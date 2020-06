A migrén intenzív, lüktető fejfájást okoz, mely annyira érzékennyé teheti az idegeket, hogy a fejbőr legkisebb érintése is fájdalmas lehet. Ezt a jelenséget allodyniának nevezzük, ami szó szerint egyéb fájdalmat jelent.

Az állapotban szenvedők körülbelül 80%-a számol be allodyniáról a migrén rohamok alatt, de azoknál is előfordulhat, akiknek egyéb, idegkárosodással járó betegségük van (például diabétesz).

Tünetek

Az allodyniának három típusa létezik:

Statikus allodynia – Olyan fájdalom, amit a bőrre gyakorolt nyomás vált ki. Ilyenkor fájdalmas lehet egy ing felvétele, a szemüveg viselése vagy akár az is, ha a fejét egy párnára hajtja.

Dinamikus allodynia – A fájdalom akkor kezdődik, amikor valami enyhén dörzsöli a bőrt. Egy kézfogás, a haj kefélése vagy akár a zuhanyból a fejbőrre zubogó víz is kiválthatja.

Termikus allodynia – A fájdalmat a meleg vagy hideg hőmérséklet is kiválthatja: okozhatja például a hideg levegő belégzése.

Okok

A migrén több, mint puszta fejfájás: olyan általános állapot, melyben a fejfájás csak egy tünet. Migrén esetén az agy olyan vegyi anyagokat szabadít fel, melyek arra késztetik az agy körüli idegvégződéseket, hogy jeleket küldjenek a központi idegrendszerbe, ami lüktető fejfájást eredményezhet.

Ha ezek a jelek több mint egy órán keresztül aktívak, az idegek túlérzékennyé válnak, és még az olyan normális jelek is, mint a fejbőr vagy az arc érintése, nagyon fájdalmasak lehetnek. Az allodynia kockázata magasabb, ha:

a migrénes fejfájással vizuális aura (fényvillanások, cikkcakkos vonalak észlelése) jár

havonta több mint 15 fejfájása van

súlyos migréntől szenved

évek óta szenved migréntől

egyéb, fájdalommal járó állapottól is szenved (pl. irritábilis bél szindróma, krónikus kimerültség, fibromialgia)

depressziótól vagy szorongástól szenved

túlsúlyos vagy elhízott

dohányzik

nő

Diagnózis

Az agy, a gerincvelő és az idegek problémáira szakosodott orvos, a neurológus segíthet a probléma diagnosztizálásában. A fizikális vizsgálat mellett vérvételt és MRI-vizsgálatot is javasolhat a pontos diagnózis felállítása érdekében.

Kezelés

Az allodynia megelőzhető, ha a migrénes tüneteket azok jelentkezésekor rögtön kezelik. Egyes migrén kezelésére szolgáló gyógyszerek - beleértve a triptánokat is - általában nem működnek az allodyniában szenvedőknél. Ezek helyett az orvos nemszteroid gyulladáscsökkentő tablettát, vagy injekciót (dihidroergotamin vagy ketorolak) javasolhat. Amint a fejfájás elmúlik, általában az allodynia is enyhül, de előfordulhat, hogy a fájdalom a migrén elmúlása után továbbra is fennáll.

Mit tehet?

Kérdezze meg orvosát, hogy javasolja-e az alábbi gyógyszerek alkalmazását a migrén megelőzésére:

vérnyomáscsökkentő gyógyszerek (pl. béta-blokkolók)

antidepresszánsok

roham ellenes készítmények

CGRP-gátlók

Léteznek olyan készülékek is, melyek rövidre zárják az agy olyan elektromos aktivitását, ami migrént okoz. A migrén elkerülésének másik módja az olyan egészséges életmódra váltás, amiben szerepel a megfelelő mennyiségű mozgás és alvás, valamint a stresszt csökkentő relaxációs technikák (pl. jóga, tajcsi, mély légzés) rendszeres alkalmazása.

A böjt és a kiszáradás egyaránt válthat ki migrénes fejfájást, ezért ne várjon túl sokat az étkezések között, és fogyasszon elegendő vizet a nap folyamán!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; Allodynia (Sensitivity to Touch) (WebMD.com)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus