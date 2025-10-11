Bizonyos nyomelemek vérszintje összefügg a fibromialgia kockázatával

A fibromialgia a lakosság 2–8%-át érinti, nőket átlagosan ötször gyakrabban. Titokzatos betegségnek is nevezik, mert a tünetek sokfélesége miatt nehéz diagnosztizálni. A fibromialgiára jellemző többek között az akár egész testre kiterjedő izom- és ízületi fájdalom, nyomásérzékeny pontok, zsibbadás és depresszió.

Az erőteljes izomfájdalom, alvászavarok miatti állandósult fáradtság, a koncentráció zavarai az egyén mindennapjait, így a munkateljesítményét is negatívan befolyásolják. A háttérben a központi idegrendszer fájdalomérzékelésért felelős területének nem megfelelő működése állhat, de az agyi szerotonin-anyagcsere zavarával is összefüggésbe hozták.

Hirdetés

Egy idei tanulmány készítői új meglátásba helyezték a betegség kialakulásának tényezőit: nyomelemek vérszintje és a fibromialgia kockázatának lehetséges ok-okozati összefüggéseit kutatták. Megállapították, hogy az átlagtartománynál magasabb rézszint 9,5%-kal nagyobb, míg a magas vasszint 56%-kal kisebb kockázatot jelent a betegség kialakulására. Néhány nyomelemmel, például szelénnel és cinkkel, nem találtak ilyen jellegű kapcsolatot.

A túl sok réz ártalmai

A réz, kifejezetten ionos formában (Cu2+) képes a lágy szövetekben felhalmozódni és magas szöveti szintet produkálni. A szervezetben a rézionok segítik a hidrogén-peroxid átalakulását hidrogén szabadgyökökké. Ezek a reaktív gyökök lipidperoxidációhoz vezetnek, amely sejtmembrán- és sejtfunkció-roncsoló hatású. A krónikus oxidatív stressz fibromialgiás betegekben fáradtsághoz és fokozott fájdalomérzékenységhez vezethet. Továbbá, az oxidatív stressz olyan különféle sejtvonalakat aktiválhat, amely citokinek és egyéb gyulladásos mediátorok felszabadulását váltja ki, azaz gyulladást idéz elő.

A vashiány következményei

A vas metabolizmusának eltérései szoros összefüggésben állnak a neurotranszmitterek szabályozásának zavaraival, emellett, a vas az immunrendszer normál működéséhez is szükséges. A vashiányos állapot a T-sejtek és a természetes ölő sejtek csökkent funkciójához vezethet, ez az egész szervezet immunvédelmére kihat. Állatkísérletek tapasztalatai azt mutatták, hogy a vashiányos egerek érzékenyebben reagáltak a fájdalomra – ez az alacsonyabb fájdalomküszöb korrelál a fibromialgia patofiziológiás tulajdonságaival. Az alacsony vasszint a fibromialgián kívül összefüggésbe hozható a nyugtalan láb szindrómával is, ámbár a magas vasszintnek is lehetnek a betegségre káros következményei.

Az eredmények rámutatnak a betegség holisztikus megközelítésének fontosságára

Fibromialgiában szenvedő betegek esetében a vas szintjének figyelése fontos eleme lehet a terápiának. Szükség esetén vaspótlással vagy vasmegkötő anyagok adásával a fájdalom jelentős enyhülése érhető el.

Az ételekben található réz kiegyensúlyozott táplálkozás esetén legtöbbször tökéletesen fedezi az egészséges ember rézsszükségletét.

Fibromialgiás betegek figyeljenek az egyéb rézforrásokra, a multivitaminok megfelelő ásványianyag-összetételére. Mindezek hozzájárulhatnak a betegek életminőségének javulásához.

Tovább Megküzdés a krónikus fáradtsággal és a krónikus fájdalommal

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Felhasznált irodalom: Study reveals copper may raise fibromyalgia risk, iron could offer relief (News Medical)