Három fontos lépés a diabéteszes neuropátia kezelésére

Amennyiben Ön cukorbeteg, talán már tapasztalta az idegi eredetű fájdalmat, melyet diabéteszes neuropátiának neveznek. Elsősorban rossz szénhidrátháztartás esetén jelentkezik, több évnyi rossz vércukorérték esetén akár 90%-os is lehet az előfordulása.

Kezelése nehézkes és nem mindig sikeres akkor, ha már maradandó károsodás alakult ki. Egyes tünetek, mint a lábfájdalom, nyilvánvalóak, ám a neuropátia sokkal finomabb jeleit is fontos észrevenni és kezelni.

Hirdetés

A kezeket és lábakat érintő zsibbadás, esetleges érzéskiesés a perifériás neuropátia tünetei lehetnek, ám egy sor egyéb probléma (pl. merevedési zavar, hasmenés, puffadás, székrekedés, lassú gyomorürülés) mögött is a diabéteszes idegkárosodás állhat. A vércukorszint szigorú ellenőrzésével és kontroll alatt tartásával csökkenthető a neuropátiás szövődmények kialakulásának kockázata. A betegség hátterében ugyanis a tartósan magas vércukorszint áll.

1. Tartsa vércukorszintjét ellenőrzése alatt!

Szakértők egyetértenek abban, hogy a diabéteszes neuropátia kezelésének első lépése a vércukorszint szigorú ellenőrzés alatt tartása. Ehhez az alábbiak a leghatékonyabb taktikák:

Használjon vércukorszintmérőt! Noha a cukorbetegség szövődményeitől és a neuropátia súlyosságától függően a vércukorszint eltérő lehet, általánosságban elmondható, hogy az ajánlott érték étkezés előtt önkontrollosan mérve 4-6 mmol/l, étkezés után másfél órával önkontrollosan mérve pedig 6-8 mmol/l közti érték lenne kívánatos. Kövessen egy dietetikus által összeírt, kiegyensúlyozott diétát, mely vázolja, hogy mikor miből mennyit fogyasszon! Bár ezt nem mindig könnyű betartani, ne feledje, minden falat számít!

Noha a cukorbetegség szövődményeitől és a neuropátia súlyosságától függően a vércukorszint eltérő lehet, általánosságban elmondható, hogy az ajánlott érték étkezés előtt önkontrollosan mérve 4-6 mmol/l, étkezés után másfél órával önkontrollosan mérve pedig 6-8 mmol/l közti érték lenne kívánatos. Kövessen egy dietetikus által összeírt, kiegyensúlyozott diétát, mely vázolja, hogy mikor miből mennyit fogyasszon! Bár ezt nem mindig könnyű betartani, ne feledje, minden falat számít! Rendszeresen mozogjon! Napi 30 perc mozgás már segít a vércukorszint csökkentésében, vérnyomás kontrollálásában.

Napi 30 perc mozgás már segít a vércukorszint csökkentésében, vérnyomás kontrollálásában. Negyedévente javasolt háziorvosnál vagy a gondozó diabetológusnál ellenőrizni a HbA1c-t. Ennek értékének 6,5-7 százalék között kellene lennie, a magasabb érték azt jelzi, hogy nagyobb a szem-, vesebetegség és idegi károsodás kialakulásának kockázata.

Ennek értékének 6,5-7 százalék között kellene lennie, a magasabb érték azt jelzi, hogy nagyobb a szem-, vesebetegség és idegi károsodás kialakulásának kockázata. Amennyiben orvosa javasolja az inzulinkezelés elkezdését, mindenképp fogadja el , mert előrehaladott esetekben ez tudja a legbiztosabb anyagcserekontrollt biztosítani azoknál, akik inzulininjekciót használnak a vércukorszint kontrollálása érdekében, így 64 százalékkal kisebb a neuropátia kockázata.

, mert előrehaladott esetekben ez tudja a legbiztosabb anyagcserekontrollt biztosítani azoknál, akik inzulininjekciót használnak a vércukorszint kontrollálása érdekében, így 64 százalékkal kisebb a neuropátia kockázata. Kezelje a neuropátiát! Recept nélküli gyengébb hatáserősségű B-vitamin-komplex, de szakorvos által írható készítmény is rendelkezésre áll, de nem ezek fogják önmagában megoldani a problémát, hanem a vércukorszint normál szinten tartása.

Számos lehetőség áll a rendelkezésére a neuropátia tüneteinek enyhítésére

Meleg fürdő és a rendszeres séták sokaknál enyhítik a perifériás neuropátia kellemetlen tüneteit. Viseljen kényelmes cipőt, mely nem szorítja a lábujjakat!

Használjon fájdalomcsillapítót! A szájon át szedhető készítményekkel óvatosan bánjon és csak orvosi felügyelettel alkalmazhatók, mert bántják a veséket, de azok helyett, vagy mellett a lidokainos gélek, nem szteroid tartalmú gyulladáscsökkentő kenőcsök ajánlottak.

Próbálja ki az akupunktúrát

Kerülje el a további károsodást!

Miután neuropátiája kontroll alatt van, próbálja megelőzni az idegek további károsodását!

Tartsa szoros ellenőrzés alatt a vércukorszintjét!

Rendszeresen mozogjon és figyeljen a helyes táplálkozásra!

Amennyiben túlsúlyos, fogyjon le, hiszen a súlyfelesleg feleslegesen terheli a lábakat!

Szenteljen különös figyelmet a lábápolásnak, hiszen az idegkárosodás itt a leggyakoribb!

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Forrás: WebMD

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus