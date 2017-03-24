Láz és lázcsillapítás gyermekkorban
A gyermekorvosok gyakran találkoznak azzal, hogy a szülők nincsenek tisztában a láz fogalmával, a megfelelő lázméréssel és a lázcsillapítás gyermekeknél alkalmazható módjaival. Tisztázzuk a fogalmakat!
Mi számít láznak?
Amikor a gyermekgyógyász megkérdezi a hozzá forduló szülőktől, hogy mennyi volt a kicsi láza (egyrészt hogy a betegség súlyosságát, feltételezhető eredetét illetve a terápiás lehetőségeket átgondolja), gyakran kapja azt a választ, hogy 37,6 °C volt. Láznak azonban csak a 38 °C és az afeletti testhőmérsékletet nevezzük. A hőemelkedés is betegségjelző, azonban ebben az esetben a testhőmérséklet maga nem indokol kezelést.
Hogyan mérjük a gyermek lázát?
Lázat mérhetünk a szájban, hónaljban, fülben, illetve végbélben is. Az ajánlások szerint 1 éves kor alatt a végbélben érdemes elvégezni a lázmérést, flexibilis végű eszközzel, későbbi életkorban a hónaljban. A végbélben (rektálisan) mért hőmérséklet értékéből azonban 0,5 °C-ot le kell vonni, azaz, ha a csecsemő végbelében 38,1 °C-ot mérünk, akkor a kicsi tényleges hőmérséklete 37,6 °C, tehát még nem lázas, és csak a 38,5°C fölötti hőmérséklet a láz.
A digitális hőmérők általában pontosak és meghízhatóak többféle mérési hely esetén is, a homlokmatricák viszont inkább tájékoztató jellegűek, és nem nélkülözhető a pontosabb mérést biztosító lázmérő.
Mérés közben ne nézegesse a szülő az eredményt, hanem várja meg az eszköz használati utasításában előírt időt, mert a nézegetés pontatlanabbá teheti a mérés eredményét. Mindig azonos helyen mérjük, hogy összehasonlíthatóak legyenek az eredmények.
A kézrátételes hőmérséklet megállapítást semmiképpen se alkalmazzuk, nagyon megtévesztő lehet. Mindig mérjük meg a kicsi lázát, hiszen maximum két percet vesz igénybe, ugyanakkor a kezelés és a láz okának kiderítése szempontjából orvosuknak nem mindegy, hogy mennyi volt a gyermek hőmérséklete.
Mikortól csillapítsuk a lázat?
Fontos, hogy a láz mindig tünet, nem pedig betegség. Jelez, megmutat valamit, rávilágít arra, hogy valami nincs rendben a szervezettel, ugyanakkor a láz csillapításától nem fog meggyógyulni a gyermek. A láz a szervezet számára hasznos, hiszen ilyenkor az immunrendszer aktívabban működik, magasabb testhőmérsékleten a kórokozók jobban pusztulnak, akár egy antibiotikumkezelést is kiválthat, ha a szervezet természetes védekező rendszere pusztítja el a baktériumokat.
A magas testhőmérséklet gyógyulásban játszott szerepe miatt hőemelkedésre még ne adjunk gyógyszert gyermekünknek, és a hivatalos magyar szakmai ajánlás szerint nem kötelező a láz csillapítása sem, amennyiben csupán a testhőmérséklet normalizálása a cél.
A lázcsillapítás az alábbi esetekben javasolt:
- Újszülött láza esetén, 3 hónapos kor alatt, a gyermekorvos felkeresése mellett.
- Ha a beteg gyermek közérzete nagymértékben romlik, rosszul érzi magát, levertté válik.
- Ha a gyermek hajlamos lázgörcsre. Ez egyes kisgyermekeknél az idegrendszer fejletlensége miatt a túl gyors testhőmérséklet-emelkedésre adott reakció, mely ijesztő jelenség, de legtöbbször ártalmatlan.
Amennyiben csillapítjuk a lázat, nem szükséges azt 37°C alatti testhőmérsékletre csökkenteni, elég olyan mértékben, hogy javuljon a gyermek közérzete. Banálisabb fertőzéses megbetegedések esetén a lázas állapot három napon belül rendszerint megszűnik.
Tudnivalók szülőknek a lázzal járó betegségekről
Kétféle lázcsillapítási módszer ismeretes, a fizikális és a gyógyszeres, amiket mindig együtt alkalmazzunk.
Fizikális lázcsillapítás: hűtőfürdő és priznitz
Fizikális lázcsillapítás alatt a hűtőfürdőt és a priznitzet (állott vizes borogatás) értjük. A szakmai ajánlások és a gyakorlati tapasztalatok alapján ezeket csak abban az esetben indokolt alkalmazni, amennyiben a gyermeknek jól esik. Amennyiben ellenkezik, kellemetlenséget okoz számára, esetleg vacog, nem szabad erőltetni.
