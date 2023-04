A hűtőfürdő helye a lázcsillapításban

A láz azt jelzi, hogy a szervezetünk reagál a lázat kiváltó kórokozó ellen, ha ez a láz okozója. A magasabb testhőmérsékleten a kórokozók sem érzik jól magukat és gyorsabban pusztulnak.

Lázat csillapítani a hónaljban mért 38 oC (fülben, végbélben mért értékből 0,5 oC-ot le kell vonni) feletti mérsékelt láz esetén lehet, magas láz (39 oC feletti láz), vagy tartósan, napokig tartó láz esetén kell lázcsillapító gyógyszert alkalmazni.

Azonban előfordulhat, hogy a gyógyszer bevétele ellenére sem csökken a láz, ritkán akár magasabbra is szökhet, ha még nem érte el a láz a tetőpontját, vagy tartósan fennáll a lázas állapot. Ilyenkor érdemes lehet a régi, egyszerű, fizikális módon ható hűtőfürdőt vagy hűtőzuhanyt alkalmazni kíméletesen a testhőmérséklet csökkentésére, a lázas állapot enyhítésére, a gyógyszer mellett. Azonban lázgörcs esetén alkalmazása teljesen hatástalan, és megelőzésére sem való.

Ha e mellett döntünk, érdemes helyesen, szabályosan alkalmazni, és jó tudni, hogy mire kell odafigyelni.

A hűtőfürdő, hűtőzuhany előnyei

A hűtőfürdő vagy -zuhany egyik előnye, hogy önmagában is jó lázcsillapítási módszer lehet, ha a beteg jól viseli. A gyógyszerekkel ellentétben – ahol a maximális napi bevihető adagnál többet nem vehet be a beteg – a hűtőfürdőt vagy hűtőzuhanyt naponta többször is alkalmazhatjuk, és nincs időkorlát (ellenben a gyógyszereknél fontos figyelembe venni, hogy két dózis bevétele között mennyi idő telhet el). A másik előnye, hogy csökkenthetjük a beveendő lázcsillapító mennyiségét, ezzel védve a szervezetünket.

Kiknél alkalmazható hűtőfürdő, illetve -zuhany, és kiknél nem?

Míg a hűtőfürdőt kisgyermekeknél, illetve a láztól elesettebb nagyobb gyermekeknél érdemes alkalmazni, felnőtteknél ajánlottabb a hűtőzuhany alkalmazása. Azonban idősebb, elesettebb, szívbetegségben szenvedő lázas betegeknél óvatossággal kell eljárni. Mind az idősek, mind a kisgyermekek nem hagyhatók magukra. Hűtőfürdőt ne alkalmazzunk olyan lázas betegeknél, akiknek valamilyen bőrbetegsége, bőrsérülése, kiterjedt bőrgyulladása, vagy friss műtéti sebe van.

Hogyan is nézzen ki a hűtőfürdő a gyakorlatban?

Hűtőfürdő esetén elegendő annyi víz engedése a kádba, amennyi épp a melléig ér a betegnek. Hőmérséklete azonos legyen a beteg testhőmérsékletével. Kis mennyiségben!, a beteg testét nem érve, hidegebb vizet engedjünk a kádba, és rögtön keverjük is el. Lassan, fokozatosan hűtsük a vizet. A vízből kint lévő testfelületet kezünkkel vagy szivaccsal folyamatosan locsolgassuk. Általánoságban 31 Celsius-fokig szabad lehűteni a vizet, de ha már ennél magasabb hőmérsékletű vízben elkezdene dideregni a beteg, azonnal szakítsuk meg a folyamatot, mert a didergés akadályozza a hőleadást.

Alaposan töröljük meg a beteget, könnyű, jól szellőző ruházatot kapjon, és mérjük meg a lázát.

A kiindulási testhőmérséklettől függően egy körülbelül 15 perces hűtőfürdővel akár 38 oC-ra vagy kevéssel az alá is csökkenhet a beteg testhőmérséklete, és a hűtőfürdőnek ez a célja.

A hűtőzuhany kivitelezése

Felnőttek esetében a hűtőzuhanyzás ajánlható. A beteg számára kellemes hőmérsékletű vízzel kezdjék a zuhanyzást, és lassan hűtsék a zuhanyvizet. Itt is az a cél, hogy a beteg számára ne legyen kellemetlenül hideg a víz, és ne dideregjen. Addig érdemes végezni, amíg a beteg számára jóleső a zuhany.

Terhesség és lázcsillapítás

Kismamák már a várandósságuk elején beszéljék meg orvosukkal, mi a teendő láz esetén, hiszen a magas láz a magzatot károsíthatja. Érdemes a hűtőzuhanyra is rákérdezni, mert alkalmazásával a lázcsillapító mennyisége is csökkenthető. És ez pont terhességben az egyik legfontosabb szempont.

Mikor jöhet szóba a csukló vagy homlok hideg vizes borogatása?

A csukló vagy homlok hideg vizes borogatása, mivel ennek során nem elég nagy testfelületen történik a hőleadás, és nagyon sűrűn kell cserélni a borogatást, mert gyorsan átmelegszik, ma már nem ajánlott módja a lázcsillapításnak. Azonban ha a láz fejfájással együtt is jár, a hideg vizes borogatás enyhítheti a beteg ezen panaszát.

Ügyeljünk a folyadékpótlásra!

Legvégül ne felejtkezzünk el arról, hogy lázas beteg esetében kiemelten fontos a folyadék pótlása, mert a láz okozta kiszáradás veszélyesebb lehet, mint maga a láz.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész