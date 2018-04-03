Zsibbadás – Mi okozhatja?

A zsibbadásnak számos oka lehet, vannak köztük teljesen ártalmatlanok, de mielőbbi kezelést szükségessé tevő, sőt, sürgős orvosi beavatkozást igénylő betegségek is. Zsibbadás az idegek átmeneti ingerlése miatt is kialakulhat, de a háttérben súlyos neurológiai és egyéb betegségek is állhatnak. Mik lehetnek ezek, és mikor kell orvoshoz fordulni?

Zsibbadás a test bármely pontján jelentkezhet. Néha teljesen ártalmatlan és magától elmúlik, erre jól ismert példa, ha beütjük könyökünket és elzsibbad az alkarunk, aminek hátterében az áll, hogy megnyomtuk a könyökideget. Akkor is tapasztalhatunk zsibbadást, ha például rossz testhelyzetben, lábunkat magunk alá húzva ültünk, ilyenkor tipikusan akkor jelentkezik az átmeneti bizsergő érzés, amikor testhelyzetet váltunk és próbáljuk kinyújtani az addig nyomás alá helyezett végtagot.

A zsibbadás az érzészavarok közé tartozik, hátterében valamilyen idegeket érintő hatás áll. Ez az előzőekben említett ártalmatlan okokon kívül lehet közvetlenül az idegeket értintő neurológiai betegség vagy sérülés, de más kórkép is, ami közvetett módon fejt ki káros hatást az idegek működésére. A következőkben ezeket vesszük sorra a teljesség igénye nélkül.

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A zsibbadás leggyakoribb okai

A zsibbadás rendszerint az egyes idegek károsodása miatt alakul ki mérgezés, fertőzés, becsípődés vagy egyéb ok következtében.

További lehetséges okok

Mikor kell orvoshoz fordulni?

A zsibbadás okának meghatározásához fontos információt nyújtanak a kísérőtünetek (milyen egyéb panaszok jelentkeznek), illetve hogy milyen testrészen és milyen helyzetekben jelentkezik a panasz.

Zsibbadás jelentkezésekor a következő esetekben kell orvoshoz fordulni a háttérben álló okok kiderítése és a megfelelő kezelés céljából:

Ha a zsibbadás újonnan lép fel és nem magyarázható ártalmatlan okkal (pl. a cikkünk elején említett könyök beütésével)

Ha a zsibbadás tartósan fennáll, gyakran visszatér vagy fokozódik.

Ha a zsibbadást bármilyen egyéb tünet is kíséri, pl. érzéskiesés, izomgyengeség, bénulás stb.) sürgősen orvoshoz kell fordulni!

Hogyan kezelhető a zsibbadás?

A kezelés attól függ, mi váltotta ki a zsibbadást. Ha a zsibbadást a rossz táplálkozási szokások, a vitamin-, vas-, magnéziumhiány vagy a stressz okozta, egészséges életmóddal, helyes étrenddel és testmozgással könnyen megoldható a probléma és megszüntethetők a panaszok.

Amennyiben valamilyen gyógyszer szedése miatt jelentkezik a zsibbadás, orvosával keressenek megoldást.

Súlyos betegségek esetén a kezelés módja a betegségtől függ. Ezért is fontos, hogy minél hamarabb keressen fel egy orvost panasz esetén.

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Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; Onmeda.de, Kribbeln (NetDoktor.de)