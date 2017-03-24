Láz és lázcsillapítás gyermekkorban

A gyermekorvosok gyakran találkoznak azzal, hogy a szülők nincsenek tisztában a láz fogalmával, a megfelelő lázméréssel és a lázcsillapítás gyermekeknél alkalmazható módjaival. Tisztázzuk a fogalmakat!

Mi számít láznak?

Amikor a gyermekgyógyász megkérdezi a hozzá forduló szülőktől, hogy mennyi volt a kicsi láza (egyrészt hogy a betegség súlyosságát, feltételezhető eredetét illetve a terápiás lehetőségeket átgondolja), gyakran kapja azt a választ, hogy 37,6 °C volt. Láznak azonban csak a 38 °C és az afeletti testhőmérsékletet nevezzük. A hőemelkedés is betegségjelző, azonban ebben az esetben a testhőmérséklet maga nem indokol kezelést.

Hogyan mérjük a gyermek lázát?

Lázat mérhetünk a szájban, hónaljban, fülben, illetve végbélben is. Az ajánlások szerint 1 éves kor alatt a végbélben érdemes elvégezni a lázmérést, flexibilis végű eszközzel, későbbi életkorban a hónaljban. A végbélben (rektálisan) mért hőmérséklet értékéből azonban 0,5 °C-ot le kell vonni, azaz, ha a csecsemő végbelében 38,1 °C-ot mérünk, akkor a kicsi tényleges hőmérséklete 37,6 °C, tehát még nem lázas, és csak a 38,5°C fölötti hőmérséklet a láz.

A digitális hőmérők általában pontosak és meghízhatóak többféle mérési hely esetén is, a homlokmatricák viszont inkább tájékoztató jellegűek, és nem nélkülözhető a pontosabb mérést biztosító lázmérő.

Mérés közben ne nézegesse a szülő az eredményt, hanem várja meg az eszköz használati utasításában előírt időt, mert a nézegetés pontatlanabbá teheti a mérés eredményét. Mindig azonos helyen mérjük, hogy összehasonlíthatóak legyenek az eredmények.

A kézrátételes hőmérséklet megállapítást semmiképpen se alkalmazzuk, nagyon megtévesztő lehet. Mindig mérjük meg a kicsi lázát, hiszen maximum két percet vesz igénybe, ugyanakkor a kezelés és a láz okának kiderítése szempontjából orvosuknak nem mindegy, hogy mennyi volt a gyermek hőmérséklete.

Ez is érdekelheti Lázmérők típusai és a helyes lázmérés

Hirdetés

Mikortól csillapítsuk a lázat?

Fontos, hogy a láz mindig tünet, nem pedig betegség. Jelez, megmutat valamit, rávilágít arra, hogy valami nincs rendben a szervezettel, ugyanakkor a láz csillapításától nem fog meggyógyulni a gyermek. A láz a szervezet számára hasznos, hiszen ilyenkor az immunrendszer aktívabban működik, magasabb testhőmérsékleten a kórokozók jobban pusztulnak, akár egy antibiotikumkezelést is kiválthat, ha a szervezet természetes védekező rendszere pusztítja el a baktériumokat.

A magas testhőmérséklet gyógyulásban játszott szerepe miatt hőemelkedésre még ne adjunk gyógyszert gyermekünknek, és a hivatalos magyar szakmai ajánlás szerint nem kötelező a láz csillapítása sem, amennyiben csupán a testhőmérséklet normalizálása a cél.

A lázcsillapítás az alábbi esetekben javasolt:

Újszülött láza esetén, 3 hónapos kor alatt, a gyermekorvos felkeresése mellett.

Ha a beteg gyermek közérzete nagymértékben romlik, rosszul érzi magát, levertté válik.

Ha a gyermek hajlamos lázgörcsre. Ez egyes kisgyermekeknél az idegrendszer fejletlensége miatt a túl gyors testhőmérséklet-emelkedésre adott reakció, mely ijesztő jelenség, de legtöbbször ártalmatlan.

Amennyiben csillapítjuk a lázat, nem szükséges azt 37°C alatti testhőmérsékletre csökkenteni, elég olyan mértékben, hogy javuljon a gyermek közérzete. Banálisabb fertőzéses megbetegedések esetén a lázas állapot három napon belül rendszerint megszűnik.

Kétféle lázcsillapítási módszer ismeretes, a fizikális és a gyógyszeres, amiket mindig együtt alkalmazzunk.

Fizikális lázcsillapítás: hűtőfürdő és priznitz

Fizikális lázcsillapítás alatt a hűtőfürdőt és a priznitzet (állott vizes borogatás) értjük. A szakmai ajánlások és a gyakorlati tapasztalatok alapján ezeket csak abban az esetben indokolt alkalmazni, amennyiben a gyermeknek jól esik. Amennyiben ellenkezik, kellemetlenséget okoz számára, esetleg vacog, nem szabad erőltetni.

