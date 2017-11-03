Lázgörcs: Tünetek és kezelés

A szülő számára talán az egyik legijesztőbb dolog, ha a gyermekénél görcsrohamot lát. 6 hónapos és 5 éves életkor között a leggyakrabban előforduló, ilyen panaszt okozó probléma a lázgörcs. Nem ritka jelenség, ha a családban volt már a felmenők között lázgörcsre hajlamos ember, nagyobb a valószínűsége, hogy a gyermek is hajlamos lesz rá.

Mikor és hogyan jelentkezhet lázgörcs?

A legtöbb kisgyermek az első lázgörcsös roham esetén 14-18 hónapos. A görcsroham típusosan fertőzéses eredetű lázas állapot esetén, a láz felszálló szakaszában jelentkezik - tehát amikor a gyermek éppen belázasodik. Fontos azonban tudni, hogy a lázgörcsöt - elnevezése ellenére - nem a láz váltja ki, hanem a szervezetben fellépő fertőzés. A görcsös állapot tehát független az aktuális testhőtől, így kialakulhat hőemelkedés és 39°C-os láz mellett is.

A tipikus lázgörcs 10 másodperctől néhány percig tart, és jellegzetesen a végtagok és a törzs „rángatózása” formájában jelentkezik. Döntő többségében 5 percen belül magától is véget ér a roham. A gyermek a görcsroham után álmos, többnyire el is alszik. A lázgörcs tünetei hasonlítanak az epilepsziás rohamra, azonban attól független jelenség.

A leírt roham az egyszerű lázgörcsre jellemző, ilyen a görcsök 75 százaléka. Ha a roham időtartama a 15 percet meghaladja, a gyermek 5 évnél idősebb, vagy a roham után idegrendszeri eltéréseket látunk, komplikált lázgörcsről van szó, ami alaposabb kivizsgálást tesz szükségessé.

A lázas görcsroham jelentkezése az összes gyermek 3-4 százalékát érinti élete során legalább egy alkalommal, 5-6 éves kor alatt. A gyerekek kétharmadánál egyetlen alkalommal fordul elő. Minél fiatalabb a gyermek az első lázgörcs idején, annál valószínűbb annak ismétlődése, legtöbbször egy éven belül. Oka a központi idegrendszer éretlensége és érzékenysége, ami az életkor emelkedésével megszűnik.

Teendők lázgörcs esetén

Az esetek többségében a lázgörcs bár ijesztő, valójában egyszerűbb vírusos vagy bakteriális eredetű, lázzal járó felső légúti fertőzéshez kapcsolódik, a roham néhány percen belül magától megszűnik, szövődmények nélkül. Mindenképpen meg kell azonban mutatni a gyermeket orvosnak, ilyenkor ugyanis az is a teendő, hogy kiderítsük azt, hogy mi áll a görcsroham hátterében. A lázgörcsben szenvedő gyermek szüleit - az ismétlődés esetére - otthonra el szoktuk látni a roham akut csillapítására szolgáló gyógyszerrel, aminek a beadása végbélen keresztül történik.

Ha a görcsroham 5 percnél tovább tart, sürgősséggel vigyük a gyermeket orvoshoz, szükség esetén hívjunk mentőt. Előfordulhat ugyanis, hogy súlyosabb betegség okozza a rohamot, amikor a kezelés mielőbbi megkezdése kiemelten fontos, ilyen például az agyhártyagyulladás.

Amikor először jelentkezik a roham, lehetőleg ne essen a szülő pánikba. A gyermek légutait szabadon kell tartani (fordítsuk a fejét oldalra, hogy az esetleges hányás ki tudjon folyni a szájából), a végtagokat viszont nem szabad leszorítani. A görcs rövid időn belül oldódni szokott. Fontos a láz csillapítása is.

Komplikált lázgörcs esetén részletesebb kivizsgálás válhat szükségessé, ki kell zárni egyéb betegségek (pl. az epilepszia) lehetőségét, indokolt esetben tartós gyógyszeres kezelés is szóba jöhet.

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika, gyermekgyógyász, endokrinológus