Hasi fájdalom - Mi lehet az oka?

A hasi fájdalom okát sokszor nehéz kitalálni, mivel előfordulhat, hogy különböző problémák ugyanazon tünetekkel, ugyanazon a területen kezdődnek. A hasfájás erőssége, helye és a fájdalom kísérőtünetei segítenek meghatározni, hogy mi okozza a panaszokat.

A legtöbb hasi fájdalom nem súlyos, és csak egyszerű otthoni kezelést igényel. Amennyiben a fájdalom nem csillapodik, vagy súlyos kísérőtünetekkel együtt jelentkezik, keressen fel orvost. Előfordul, hogy a kisebb és súlyosabb hasi kórképek nem különböztethetőek meg a tünetek alapján. Például a menstruációs görcshöz hasonló tünetekkel járhat egy húgyúti fertőzés, sőt akár a vakbélgyulladás is.

A has mely részén érzi a fájdalmat?

Generalizált (általános, kiterjedt) hasi fájdalom

A generalizált fájdalom a fájdalom a has legalább felét, vagy annak nagyobb részét érinti. Számos betegség kísérő tünete lehet, amelyek közül a leggyakoribb a gyomor-bélhurut. Ez általában a rossz táplálkozás, vagy valamilyen fertőzés hatására alakul ki, és tüneti terápia (görcsoldó és fájdalomcsillapító gyógyszerek, meleg borogatás), valamint néhány napos diéta után meg szokott szűnni.

Ha a fájdalom a tüneti szerek ellenéreegyre súlyosabbá válik, komolyabb betegség gyanúját kelti, akár bélelzáródás tünete is lehet. Fontos felmérni, hogy a kiterjedt hasi fájdalomhoz társul-e valahol izomvédekezés (megfeszülő hasi izmok), mert ha igen, akkor az felveti egy súlyos állapot, a hashártyagyulladás (peritonitis) lehetőségét. Ez lehet egy spontán gyulladás pl. májbetegeknél, de akár egy perforált szerv körüli gyulladás is.

Lokalizált (helyi) hasfájás

Lokalizált fájdalom esetén, amint azt a neve is jelzi, a fájdalom a has egy bizonyos területét érinti. A hirtelen jelentkező, egyre rosszabbodó helyi fájdalom általában súlyosabb probléma - leginkább egy hasi szerv gyulladásának - tünete.

A lokalizált fájdalmaknál fontos felmérni, hogy kisugárzik-e valahová, mert ez egyes kórképekre nagyon jellegzetes lehet.

Hasnyálmirigy-gyulladás esetén övszerű felhasi fájdalomról számolnak be a betegek, ami a hátba sugárzik.

Epehólyag-gyulladás esetén a jobb bordaív alatt kezdődő és a lapockák irányába kisugárzó fájdalomról panaszkodnak.

A vakbélgyulladás kezdődhet általános fájdalommal, amely később a jobb alhas egy területére (ún. McBurney pont) korlátozódik.

A gyomorfekély gyakran kezdődik a has egy bizonyos területének fájdalmával, mely fájdalom a továbbiakban is ugyanezen a területen érezhető.

A vakbélgyulladás és epehólyag-gyulladás okozta fájdalom, mozgás vagy köhögés hatására súlyosbodik. Fontos felkeresni az orvost minden olyan esetben, mikor az erős hasi fájdalom hirtelen jelentkezik, vagy új és más enyhe fájdalom több óra vagy nap alatt, lassan egyre súlyosabbá válik.

A hasi fájdalom jellege

A fájdalom erőssége, időbeli alakulása

Fájdalom esetén érdemes megfigyelni, hogy mióta (órák, napok) tart-e, van-e az intenzitásában változás, illetve van-e valami, ami provokálja vagy épp enyhíti a tüneteket. A vakbélgyulladás és epehólyag-betegség okozta fájdalom mozgás, köhögés hatására súlyosbodik. Ezekre a betegségekre jellemző, hogy néhány óra leforgása alatt is képes sokat romlani az állapot, ezért ezzel viszonylag hamar orvoshoz fordulnak. Ezzel ellentétben egy lassabban kialakuló betegség (pl. daganatok) esetén nem ritka, hogy a betegek hónapok óta tartó hasi fájdalomról számolnak be, mire orvoshoz fordulnak.

A fájdalom erőssége, illetve a tendencia (enyhül vagy fokozódik) jelezheti a betegség alakulását, javulását vagy romlását. Fontos azonban kiemelni, hogy pusztán a fájdalom jellegéből nem lehet mindig következtetni a betegség súlyosságára! Egy egyszerű példán keresztül meg is lehet érteni miért. Vakbélgyulladás esetén jellegzetes tünet a jobb alhasi szúró, éles fájdalom, ami egyre fokozódóvá válik. Ha nem kap időben ellátást a beteg a gyulladás olyan súlyos fokúvá válhat, hogy a vakbél perforálhat a hasüregben, ilyenkor a szerven belüli fokozott nyomás megszűnik és a fájdalom enyhülni kezd, pedig valójában nemhogy javulás, hanem kifejezett romlás történt.

Mikor forduljon orvoshoz hasi fájdalmával? Ha a hasi fájdalom enyhe, rövid ideje tart, és nem kíséri egyéb tünet, meg lehet próbálni otthon kezelni. Néhány napig könnyű, zsír- és fűszerszegény diéta, irritáló ételek, italok kerülése javasolt. Szükség esetén tüneti szerek (fájdalomcsillapító, görcsoldó) próbálható. Fontos felkeresni az orvost minden olyan esetben, mikor az erős hasi fájdalom hirtelen jelentkezik, vagy új és más enyhe fájdalom - több óra vagy nap alatt - egyre súlyosabbá válik. Szintén érdemes orvost keresni, hogy ha a fájdalomhoz magas láz, vagy vérzés társul. Egyes esetekben a vérzés nem a külvilág felé, hanem a hasüregbe, izmok közé terjed. Ekkor a látható vérzés hiányában a hasi fájdalomhoz társuló szédülés, gyengeség, sápadtság, súlyos esetben eszméletvesztés lehet a vészjelző tünet, amivel azonnal orvosi segítségért kell fordulni.

A hasfájás mellett jelentkező kísérőtünetek üzenete

Ha a diffúz hasi fájdalomhoz láz, hányás, hasmenés társul, nagy eséllyel gyomorhurut és/vagy heveny bélhurut zajlik. Általában tüneti terápiával otthon kezelhető az állapot, ha azonban jelentős mértékű a folyadékvesztés és egyes társbetegségek (vesebetegség, cukorbetegség, idős életkor) is jelen vannak, szükségessé válhat kórházi kezelés.

A haspuffadással és a székelési problémákkal összefüggő hasfájás az esetek nagy részében nem súlyos, életmódbeli változások is enyhíthetik a tüneteket. A fokozott puffadás, hasmenés általában vaalmilyen emésztési, felszívódási zavarra utal, ami diétával szintén megpróbálhat otthon kezelni. Szintén gyakori az irritábilis bél szindróma (IBS), ami a belek szervi eltérés nélküli, a megfigyelések szerint döntően stresszhatásra kialakuló eredetű funkciózavara.

Lokalizált felhasi fájdalom hányással, amihez társulhat akár láz is, általában epe vagy hasnyálmirigy eredetre (pl. hasnyálmirigy-gyulladás) utal. A legtöbb esetben kórházi kezelés szükséges.

Ha a diffúz fájdalmat láz, véres széklet kíséri, leggyakrabban bélgyulladás (pl. Crohn-betegség) fellángolását vagy divertikulitiszt igazolunk (de komolyabb kórkép, pl. érelzáródás miatti bélelhalás is állhat a panaszok mögött). Mindenképp kórházi ellátás szükséges, nem érdemes otthon házi praktikákkal napokig próbálkozni.

Lokalizált, véres széklettel vagy véres hányással járó hasi fájdalom forrása általában a fájdalom helyének megfelelő szerv. Felhasi fájdalom hátterében gyomorfekély, nyombélfekély áll. A has jobb vagy bal oldali fájdalma adott vastagbélszakasz betegségét jelezheti.

Gyakran igazolódik a panaszok mögött daganatos betegség. Egyes specifikus hasi tünetek például a petefészekrákkal vannak összefüggésben. Ennek tünetei közé tartozik a hasi- és kismedencei fájdalom, a hasüreg növekedése, puffadás, étkezési nehézség és gyors teltségérzet. Még gyakoribb a vastagbél érintettsége, amelyre azonban csak előrehaladott stádiumban jellemző a hasfájás, eleinte a székelési szokások megváltozása és a véres széklet hívhatja fel rá a figyelmet.

Ha a hasi fájdalomhoz véres vizelet, esetleg láz társul, akkor vese, húgyutak, húgyhólyag gyulladását, betegségét (pl. vesekövesség) kell első sorban kizárni. Egyes nőgyógyászati betegségek is járhatnak vérzéssel, de ekkor az a hüvelyből észlelhető. Kórházi körülmények között vérvétel, képalkotó kizsgálat szükséges lehet, hogy eldönthessük, kell-e invazív beavatkozás (pl. katéter felhelyezés) vagy antibiotikus terápia. Stabil állapot esetén a kezelés otthon folytatható.

Ritkább okok a hasi fájdalom hátterében

Cisztás elváltozások - Veseciszta, májciszta, petefészekciszta is járhat hasi, alhasi fájdalommal. A nagyméretű ciszták képesek nyomási tüneteket okozni.

Gyógyszer-mellékhatás - Egyes gyógyszerek (pl. azathioprin, tirzepatide) szedése mellett megnő a hasnyálmirigy-gyulladás esélye, ami kifejezett hasi fájdalommal jelentkezhet. Más gyógyszerek pl. a székrekedés fokozásán keresztül növelhetik a fájdalmas érzést.

Sérülés okozta fájdalmak - A máj és a lép zúzódása, repedése (májrepedés, léprepedés), súlyos esetben „leszakadása”, hasüregi vérzés.

Kisugárzó fájdalom - Gyakran részletes kivizsgálások sem igazolnak szervi betegséget, ekkor fel kell, hogy merüljön egyéb eredet lehetősége is. Leggyakrabban a mozgásszervrendszer betegségére derül fény, ezek kisugárzása érezhető hasi fájdalomként.

Szervek vérellátási zavara - A hasi szerveket ellátó erek vérrög okozta elzáródása, illetve érfal rendellenességek (aneurizma) is okozhat hasi fájdalmat. Elzáródás és érfal repedés esetén károsodhat az adott szervek vérellátása. A „kocsányon” logó szerveknél (pl. here, petefészek) előfordulhat fiatal felnőttkorban, serdülőkorban a szerv saját tengelye körüli megtekeredése (torziója). A tekeredés következtében a szervet ellátó erek elszorítódnak, a szerv vérellátása károsodik, ami kezelés nélkül a szerv elhalásához is vezethet.

Sav-bázis egyensúly felborulása - Szervezetünk savassá válása esetén (extrém magas vércukorszint, súlyos veseelégtelenség) is gyakori tünet a hasi fájdalom.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász

További felhasznált irodalom: Cs. K., fordító; WebMD