Három fontos lépés a diabéteszes neuropátia kezelésére
Amennyiben Ön cukorbeteg, talán már tapasztalta az idegi eredetű fájdalmat, melyet diabéteszes neuropátiának neveznek. Elsősorban rossz szénhidrátháztartás esetén jelentkezik, több évnyi rossz vércukorérték esetén akár 90%-os is lehet az előfordulása.
Kezelése nehézkes és nem mindig sikeres akkor, ha már maradandó károsodás alakult ki. Egyes tünetek, mint a lábfájdalom, nyilvánvalóak, ám a neuropátia sokkal finomabb jeleit is fontos észrevenni és kezelni.
A kezeket és lábakat érintő zsibbadás, esetleges érzéskiesés a perifériás neuropátia tünetei lehetnek, ám egy sor egyéb probléma (pl. merevedési zavar, hasmenés, puffadás, székrekedés, lassú gyomorürülés) mögött is a diabéteszes idegkárosodás állhat. A vércukorszint szigorú ellenőrzésével és kontroll alatt tartásával csökkenthető a neuropátiás szövődmények kialakulásának kockázata. A betegség hátterében ugyanis a tartósan magas vércukorszint áll.
1. Tartsa vércukorszintjét ellenőrzése alatt!
Szakértők egyetértenek abban, hogy a diabéteszes neuropátia kezelésének első lépése a vércukorszint szigorú ellenőrzés alatt tartása. Ehhez az alábbiak a leghatékonyabb taktikák:
- Használjon vércukorszintmérőt! Noha a cukorbetegség szövődményeitől és a neuropátia súlyosságától függően a vércukorszint eltérő lehet, általánosságban elmondható, hogy az ajánlott érték étkezés előtt önkontrollosan mérve 4-6 mmol/l, étkezés után másfél órával önkontrollosan mérve pedig 6-8 mmol/l közti érték lenne kívánatos. Kövessen egy dietetikus által összeírt, kiegyensúlyozott diétát, mely vázolja, hogy mikor miből mennyit fogyasszon! Bár ezt nem mindig könnyű betartani, ne feledje, minden falat számít!
- Rendszeresen mozogjon! Napi 30 perc mozgás már segít a vércukorszint csökkentésében, vérnyomás kontrollálásában.
- Negyedévente javasolt háziorvosnál vagy a gondozó diabetológusnál ellenőrizni a HbA1c-t. Ennek értékének 6,5-7 százalék között kellene lennie, a magasabb érték azt jelzi, hogy nagyobb a szem-, vesebetegség és idegi károsodás kialakulásának kockázata.
- Amennyiben orvosa javasolja az inzulinkezelés elkezdését, mindenképp fogadja el, mert előrehaladott esetekben ez tudja a legbiztosabb anyagcserekontrollt biztosítani azoknál, akik inzulininjekciót használnak a vércukorszint kontrollálása érdekében, így 64 százalékkal kisebb a neuropátia kockázata.
- Kezelje a neuropátiát! Recept nélküli gyengébb hatáserősségű B-vitamin-komplex, de szakorvos által írható készítmény is rendelkezésre áll, de nem ezek fogják önmagában megoldani a problémát, hanem a vércukorszint normál szinten tartása.
Számos lehetőség áll a rendelkezésére a neuropátia tüneteinek enyhítésére
- Meleg fürdő és a rendszeres séták sokaknál enyhítik a perifériás neuropátia kellemetlen tüneteit. Viseljen kényelmes cipőt, mely nem szorítja a lábujjakat!
- Használjon fájdalomcsillapítót! A szájon át szedhető készítményekkel óvatosan bánjon és csak orvosi felügyelettel alkalmazhatók, mert bántják a veséket, de azok helyett, vagy mellett a lidokainos gélek, nem szteroid tartalmú gyulladáscsökkentő kenőcsök ajánlottak.
- Próbálja ki az akupunktúrát
- Kerülje el a további károsodást!
Miután neuropátiája kontroll alatt van, próbálja megelőzni az idegek további károsodását!
- Tartsa szoros ellenőrzés alatt a vércukorszintjét!
- Rendszeresen mozogjon és figyeljen a helyes táplálkozásra!
- Amennyiben túlsúlyos, fogyjon le, hiszen a súlyfelesleg feleslegesen terheli a lábakat!
- Szenteljen különös figyelmet a lábápolásnak, hiszen az idegkárosodás itt a leggyakoribb!
Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító
Forrás: WebMD
Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus