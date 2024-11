Milyen orrpray-t válasszunk náthára vagy allergiára?

Orrspray-ket náthás vagy allergiás orrdugulás, orrfolyás enyhítésére alkalmazzuk, ezek ugyanis olyan betegségek, melyeket elég csak helyileg kezelni, nincs szükség az egész szervezet gyógyszerekkel való megterhelésére. Fontos azonban a két kórkép megkülönböztetése, mert kezelésüknél is más hatóanyagokat alkalmazunk.

Miért dugul el az orr?

Az orrnyálkahártya feladata a belélegzett levegő tisztítása, felmelegítése és párásítása, ezért erekben gazdag, állandóan nedves a felszíne, és az ott lévő csillószőrökön megtapadnak a szennyeződések. A két leggyakoribb ok, amelynek hatására orrnyálkahártya megduzzad és orrdugulás, orrfolyás alakul ki, a fertőzéses és az allergiás eredetű rhinitis.

A náthát okozó vírusok megtapadhatnak a nyálkahártyán, melyre a szervezet bőséges váladéktermeléssel reagál, hogy eltávolítsa a vírust. Ez fokozott helyi vérátáramlással jár, és ez okozza a nyálkahártya-duzzanatot, vagyis az orr bedugulását.

Allergia esetén az allergiát okozó részecskék, például pollen, por, stb. jelenlétére túl hevesen reagál az orrnyálkahártya, és ezért dagad be és termel sok váladékot.

Ezek az egyszerű kórképek, melyek orrdugulással járnak együtt, rendkívül kellemetlen tüneteket tudnak okozni, akár olyan szövődményekkel, mint az orrmelléküreg-gyulladás, a középfülgyulladás, a hallás- és szaglásromlás, vagy az asztma állapotromlása, ha nem kezeljük megfelelően. Az orrdugulás teljesen megakadályozhatja, hogy az orrunkon keresztül vegyünk levegőt. Ha ugyanis szájon át lélegzünk, nincs, ami megszűrje a belélegzett levegőt a szennyeződésektől és a felmelegítés is hiányzik. Ez a hideg és esetleg kórokozókat is tartalmazó levegő további fertőzések forrása lehet.

Bár az orrdugulással járó panaszok és a lehetséges szövődmények hasonlóak, a két kiváltó okra alkalmazott hatóanyagok már eltérőek a felső légúti fertőzések, illetve allergia esetén alkalmazandó orrspray-k esetében.

Hirdetés

Milyen orrspray-t válasszunk a megfázásos orrdugulásra?

Hatóanyagok és hatásaik

Náthás orrtünetek esetén (sajnos manapság ezzel egész évben találkozhatunk) többféle hatóanyag-tartalmú, nem receptköteles orrspray közül választhatunk a patikában. Ilyen az oximetazolin, xilometazolin, tramazolin, melyek érszűkítő hatású szerek, a nyálkahártya duzzanatát csökkentik, ezzel megszüntetik az orrfolyást akár több órán keresztül. A megfelelő hatékonysághoz szükséges a helyes alkalmazási mód, melyet a betegtájékoztatóban megtalálhatunk, illetve az alkalmazás gyakoriságának betartása.

Kaphatók olyan készítmények is, melyek hatóanyaga azonos egyes köptetők hatóanyagával (brómhexine, acetylcysteine), és azokhoz hasonlóan megakadályozzák a váladék besűrűsödését, hogy könnyebb legyen az eltávolításuk, valamint megelőzik az orrcseppek alkalmazása miatti orrnyálkahártya-kiszáradást. Azonban kellemetlen illatuk, vagy csípős hatásuk lehet. Mindkét készítményben váladékoldó összetevő mellett érösszehúzó tulajdonságú hatóanyag is van, így max. 10 napig alkalmazhatóak.

A hatóanyagon kívül egyes készítményeknél pl. mentol, kámfor és eukaliptol illóanyagok is találhatók, amelyek javítják az orrüreg átjárhatóságának érzését.

Az orrspray-k lehetséges mellékhatásai

Túladagolás esetén több hatóanyag juthat be a vérkeringésbe, így szisztémás hatásokat is okozhat, mint a magas vérnyomás, gyors szívverés, és idegrendszeri tüneteket, mint az izgatottság, álmatlanság, fejfájás. Az életkornak megfelelően különböző mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak a készítmények. Ez azt is jelenti, hogy a felnőtt orrsprayt gyermekek, különösen csecsemők esetén tilos alkalmazni!

Választhatunk tartósítószermentes orrspray-t, ugyanis benzalkónium-kloridot is alkalmazhatnak egyes orrsprayk tartósítására, amelyre vannak, akik allergiásak.

Az orrspray-k hatóanyagainak mellékhatása, hogy kiszáríthatják a nyálkahártyát, száraz, égő érzést okozhatnak. Ezt megelőzhetjük, ha az orrspray izotóniás sóoldatot, vagy tengervizet tartalmaz, illetve orrnyálkahártya-regeneráló panthenolt. A csak tengervizes orrsprayt önmagában ősztől-tavaszig naponta lehet alkalmazni, hogy megelőzzük a vírusok letapadását, és a betegség kialakulását. Így javíthatjuk az orr higiéniáját.

Mikor és hogyan ne alkalmazzuk az érszűkítő hatóanyagot tartalmazó orrsprayket ?

A pupillát is tágíthatják, emiatt zöld hályog esetén nem ajánlott alkalmazásuk.

Ezeket az orrcseppeket nem szabad súlyos szív-érrendszeri betegségben alkalmazni, ugyanis mellékhatásként emelhetik a vérnyomást az érszűkítő hatás miatt, valamint gyorsíthatják a szívverést.

Tartós (7 napon túli), és a napi túl gyakori alkalmazás esetén hozzászokás alakulhat ki az orrdugulást csökkentő orrcseppek hatásához, vagyis egy idő után nem hatnak annyira, mint kezdetben, és a hatás elmúlása után erős orrdugulás jelentkezhet. A túlhasználatuk ún. rebound-orrdugulást okozhat, ami azt jelent, hogy a betegnél hosszú távon maradandó lesz az orrdugulás, melyet csak állandó orrspray alkalmazásával tud csökkenteni. Ilyen probléma esetén, ha a recept nélküli regeneráló orrspray használata nem segít, érdemes szakorvoshoz fordulni, aki segítheti a leszokást. Kiemelten fontos, hogy a betegek tisztában legyenek az alkalmazás módjával és gyakoriságával, mert hozzászokás esetén nem egyszerű a leszokás az orrspraykről, melyek pluszban még szagláscsökkenést is okozhatnak.

Ha sérül az orrnyálkahártyánk, regenerálásra alkalmas az olyan orrspray, mely A- és E-vitamint, panthenolt tartalmaz izotóniás oldatban. Panthenolt tartalmazó orrkenőcs az orrnyálkahártya kiszáradását csökkenti.

Gyógyszerkereső Gyógyszer-adatbázis a WEBBetegen

Allergiás panaszokra ajánlott orrspray-k

Recept nélkül elérhető az azelasztint tartalmazó orrspray, mely erős, tartós hatású allergiaellenes hatóanyag. A forte készítmény maximum 3 hónapig alkalmazható felnőtteknél, és egy hónapig 6 és 11 év közötti gyermekeknél. Recept nélkül kapható az antihisztamin dimetindene-t és érszűkítő hatóanyagot együtt tartalmazó orrcsepp, de ez a készítmény csak 7 napig alkalmazható.

Allergiás jellegű (szénanáthás) orrpanaszok esetén szteroidszármazékot tartalmazó orrspray-ket is használhatunk, ám ezek szteroidtartalmuk miatt csak vényre, orvosi javaslatra kaphatók. Hogy hatásosabbak legyenek az allergiás panaszok ellen, van, amelyik még azelasztint is tartalmaz. A szteroidos orrspray-k gyulladásgátlóként hatnak, de fontos tudni, hogy nem azonnal. A hatás kifejlődéséhez egy-két napra van szükség, és csak rendszeres használat mellett megfelelő hatékonyságuk. Mivel erős hatású készítmények, pontosan be kell tartani az alkalmazást, ezzel meggátolhatjuk, hogy szteroidtartalmuk felszívódva szisztémás mellékhatást okozzon. Mellékhatásként ritkán az orrnyálkahártya kiszáradása, hörgőszűkület, vagy allergiás reakciók előfordulhatnak.

A kromoglikolátot tartalmazó gyógyszerek szintén hatásosak lehetnek, a gyulladás kialakulásának gátlásával megakadályozzák az orrtüneteket. Így aki tudja, hogy milyen pollenre allergiás, annak mikor van a „szezonja”, időben elkezdve a gyógyszer alkalmazását, meggátolhatja a hisztamin felszabadulást. Preventív, megelőző szer, gyulladáscsökkentő hatása van. Ritkán ellenük is felléphetnek allergiás reakciók, például hörgőgörcs. Mellékhatásként ingerelhetik az orrnyálkahártyát, fejfájást, köhögést, esetleg orrvérzést okozhatnak.

Bővebben Az allergia elleni készítményekről részletesen

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kovács Anikó, gyógyszerész

Aktualizálta: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész