori ekcémában szenvedő kisgyermekek fertőzése, ebben az esetben az egész testfelszínen megjelenhetnek hólyagocskák.

A nemi herpesz (herpes genitalis) a nemi szerveket, a végbélnyílás körüli bőrt és a környező területeket érinti. A fertőzés igen kellemetlen tünetekkel járhat. Az elváltozások férfiakban a hímvessző bármely részén előfordulhatnak. Nőknél leginkább a szeméremtesten fordulnak elő a hólyagocskák, de a hüvelyre és a méhnyakra is ráterjedhetnek. Egyes esetekben a fertőzés a húgycsövet is érintheti, melyre vizeléskor jelentkező heves fájdalom hívhatja fel a figyelmet. Az anális (végbélen keresztül gyakorolt) nemi életet élők végbélnyílása körül és végbelében is kialakulhatnak az elváltozások.

A herpesz vírusok további jellegzetessége, hogy legyengült immunrendszerű betegek (immundeficiensek, pl.: HIV-fertőzött, leukémiás stb.) fertőzései súlyosabb lefolyásúak és a test egyéb részeire is ráterjednek. A terápiára gyengén reagálnak és akár hetekig is fennállhatnak.

Súlyosabb esetben szövődmények is kialakulhatnak:

Tüdőgyulladás.

Kötőhártya-gyulladás, - a fertőzés átterjedhet a szaruhártyára is.

Bakteriális sebfertőzés - a vírusfertőzéssel kialakuló sebek bakteriális felülfertőződése.

Fogágy-betegségek (gingivosztomatitisz)

Az arcideg működési zavarai.

Agyhártyagyulladás (meningitisz).

Agyvelőgyulladás (encephalitis).

Gyerekeknél súlyos problémákat okozhat, ha a bőr ekcémás.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Dobi Gyöngyi, belgyógyász és Dr. Gál Mónika, bőrgyógyász