Gyermekorvos, az influenza elleni védőoltásokról

Mivel az életünket továbbra is nagyrészt a COVID-19 járvány határozza meg, érdemes tudni, hogy mi a két betegség jellemzői közötti eltérés.

Ami a kórok tünettanát illeti, a két betegség között nincs egyértelmű különbség, így a koronavírus-fertőzést csak teszteléssel lehet kizárni vagy igazolni.

A koronavírus sokkal fertőzőbb, mint az influenza. Ennek szemléltetésére idézzük fel a kutatások során elvégzett próba eredményét: ha egy influenzás vagy egy koronavírusos embert beengedünk egy tömegbe, és 10 kontaktuson át követjük az újabb és újabb fertőzötteket, akkor a végeredmény azt mutatja, hogy ilyenkor 56 influenzás és 2000 koronavírus-fertőzött lesz a csoport tagjai között. Az influenza lappangási ideje 1-4 nap, a koronavírusé akár 14 nap is lehet. A WHO adatok szerint, az influenzás betegeknek átlagosan 2%-a, míg a COVID-betegeknek 19%-a kerül kórházba. Az influenza halálozása kevesebb, mint 0,1%, ezzel szemben a COVID-betegségé 3-4 százalék.