Cukorbeteg gyermeknek szabad sportolnia?

Gyermekéről, aki igazi kis örökmozgó, nemrég derült ki, hogy cukorbeteg? Bizonyára felmerül Önben a kérdés, hogyan folytathatja továbbra is biztonságosan az eddigi sporttevékenységét.

A gyermeke imádja a mozgást, a sportokat? A barátaival is folyton kergetőzik, szaladgál? Mindez rendjén is volt, mielőtt kiderült, hogy cukorbeteg, most azonban bizonyára felmerült Önben a kérdés, hogy vajon egészséges-e a számára a sportolás. Cikkünkből megtudhatja, mire kell figyelniük, hogy gyermeke továbbra is élvezhesse a sportolás örömeit.

Hirdetés

A rendszeres testmozgás cukorbetegeknek is fontos

Némely biztonsági óvintézkedés betartásával (vércukor teszt, némi harapnivaló, és szünet) a sportolás a cukorbeteg gyermekek számára nemcsak lehetséges, hanem kifejezetten ajánlott. Az 5-17 éves gyermekeknek és fiataloknak naponta legalább 60 percet kell fizikai aktivitással tölteniük. Ez a nap folyamán felhalmozható, például: 10 perc iskola előtt, 20 perc gyaloglás vagy biciklizés az iskolába és onnan haza, és 30 perc aktív játék iskola után = 60 perc.

A testmozgás segíti a szervezetet az inzulin hatékonyabb felhasználásában, a rendszeres testmozgás pedig hosszú távon javítja a vércukorértékeket. Mindemellett segít az egészséges testsúly megőrzésében és javítja az állóképességet is. Azonban van néhány fontos dolog, amiről tudnia kell.

Vigyázzon a hipoglikémiával és a hiperglikémiával!

A cukorbeteg gyerekeknek extra óvatosnak kell lenniük sportolás közben. Mindig meg kell mérni a vércukorszintjüket a testedzés megkezdése előtt, és nem szabad edzeniük, ha az túl magas vagy túl alacsony. Kérdezze meg orvosát az edzéshez biztonságos vércukorszint-tartományról!

Minél aktívabb valaki, annál alacsonyabbra esik a vér glükózszintje, ami még órákkal a testedzés után is alacsonyan maradhat. Ha a vércukorszint túl alacsony, az hipoglikémiás reakciót válthat ki. Ennek tünetei a következők:

remegés

gyengeség

éhség

szapora szívverés

fejfájás

zavartság

szédülés

ingerlékenység

Amennyiben gyermeke a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja, azonnal abba kell hagynia a mozgást, és glükózt kell a szervezetébe juttatni.

Ugyanígy tilos a mozgás, ha a vércukorszint túl magas (hiperglikémia). Sport és testmozgás közben ugyanis az izmoknak több energiára van szükségük, és a szervezet erre úgy reagál, hogy extra glükózt szabadít fel a véráramba. Ha a szervezetnek nincs elég inzulinja a glükóz felhasználásához, akkor a cukor a vérben marad. A magas vércukorszint tünetei közé tartozik a szomjúság, a szokásosnál több vizelet ürítése, szájszárazság és kiszáradás. Ha a magas vércukorszintet nem kezelik, a gyermek általános állapota rosszabb lehet, és hányinger, hányás, szapora légzés, “acetonos” lehelet és zavartság is tapasztalható. Ezzel a folyamattal azonban veszélyes vegyületek, ketonok termelődnek. A ketonok felhalmozódása a vérben komoly betegséget okoz, noha a szervezet a vizelettel próbál megszabadulni tőle.

Megelőzés

A vércukorszinthez köthető vészhelyzetek az alábbi módszerekkel kerülhetők el:

Kérje ki gyermeke kezelőorvosának véleményét az edzéshez biztonságos vércukorszint-tartományról!

Minden alkalommal ellenőrizzék a gyermek vércukorszintjét, mielőtt edzeni, sportolni kezdene. Amennyiben a vércukorszint magas, ellenőrizzék a vizelet ketontartalmát. Ha ez az érték alacsony vagy magas, nem szabad edzeni. Kövesse a magas vércukorszintre vonatkozó orvosi utasításokat!

Sok esetben a gyermek 1-es típusú diabetesze miatt vércukorszenzorral rendelkezik, mely folyamatos monitorozást ad a vér glükózszintjéről.

Tartsanak szünetet! Az egy órás vagy annál hosszabb testmozgás során be kell iktatni egy kis szünetet, hogy ellenőrizzék a vércukorszintet és egyen valamit a gyermek. Ha úgy érzi, hogy a mozgás megerőltetőbb, mint máskor, hamarabb tartson szünetet.

Beszéljenek a gyermek betegségéről az edzőnek és a tanároknak, barátoknak, hogy esetleges vészhelyzet alkalmával segíteni tudjanak. Győződjön meg arról, hogy ők is tudják, mit kell tenniük ilyen esetben!

Tudni kell, mikor kell abbahagyni! Beszélje meg gyermekével, hogy egészsége érdekében fontos, hogy mikor a hipoglikémia tüneteit tapasztalja, azonnal hagyja abba a mozgást, és egy kis szőlőcukrot vagy gyümölcslevet juttasson a szervezetébe!

Fokozott fizikai aktivitás esetén emelni kell a szükséges szénhidrátmennyiséget, vagy inzulinadagolás esetén annak dózisát csökkenteni.

Mivel a gyermeknek is fel kell készülnie esetleges vészhelyzetre, mindig legyen nála:

vércukorszint-ellenőrző tesztcsík vagy monitor

szőlőcukor vagy gyümölcslé hipoglikémia esetére

egészséges nassolnivaló, mint pl. 100 százalékig teljes kiőrlésű gabonából készült keksz vagy alacsony zsírtartalmú sajt

víz a kiszáradás megelőzésére

inzulin

cukorbetegséget igazoló kártya/karkötő, hogy esetleges vészhelyzetben tudjanak a betegségéről

Ajánlások gyermekeknek és szülőknek

A rövid ideig tartó, nagy intenzitású tevékenységek (pl. sprintek, súlyemelés) nem feltétlenül igényelnek plusz szénhidrátbevitelt a tevékenység előtt, de késleltetett vércukorszint-csökkenést okozhatnak, ezért ezeknél a tevékenységeknél extra szénhidrátra lehet szükség a tevékenység után.

A hosszabb ideig tartó, alacsonyabb intenzitású tevékenységek (pl. foci, kosárlabda, kerékpározás, kocogás, úszás) általában extra szénhidrátot igényelnek a tevékenység előtt és esetleg alatt/után, vagy az inzulinadagok megváltoztatását.

A testmozgás idején ható inzulinadagot (különösen a gyors hatásúak esetében) esetleg 20-50%-kal kell csökkenteni.

Kevesebb szénhidrátra lehet szükség, ha az inzulinadag csökkentve lett a tevékenység előtt.

Edzés után több órával, és lefekvés előtt is ellenőrizni kell a vércukorértékeket.

Mindezen ajánlásokat a gyermeket gondozó gyermekorvossal közösen szükséges egyeztetni!

A témára való tekintettel és arra, hogy gyermekkorban a cukorbetegség különböző típusai (pl. 1-es, 2-es) is előfordulhatnak, javasoljuk a "The International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes" (ISPAD) különböző ajánlásainak tanulmányozását (angol nyelven érhető el).

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Forrás: myoptumhealth

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, diabetológus

Aktualizálta: Dr. Vas Felícia Emese, csecsemő- és gyermekgyógyász

Felhasznált irodalom:

(1) Adolfsson P, Taplin CE, Zaharieva DP, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Exercise in children and adolescents with diabetes. Pediatr Diabetes. 2022;23(8):1341-1372. doi:10.1111/pedi.13452

(2) Dimitri P, Joshi K, Jones N; Moving Medicine for Children Working Group. Moving more: physical activity and its positive effects on long term conditions in children and young people. Arch Dis Child. 2020;105(11):1035-1040. doi:10.1136/archdischild-2019-318017

(3) Chetty T, Shetty V, Fournier PA, Adolfsson P, Jones TW, Davis EA. Exercise Management for Young People With Type 1 Diabetes: A Structured Approach to the Exercise Consultation. Front Endocrinol (Lausanne). 2019;10:326. Published 2019 Jun 14. doi:10.3389/fendo.2019.00326

(4) Type 1 diabetes mellitus in children and adolescents: Management of exercise (UpToDate)