Hűtőfürdő - Hűtőfürdő esetén mindenképp törekedjünk a kíméletességre, a hűtéshez elegendő a langyos, a testhőmérsékletnél némileg alacsonyabb hőmérsékletű víz is! Engedjünk a fürdőkádba az aktuális testhőmérsékletnek megfelelő hőmérsékletű vizet. Ültessük bele a kicsit, a csecsemőt alkarunkkal alátámasztva tegyük bele, majd óvatosan, langyos víz hozzáadásával fokozatosan hűtsük a vizet, kezünkkel kevergetve azt. Arra vigyázzunk, hogy ne hűtsük le nagyon gyorsan a vizet, illetve ne hűtsük le 31 °C alá. Kerüljük el a didergést, mert amellett, hogy kellemetlen a beteg számára, csökkenti a hőleadást, így a láz csillapítását is hátráltatja.

Priznitz (borogatás) - A régmúlt idők hagyománya miatt még manapság is ismert eljárás a lázas betegek borogatása, ám alacsony hatékonysága, illetve az általa okozott negatív élmények miatt ma már nem javallott a testhőmérséklet csökkentésére.

Gyógyszeres lázcsillapítás

Amennyiben a beteg közérzete megköveteli, sor kerülhet gyógyszeres lázcsillapításra. Két hatóanyag terjedt el erre a célra, amelyek vény nélkül is kaphatóak és a legtöbb gyermek számára, kisebb életkorban is alkalmazhatóak: az ibuprofen és a paracetamol. Fontos kitapasztalni, hogy gyermekünknek melyik készítmény válik be a legjobban. Minden szervezet egyéni, így az is egyedi, hogy hogyan hat a gyógyszer a gyermekünk szervezetére, hat-e rá egyáltalán.

A paracetamol tartalmú gyógyszerek vény nélkül kaphatóak patikákban, kúp, szirup/csepp illetve tabletta formájában, láz- és fájdalomcsillapító hatással is rendelkeznek. Két hónapos kortól adhatóak. Fontos, hogy megfelelő dózisban adjuk, ezt a gyermek testtömege alapján kell meghatározni a betegtájékoztatókban meghatározott módon! Túladagolás esetén májkárosodást okozhat. Paracetamol tartalmú gyógyszerek listája

Az ibuprofen tartalmú gyógyszerek szintén kaphatóak vény nélkül, szirup/csepp, kúp és tabletta formájában. Láscsillapító hatásuk mellett fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő is, hatását gyorsan kifejti. Adagolását ugyancsak a gyermek súlya alapján kell meghatározni. Mellékhatásként gyakran jár gyomorpanaszokkal. Ibuprofen hatóanyagú gyógyszerek listája

További hatóanyagok

A metamizol erősebb lázcsillapító és fájdalomcsillapító, bizonyos készítmények csecsemőkortól alkalmazhatók. Nem elsődleges választás lázcsillapításra, inkább más gyógyszerekre nem reagáló, makacs láz esetén, gyermekorvos ajánlására alkalmazzuk. Metamizol hatóanyagú készítmények

erősebb lázcsillapító és fájdalomcsillapító, bizonyos készítmények csecsemőkortól alkalmazhatók. Nem elsődleges választás lázcsillapításra, inkább más gyógyszerekre nem reagáló, makacs láz esetén, gyermekorvos ajánlására alkalmazzuk. Metamizol hatóanyagú készítmények Szalicilsav tartalmú gyógyszereket (acetilszalicilsav, aszpirin) 10 év alatti gyermekeknél ne alkalmazzunk, ugyanis vírusfertőzés alatt történő használata súlyos májelégtelenséget okozhat! Acetilszalicilsav tartalmú készítmények

tartalmú gyógyszereket (acetilszalicilsav, aszpirin) 10 év alatti gyermekeknél ne alkalmazzunk, ugyanis vírusfertőzés alatt történő használata súlyos májelégtelenséget okozhat! Acetilszalicilsav tartalmú készítmények A diclofenac nem elsősorban lázcsillapításra javasolt, hanem fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő, amely másodlagosan a lázat is mérsékli.

A javasolt gyógyszerforma a gyermek korától és a gyakorlati alkalmazhatóságtól függ. Csecsemők és kisgyermekek még nem tudják lenyelni a tablettákat, ezért a végbélkúpok, cseppek, szirupok adhatóak legkönnyebben. 10-12 éves kortól már legtöbbször nem okoz gondot a tabletta, ilyenkor érdemes erre a formára áttérni, mert pontosabb adagolást tesz lehetővé.

Mire figyeljünk még?

Ne takarjuk be gyermekünket hatalmas takarókkal, mert az megakadályozza a szervezet hőleadását, ezáltal megakadályozza, hogy a gyermek láza lemenjen, sőt hatására hőpangás alakulhat ki. Itassunk továbbá a kicsivel minél több folyadékot, és adjunk neki könnyű, inkább pépes ételt.

Az otthoni lázcsillapítás akkor nem elegendő, ha a lázas betegség három napnál tovább tart, illetve ha a láz mellett más súlyos panaszok is jelentkeznek (nehezen ébreszthető vagy zavart, nem pisil, nehezen veszi a levegőt, kiütések jelennek meg, esetleg görcsrohama van). Ezekben az esetekben mindenképpen forduljon gyermekorvoshoz a szülő.

Ez is érdekelheti Gyermekbetegségek - Mikor forduljunk orvoshoz?

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Balogh Andrea, gyermekgyógyász