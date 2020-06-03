Az allodynia a fájdalomérzés egyik zavara, amikor egy enyhe és normál esetben fájdalmatlan inger vált ki fájdalomérzetet. Ilyen lehet a bőr enyhe érintése, a ruházat súrlódása vagy a haj fésülése. Más érzészavarokat - mint a bizsergés stb. - nem soroljuk az allodynia körébe. A kifejezés tükörfordításban egyéb fájdalmat jelent.

Az allodynia tüneti jellegzetességei

Allodynia esetén (magyaros írásmóddal allodínia néven is ismert) változatos módon jelentkezhetnek a panaszok. Lehet enyhe és intenzív, szinte elviselhetetlen erősségű.

Különböző ingerek hatására jelentkezhet, a kiváltó inger alapján az allodyniának három típusa létezik:

Statikus allodynia – Olyan fájdalom, amit a bőrre gyakorolt nyomás vált ki. Ilyenkor fájdalmas lehet a ruha vagy a szemüveg viselése, vagy akár az is, ha a fejét egy párnára hajtja.

Dinamikus allodynia – A fájdalom akkor kezdődik, amikor valami enyhén dörzsöli a bőrt. Egy kézfogás, a haj kefélése vagy akár a zuhanyból a fejbőrre zubogó víz is kiválthatja.

Termikus allodynia – A fájdalmat a meleg vagy hideg hőmérséklet is kiválthatja: okozhatja például a hideg levegő belégzése.

A panasz időbeli lefolyása elsősorban a kiváltó októl függ. Egyes betegségekben rohamszerűen jelentkezik, más esetben krónikus állapot, ami a betegség fellángolásai szerint változó erősségűek, vagy akár napszak szerint változnak a panaszok.

Ugyancsak változatos az allodyniában érintett terület. Általában egy ideg által ellátott területen jelentkezik, de ez lehet kiterjedtebb testtáj is.

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Allodyniát kiváltó okok

Érintésre jelentkező fájdalmat mindig egy idegi érintettséggel járó kórkép okoz. Legjellegzetesebb az övsömörhöz kapcsolódó posztherpeszes neuralgia esetén. Ezen kívül számos más betegségnek lehet kísérőtünete, ezekben az esetekben azonban az allodynia nem specifikus: egyes betegeknél jelentkezhet, de nem szükséges az adott kórkép diagnózisához.

Posztherpeszes neuralgia - Az övsömör szövődményeként kialakuló idegi fájdalom, amely az övsömörön átesett betegek egy részében a bőrkiütések gyógyulása után is fennmaradhat. Az allodynia jellemzően a korábbi övsömör területére korlátozódik, a herpeszvírus által érintett idegek ellátási területén marad fenn. A posztherpeszes neuralgia elhúzódó betegség, de hónapok, ritkábban néhány év alatt magától elmúlik, vagy jelentősen enyhül.

Migrén - A migrén rohamszerűen jelentkező, intenzív, lüktető fejfájást okoz. Ennek során a fájdalomfeldolgozó idegpályák érzékenyebbé válhatnak, így olyan ingerek is fájdalmat válthatnak ki, amelyek normálisan nem fájdalmasak. Az állapotban szenvedők körülbelül 80%-a számol be allodyniáról a rohamok alatt, elsősorban akkor, ha a rohamot kiváltó inger több mint egy órán keresztül aktív marad. Nagyobb az allodynia kockázata aurás migrén, régóta fennálló vagy súlyos, havonta több mint 15 fejfájásepizóddal járó migrén esetén, illetve ha egyéb idegi érintettséget jelző kórképek is fennállnak (fibromialgia, depresszió stb). Az allodynia migrénben leginkább a fej, a fejbőr, az arc és a nyak területén jelentkezik. Általában csak a roham alatt marad fenn, de egyes esetekben elhúzódhat és csak órákkal a roham után múlik el a panasz.

Neuropátiás fájdalom - Az érző idegrendszer károsodása miatt kialakuló érzészavar a neuropátia, ami több más panasz (zsibbadás, bizsergés) mellett allodyniaként is jelentkezhet. A neuropátia számos betegség szövődménye lehet, leggyakoribb formája a cukorbetegeket érintő diabéteszes neuropátia, ebben az esetben az allodynia leggyakrabban a lábfejen, lábszáron tapasztalható. Okozhat neuropátiát trauma (baleset vagy műtét) az érintett ideg ellátási területén érzészavart okozva, továbbá stroke utáni állapotban is kialakulhat, ebben az esetben gyakran nagyobb testrészt, akár egy teljes testfelet érinthet a panasz.

Fibromialgia - Krónikus, kiterjedt mozgásszervi fájdalommal, fáradtsággal, alvászavarral járó kórkép. Kialakulásában a fájdalom központi idegrendszeri feldolgozásának megváltozása is szerepet játszik, ezért az érintettek egy része a szokásosnál fájdalmasabbnak él meg enyhébb fizikai ingereket is. Fibromialgia esetén az allodynia általában nem egyetlen ideget érint és nem egy testtájon jelentkezik, hanem kiterjedten léphet fel, ugyanakkor nem minden betegnél alakul ki a panasz.

Diagnózis

Az allodynia megállapításához önmagában nincs szükség képalkotó vagy laboratóriumi vizsgálatra, a tünet a beteg kikérdezése és fizikális vizsgálata alapján lehetséges. A fájdalom jelentkezésének körülményei (helye, intenzitása, ideje, kiváltó inger) és a beteg további tünetei sok esetben valószínűsítik a vizsgáló orvos számára a kiváltó okot.

További vizsgálatokra akkor kerül sor, ha azok segíthetnek az alapbetegség pontos diagnosztizálásában. Ezek közé laborvizsgálatok, képalkotó eljárások (főképp MR-vizsgálat) vagy idegműködést vizsgáló tesztek tartozhatnak.

Kezelési lehetőségek

Lehetőség szerint a kiváltó ok kezelésére kell törekedni, ami pl. migrénben megelőző kezelést jelent, diabétesz esetén vércukorszint-kontrollt.

Intenzív panaszok esetében szükséges a fájdalomcsillapítás is. A gyógyszeres kezelés nem elsősorban az ismert fájdalomcsillapítók alkalmazását jelenti. A migrén kezelésére szolgáló triptánok, vagy neuropátiás fájdalomban az egyszerű fájdalomcsillapítók (nemszetroid gyulladáscsökkentők) általában nem működnek az allodyniás panaszok ellen. Orvosa felírhat béta-blokkolót, antidepresszánst vagy egyéb neurológiai gyógyszereket is. Ezek mind az idegi ingerületátvitelre vannak hatással, és nem azért kerül sor az alkalmazásukra, mert az allodynia hátterében szív-érrendszeri betegség vagy depresszió állna.

Törekedni kell az elegendő alvásra, továbbá a fájdalmas ingerek elkerülésére, pl. a ruházat anyagának megválasztásával.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus