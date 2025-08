Pollenallergia gyermekeknél - Mikor gondoljunk rá és miért kell kezelni?

Allergia bármely életkorban jelentkezhet, így nem ritka, hogy már óvodáskorú gyermekek is kezelésre szorulnak. A légúti allergiák ellen azonban létezik egy igen hatásos gyógymód, melynek segítségével a szövődmények is megelőzhetők.

Allergia vagy nátha?

Nemcsak az allergiások száma emelkedik, hanem a tünetek is egyre fiatalabb életkorban mutatkoznak. A légúti allergiára jellemző tünetek előfordulása korábban 5 éves kor környékén, vagy később volt tapasztalható, napjainkban azonban egyre gyakoribb, hogy már 3-4 éves gyermekeknél is jelentkeznek a szénanátha tipikus jelei.

Ha a gyermek szezonálisan, jellemzően az év egy adott időszakában tüsszög, orrfolyás, orrdugulás jelentkezik, szemviszketésre panaszkodik, akkor valóban felmerül a pollenallergia gyanúja. Óvodás korban sokszor az elhúzódó fülgyulladások, orrmandula-műtét után is fennálló savós középfülgyulladás hívják fel a figyelmet az allergiás állapotra. A tünetek jelentkezhetnek egész évben is, ilyenkor a panaszokat jellemzően lakáson belüli allergén váltja ki, ez lehet háziporatka, vagy háziállatok szőre.

Fontos, hogy a tüneteket ne keverjük össze a náthával, ami a tavaszi hónapokban gyakori, de nyáron is előfordulhat. Egyértelmű különbségek:

a náthás panaszok rendszerint rövid időn belül megszűnnek, míg pollenallergia esetén a növény virágzásának ideje alatt végig, hetekig, hónapokig fennállnak;

az allergia nem okoz hőemelkedést vagy lázat, a nátha legtöbbször hőemelkedéssel jár.

Családi hajlam esetén is érdemes gondolni az allergia lehetőségére. Azokban a családokban, ahol egyik, vagy mindkét szülő allergiás, a gyermeknél 30, illetve 80 százalék az allergia megjelenésének esélye.

Vizsgálatok gyermekkorban

Szezonális allergia gyanúja esetén érdemes kivizsgáltatni a betegséget. Egyrészt ezzel lehetünk teljesen biztosak a diagnózisban, másrészt fontos a panaszokat kiváltó allergén növény azonosítása is, végül az optimális kezelést és a szövődmények esetleges megjelenését is allergológus szakorvos tudja meghatározni.

Az allergia vizsgálata történhet alkaros bőrteszt, vagy vérvizsgálat segítségével. Az, hogy mikor, melyik módszerrel vizsgálunk, egyéni elbírálás kérdése. Kisebb, 2 év alatti gyermekeknél jellemzően vérvizsgálattal történik az allergének meghatározása, de pollenszezonban mindenkinél - életkortól függetlenül - ugyanezzel a módszerrel végzik a vizsgálatot. Az alkaros bőrtesztet (Prick-tesztet) rendszerint nagyobb gyermekeknél, felnőtteknél és szezonon kívül alkalmazzák.

Az allergia várható lefolyása

Az allergia megjelenési formája és lefolyása egyéntől és életkortól függően is eltérő lehet. Csecsemőkorban gyakoribb a táplálékallergia és az ekcéma (atópiás dermatitisz), majd késő óvodáskorban és iskoláskorban a légúti allergiás tünetek megjelenése válik gyakoribbá, gyakran a csecsemőkori allergiák megszűnése mellett.

Az allergia felismerésekor a betegnél gyakran csak egy allergén okoz panaszokat, majd az évek múlásával kettő, vagy több allergén növény is. Az allergiás tünetek mellett - kezeletlen esetekben különösen - megjelenhet asztma is, érthető tehát, hogy az időben megkezdett kezelés kiemelt jelentőséggel bír pollenallergia esetében is.

A betegségek követhetik egymást, így az a csecsemő, akinek száraz, viszkető bőre igényelt babakorában kezelést, sokszor lesz szénanáthás és olykor később asztmás. Allergiás menetelésnek nevezzük a betegségek életkor szerinti, egymás utáni megjelenését. A csecsemőkori ekcéma ugyanakkor csak hajlamot jelez, de nem minden gyermeknél alakul ki légúti allergia vagy asztma.

Kezelési lehetőségek

A szénanátha kezelésének kézenfekvő módja az allergén kerülése vagy minimalizálása. Ezért fontos tudnunk, milyen pollenre érzékeny a gyermekünk. Célszerű a kritikus időszakban, magas pollenszám esetén keveset tartózkodni a szabadban, gyakran, akár naponta hajat mosni, autóban felhúzott ablak mellett utazni, napszemüveget viselni, nyaralásokat előre ennek függvényében tervezni.

Fontos az orrüreg naponta többszöri sóoldattal történő átöblítése, hiszen nem mindegy, mennyi pollen kerül a nyálkahártyára. Léteznek különböző orrkenőcsök, melyek megakadályozzák a pollenek orrba jutását. Nagyon jó hatású a megbízható és korrekt sóterápia.

Sok esetben mindez kevésnek bizonyul, ekkor kényszerülünk helyileg ható különböző orrsprayk, szemcseppek használatára, ill. gyógyszerek szedésére. Ezeknek a beállítása, meghatározása, életkor szerinti pontos adagolása szakorvos feladata!

Az allergiás betegség említett módon történő lefolyása ellen hatékonyan védekezhetünk az allergénspecifikus immunterápia segítségével. A kezelés segítségével nemcsak a szövődmények előzhetők meg, de 3-5 éves kezelés után több éves tünetmentes időszak érhető el. Gyermekek esetében a kezelés 5 éves kortól végezhető.

Szakértő: Dr. Balogh Katalin, allergológus - Allergiaközpont