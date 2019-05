Nyelvzsibbadás - Mi okozhatja?

A nyelvzsibbadás egy viszonylag gyakori panasz az orvoshoz fordulók körében. A betegek nem mindig tudják megfogalmazni, hogy milyen érzés ez, gyakran az ízérzés zavarával tévesztik össze.

Gyakran kelt szorongást, riadalmat a betegekben, mivel leginkább súlyos agyi betegségek fennállásához kötik. Valóban lehet ez is az ok. Kevésbé ismert tény az, hogy a nyelvzsibbadás számos egyéb betegség kísérő tünete is lehet.

A nyelvben számos érzőideg-végkészülék található, hiszen egyik feladata az íz érzékelése, mely igen bonyolult mechanizmus révén jön létre.

Az érző-végkészülékeket különböző kémiai anyagok hozzák ingerületbe, ahonnan az információt az agyi feldolgozó központba több agyideg „szállítja”. A központban történik meg az információ feldolgozása és alakul ki az érzet.

Ebből a bonyolult útvonalból következik az, hogy bármely pontban bekövetkező átmeneti vagy tartós károsodás zsibbadásérzést kelthet, mely az érző rendszer működészavarának egyik jele.

Milyen betegségek állhatnak leggyakrabban a nyelvzsibbadás hátterében?

Szájüregi folyamatok, ide sorolhatók a különböző fogászati megbetegedések pl szuvas fog, melyek a nyelven helyi irritációt okozhatnak; ínygyulladás; fogtömések, melyek allergiás reakciót válthatnak ki; szájüregi fertőzések pl. gombás fertőzés, aftosis (vírus fertőzés), általános fertő betegségek pl gyermekkorban a himlők; szájüregi daganatok. Minden esetben elsőként ezekre a helyi folyamatokra kell gondolni, ha egyéb figyelmeztető tünet nincs.

Ételek: kevésbé ismert, hogy arra érzékeny egyéneknél bizonyos fűszerek hatására tartós nyelvzsibbadás alakulhat ki, mely akár 1-2 hétig is fennállhat. Ilyenkor semleges szájvizek használata, gyorsíthatja az érző végkészülékek „feléledését”.

Fontos, az átmeneti károsodást okozó anyag felismerése, és a későbbiekben annak elkerülése, mert akár tartós, visszafordíthatatlan károsodás is kialakulhat rendszeres használata során.

Allergia, szénanátha részjelensége lehet a szájpad viszketéssel egyidejűleg. „Allergia-ellenes” szerek megszüntetik a panaszokat.

Gyógyszer-mellékhatás kapcsán is jelentkezhet. Többféle gyógyszer szedése mellett leírták jelentkezését, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy biztosan minden betegnél megjelenik, aki az adott gyógyszert szedi. Ilyen szerek pl. pszichiátriai szerek, vérnyomáscsökkentők.

Ha a betegtájékoztatón szerepel ez a mellékhatás és más ok kizárható a nyelvzsibbadás mögött, a gyógyszer elhagyásával rövid időn belül megszűnik a panasz. Az adott gyógyszer szedésének felfüggesztését, mindig csak orvossal megbeszélve lehet végrehajtani.

Cukorbetegség esetén vércukorszint esés első tünete lehet, mint a szimpatikus idegrendszer vészreakciójának része.

Migrén esetén auratünet, azaz a fejfájást megelőző tünet lehet, mely megszűnik a fejfájás jelentkezésével. Ha tartósan fennáll azt követően is, orvosi vizsgálat indokolt.

Epilepsziás roham esetén lehet a roham előtti aura tünete is, de lehet rohamjelenség is.

Időnként leírják angina pectoris szindrómában, azaz heves mellkas, szívtáji fájdalmak esetén is, mint kísérő tünetet.

Pszichiátriai betegségekhez, leggyakrabban pánik szindrómához, depresszióhoz, szorongásos betegségekhez társulhat.

Stroke (agyvérzés, agylágyulás) esetén akkor jelentkezhet, ha a károsodás az agytörzset vagy az érző agykérget érinti vagy a megfelelő idegpályákat.

Agydaganat első tünete is lehet, mely kialakulhat az érzetet a központban szállító agyideg mentén (ezek általában jóindulatúak), de az agyi feldolgozó központoknak megfelelően is.

Sclerosis multiplex-hez is gyakran társuló tünet a subok (azaz fellángolások) idején. Subok kezelésével megszűnik.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Bessenyei Mónika, neurológus