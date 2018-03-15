Hasi görcsöt, diszkomfort érzést leggyakrabban gyomor- és bélrendszeri problémák, vese- és epekövesség, irritábilis bél szindróma, menstruációs panaszok okozhatnak. Néhány gyakori tévhit, illetve kevésbé közismert tény a hasi görcsökkel kapcsolatban.

Tévhit, hogy minden hasi görcs enyhíthető a görcsoldó gyógyszerekkel

A görcsoldók bizonyos, a belső szervek simaizomzatának görcsével összefüggő hasi panaszokat enyhíthetnek, például irritábilis bél szindrómában. Más esetekben – például gyulladás, bélelzáródás – nem jelentenek megfelelő kezelést. Számolni kell azzal is, hogy ismeretlen eredetű fájdalom esetén az orvosi vizsgálat során elnyomják a tüneteket, nehezítve ezzel az a fájdalom helyének pontos meghatározását.

Tévhit, hogy ha a hasi görcs magától enyhül vagy elmúlik, akkor biztosan nem áll komoly betegség a háttérben

A fájdalom átmeneti enyhülése nem minden esetben jelenti azt, hogy a kiváltó ok megszűnt. Számos, hasi görcsöt okozó betegség tünetei változhatnak az idő múlásával, vakbélgyulladás esetén például a féregnyúlvány átfúródásakor a fájdalom enyhülhet, majd a hashártya érintettsége esetén válhat ismét jelentőssé. Mindig fontos orvosi segítséget kérni, ha a panasz nagyon erős vagy fokozódik, ha visszatér, vagy láz, hányás, hasfali érzékenység, illetve rossz általános állapot társul hozzá.

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Tévhit, hogy a melegítés minden hasi görcsre jó módszer

A lokálisan alkalmazott melegítés enyhíthet számos hasi görcsöt, különösen az alhasi menstruációs görcsöket. A fájdalmas területre tett melegítő párna, meleg vizes palack, vagy a meleg vizes fürdő ilyenkor a legtöbb érintettnél enyhíti a panaszokat, mert segítenek ellazítani a simaizmokat, oldva a görcsöt.

A módszer nem minden eredetű görcsnél használ, mivel a kiváltó okot általában nem kezeli. Beszámolók szerint mérsékelt az eredményessége epegörcs vagy vesegörcs esetén, illetve nem hasásos pl. bélelzáródás esetén. Ha nem tisztázott a görcsös hasfájás oka, mindig vizsgáltassuk ki, a panasz enyhítése nem jelenti a probléma megoldását!

Tévhit, hogy az epeköveket mindig epegörcs jelzi

Az epekövek többsége úgynevezett néma epekő. Egyes felmérések szerint az epeköves betegek 75 százaléka panaszmentes epekőhordozó. Ilyenkor más okból végzett hasi ultrahang vizsgálaton, mellékleletként derül fény az epekövességre. A fennmaradó 25 százalékban az epekövesség legtöbbször étkezési kihágást követően jobb bordaív alatti görcsös hasi fájdalommal, hányingerrel, hányással (szövődmény esetén esetleg lázzal) jelentkezik.

Tévhit, hogy az irritábilis bél szindróma kizárólag a stressz következménye betegség

Az irritábilis bél szindróma (IBS) olyan hasi görcsökkel, puffadással, székelési problémákkal járó megbetegedés, melynek hátterében szervi eltérés nem igazolható, a belek működésével magyarázható ún. funkcionális bélbetegség. Az esetek többségében a túlzott mértékű stressz, a szorongás is szerepet játszik a panaszok megjelenésében, de nem tekinthető pszichés betegségnek, az okok összetettek. A bélműködés és az idegrendszer kapcsolata mellett az elfogyasztott ételek, a belek érzékenységét befolyásoló tényezők, a bélmozgás változásai is befolyásolják a tüneteket. A hatásos kezelés része lehet a rendszeresség, a stresszkezelés, az egyéni érzékenység alapján meghatározott diéta is.

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Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Dobi Gyöngyi, belgyógyász