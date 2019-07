Szétterjedő zsibbadás - A Guillain-Barre-szindróma és tünetei

A perifériás idegeink a különböző működésekért (érző, mozgató, vegetatív) felelős idegsejtek úgynevezett hosszú nyúlványaiból (axon) állnak. Ezek az idegnyúlványok azonban nem szabadon vannak, különböző vastagságban borítja be őket a védelmi, támasztó, és tápláló funkciók mellett az idegszálak ingerületvezetési sebességének kialakításában is szerepet játszó úgynevezett myelinhüvely.



Az idegszálak károsodása esetén károsodhat elsődlegesen az axon, illetve károsodhat elsődlegesen a myelinhüvely is. (Ha a károsodások generalizálttá válnak, a fontosabb tünet alapján beszélünk axonalis illetve demyelinisatiós túlsúlyról.)