Hűtőfürdő - Hűtőfürdő esetén mindenképp törekedjünk a kíméletességre, a hűtéshez elegendő a langyos, a testhőmérsékletnél némileg alacsonyabb hőmérsékletű víz is! Engedjünk a fürdőkádba az aktuális testhőmérsékletnek megfelelő hőmérsékletű vizet. Ültessük bele a kicsit, a csecsemőt alkarunkkal alátámasztva tegyük bele, majd óvatosan, langyos víz hozzáadásával fokozatosan hűtsük a vizet, kezünkkel kevergetve azt. Arra vigyázzunk, hogy ne hűtsük le nagyon gyorsan a vizet, illetve ne hűtsük le 31 °C alá. Kerüljük el a didergést, mert amellett, hogy kellemetlen a beteg számára, csökkenti a hőleadást, így a láz csillapítását is hátráltatja.
Priznitz (borogatás) - A régmúlt idők hagyománya miatt még manapság is ismert eljárás a lázas betegek borogatása, ám alacsony hatékonysága, illetve az általa okozott negatív élmények miatt ma már nem javallott a testhőmérséklet csökkentésére.
Gyógyszeres lázcsillapítás
Amennyiben a beteg közérzete megköveteli, sor kerülhet gyógyszeres lázcsillapításra. Két hatóanyag terjedt el erre a célra, amelyek vény nélkül is kaphatóak és a legtöbb gyermek számára, kisebb életkorban is alkalmazhatóak: az ibuprofen és a paracetamol. Fontos kitapasztalni, hogy gyermekünknek melyik készítmény válik be a legjobban. Minden szervezet egyéni, így az is egyedi, hogy hogyan hat a gyógyszer a gyermekünk szervezetére, hat-e rá egyáltalán.
A paracetamol tartalmú gyógyszerek vény nélkül kaphatóak patikákban, kúp, szirup/csepp illetve tabletta formájában, láz- és fájdalomcsillapító hatással is rendelkeznek. Két hónapos kortól adhatóak. Fontos, hogy megfelelő dózisban adjuk, ezt a gyermek testtömege alapján kell meghatározni a betegtájékoztatókban meghatározott módon! Túladagolás esetén májkárosodást okozhat. Paracetamol tartalmú gyógyszerek listája
Az ibuprofen tartalmú gyógyszerek szintén kaphatóak vény nélkül, szirup/csepp, kúp és tabletta formájában. Láscsillapító hatásuk mellett fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő is, hatását gyorsan kifejti. Adagolását ugyancsak a gyermek súlya alapján kell meghatározni. Mellékhatásként gyakran jár gyomorpanaszokkal. Ibuprofen hatóanyagú gyógyszerek listája
További hatóanyagok
- A metamizol erősebb lázcsillapító és fájdalomcsillapító, bizonyos készítmények csecsemőkortól alkalmazhatók. Nem elsődleges választás lázcsillapításra, inkább más gyógyszerekre nem reagáló, makacs láz esetén, gyermekorvos ajánlására alkalmazzuk. Metamizol hatóanyagú készítmények
- Szalicilsav tartalmú gyógyszereket (acetilszalicilsav, aszpirin) 10 év alatti gyermekeknél ne alkalmazzunk, ugyanis vírusfertőzés alatt történő használata súlyos májelégtelenséget okozhat! Acetilszalicilsav tartalmú készítmények
- A diclofenac nem elsősorban lázcsillapításra javasolt, hanem fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő, amely másodlagosan a lázat is mérsékli.
A javasolt gyógyszerforma a gyermek korától és a gyakorlati alkalmazhatóságtól függ. Csecsemők és kisgyermekek még nem tudják lenyelni a tablettákat, ezért a végbélkúpok, cseppek, szirupok adhatóak legkönnyebben. 10-12 éves kortól már legtöbbször nem okoz gondot a tabletta, ilyenkor érdemes erre a formára áttérni, mert pontosabb adagolást tesz lehetővé.
Mire figyeljünk még?
Ne takarjuk be gyermekünket hatalmas takarókkal, mert az megakadályozza a szervezet hőleadását, ezáltal megakadályozza, hogy a gyermek láza lemenjen, sőt hatására hőpangás alakulhat ki. Itassunk továbbá a kicsivel minél több folyadékot, és adjunk neki könnyű, inkább pépes ételt.
Az otthoni lázcsillapítás akkor nem elegendő, ha a lázas betegség három napnál tovább tart, illetve ha a láz mellett más súlyos panaszok is jelentkeznek (nehezen ébreszthető vagy zavart, nem pisil, nehezen veszi a levegőt, kiütések jelennek meg, esetleg görcsrohama van). Ezekben az esetekben mindenképpen forduljon gyermekorvoshoz a szülő.
Forrás: WEBBeteg
Szerzőnk: Dr. Balogh Andrea, gyermekgyógyász