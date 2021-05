A lábzsibbadás az érzészavarokhoz tartozik. Normális esetben az ember érzi a tapintást, a hőt, a nyomást, és a fizikai behatás által kiváltott fájdalmakat.

De nem csak akkor érzünk valamit, ha fizikai behatás ér minket, hanem belső szerveink működése vagy betegsége kapcsán is jelentkezhetnek különböző érzészavarok, elsősorban a fájdalom. A fájdalom erősségében az enyhe zsibbadástól az elviselhetetlen fájdalomig terjedhet.

A zsibbadás különböző jellegű lehet

A normális zsibbadás egy bizsergő érzés, amit akkor tapasztalunk, ha tartósan ülünk valamelyik lábunkon. Jellemzően áramütésszerű zsibbadást tapasztalunk, ha megütjük a könyökünket azon a helyen, ahol az egyik idegköteg felületesen fut.

De sokszor a zsibbadás kóros folyamat tünete. A zsibbadás mértéke lehet különböző, az alig zavaró enyhe zsibbadástól a kifejezetten égető jellegű zsibbadásig, ami jelentősen rontja az életminőségét. Amennyiben a lábzsibbadás nem társul az egész testfél zsibbadásával, akkor általában nem életveszélyes betegségek állnak mögötte.

Hirdetés

A lábzsibbadás leggyakoribb oka az ágyéki porckorongsérv

A lábak mozgását az agy irányítja a gerincvelő ágyéki szakaszába lefutó pályák segítségével. Az ágyéki gerincvelőből idegszálak futnak ki, melyek fokozatosan elágazva jutnak el a lábujjakig. A gerincvelő csontos gerinccsatornájában helyezkedik el, és az ideggyökök lyukakon lépnek ki a gerinccsatornából. 5 ágyéki csigolyánk van, ezeket porckorongok kötik össze.

Az életkor előrehaladtával, valamint fizikai terheléstől, kopástól a porckorongok veszítenek a rugalmasságukból, majd kicsúsznak. Idővel az előre türemkedő porckorong eléri a gerincből a lábba kifutó gyököket. Ilyenkor körülírt, pontosan lokalizálható zsibbadás, illetve fájdalom jelentkezik: a beteg pontosan meg tudja mutatni, hol zsibbad, és a vizsgáló neurológus a zsibbadás helyéről CT és MR nélkül is pontosan meg tudja mondani, hogy melyik porckorong beteg.

A porckorongsérv esetében a zsibbadás egyoldali, attól függően, hogy a porckorongsérv a jobb vagy a baloldali gyököket nyomja. Előfordul, hogy a kicsúszott porckorong nem csak az érző, hanem a mozgató ideggyököt is érinti, ilyenkor lebénul a lábfej. De ez ritkán fordul elő és általában azonnal alakul ki, tehát a porckorongsérv eredetű lábzsibbadás esetében nem kell félni a láb bénulásától.

Porckorongsérv esetében a panasz pihenéstől enyhülhet, de izomlazítók és B vitaminok is segíthetnek. Az esetek közel 20 százalékában kerül sor idegsebészeti műtétre porckorongsérv miatt, vagy a beteg számára már nem tolerálható fájdalom, vagy lábfejbénulás miatt.

Ez a cikk is rédekelheti A gerincsérv (porckorongsérv) kezelése

Gyakori oka a lábzsibbadásnak a neuropátia

Általában az alsó végtagok szimmetrikus kétoldali nagyon kellemetlen, főleg éjszakai zsibbadásával kezdődik, majd égető, elviselhetetlen fájdalom jelentkezik, amit jelentősen fokoz az érintés, ezért a beteg a takarót, ruhát is nehezen tűri. Ez a paraesthesia cukor-, vese-, és daganatos betegségeknél, alkohol függőknél jelentkezik.

A cukorbetegek neuropátiás fájdalmas zsibbadása együtt jár a felületes érzések kiesésével, a láb keringésének elégtelenségével, az érszűkülettel. És bár a beteg különböző nagyon kellemetlen fonákérzést érez, de nem érzi az esetleges sérüléseket, és a láb rossz keringése miatt a sebek gyógyulási hajlama elégtelen, ezért kialakul a diabetikus láb: fekélyek jelentkeznek, végül a diabetikus lábat vérmérgezés veszélye miatt amputálni kell.

Szintén nagyon kellemetlen a zsibbadás az úgynevezett alagút szindrómákban

Hormonális változások vagy vesekárosodás miatt megváltozik a kötőszövet rugalmassága. Az idegek szervezetünkben csonttal, ínnal, izommal körülvett csatornákban futnak. Ezeket nevezzük alagútnak. A fent említett okok miatt az alagútban a kézben. (carpalis, ulnaris tunnel) ritkábban a lábban (tarsal tunnel) futó idegek nyomás alá kerülnek, alagút szindróma alakul ki. Erre a zsibbadásra jellemző, hogy általában először féloldali, éjszakánként jelentkezik, és idővel az érintett izmok is elsorvadnak.

A lábzsibbadás egyéb okai

Ha a láb egyszerre zsibbad az egész azonos testféllel, arccal, és a zsibbadás 10-60 percig tart, akkor agyi keringési betegség lehetősége merül fel, ami azonnali neurológiai ellátást igényel. A stroke maradványtünetei között is előfordulhat lábzsibbadás. Szívbetegség miatt adagolt végalvadás gátló túladagolása gerincvelő bevérzését okozhat, ami szintén mindkét oldali, de akár egyoldali lábzsibbadást is okozhat.

Ritkán előfordulnak más betegségek is lábzsibbadás mögött: beszűkült vesefunkciók, B 1 - és B 12 -vitamin-hiány (az egyoldalú táplálkozás mellett gyomorfelszívódási zavar következtében), vérszegénység, rosszindulatú daganat. Időnként központi idegrendszeri fertőzések is indulhatnak lábzsibbadással, ami legtöbbször szimmetrikusan kétoldali, fokozatosan terjed a felsőtestbe, és időnként az érintett izmok meg is bénulnak.

Autoimmun betegségek (reumatoid artritis, lupus, sclerosis multiplex) is kezdődhetnek lábzsibbadással, majd jelentkeznek az adott kórkép tipikus tünetei.

Milyen vizsgálatok szükségesek?

A lábzsibbadás okai és kezelésének módjai tehát különbözőek, érdemes neurológiai kivizsgálást kezdeményezni a mielőbbi javulás érdekében.

Minden egyes alkalommal el kell végezni a laborvizsgálatot (vérkép, vércukor, májenzimek, vesefunkciók). Esetleges porckorongbetegség miatt ágyéki MR, esetleg CT-vizsgálat történik. A leginformatívabb az ENG (elektroneurográfia) vizsgálat, ami egyértelműen kimutatja, hogy károsodott-e az adott idegszál, és ha igen, akkor melyik szakaszon. Szükség lehet még koponya-CT/MR, EMG és gerincvízvizsgálatra is. A lábzsibbadás kivizsgálása nem igényel kórházi tartózkodást.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kerekes Éva, neurológus és gyermekneurológus