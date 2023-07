A hasi görcsök leggyakoribb okai

Gyomor- és bélrendszeri betegségek, vese- és epekövesség, irritábilis bél szindróma, húgyúti fertőzések, menstruációs panaszok, nőgyógyászati betegségek - a főbb okok, amelyek görcsöt, hasi diszkomfortot, illetve gyomortáji fájdalmakat okozhatnak.

Gyomor-, hasi-, és emésztési görcsök

Az emberi tápcsatorna igen érzékeny. Az elfogyasztott étel, a baktériumok, a stressz vagy az izgalom mind kibillentheti egyensúlyából az emésztőrendszert. Ennek következtében az emésztési folyamat során görcs alakulhat ki. Ez igen heves fájdalommal járhat, és kezelés nélkül órákig vagy akár napokig is tarthat.

A görcsös hasi fájdalom a legtöbb esetben ártalmatlan és átmeneti. Nagyon sokan tapasztalnak időnként rövid ideig tartó hastáji fájdalmat. A stressz, a családi problémák, a túl fűszeres, a savas vagy magas zsírtartalmú ételek fogyasztása egyaránt okozhatnak átmeneti görcsös fájdalmat.

Hirdetés

Görcsök epekövesség esetén

Az epekövesség gyakori probléma, különösen nők körében. Kialakulására hajlamosít az elhízás, magas vérzsír értékek, a terhesség és a szoptatás időszaka, éhezés és a drasztikus fogyókúra, cukorbetegség és az epesav-visszaszívódás zavarával járó állapotok.

Az epeköves betegek többségénél a kó csak ultrahangos vizsgálattal mutatható ki, nem okoz panaszokat. Az érintettek egy részénél azonban időnként az epekő a jobb bordaív alatt jelentkező, erős, görcsös fájdalommal, hányingerrel, hányással járó kórképet idéz elő. A diéta és fájdalomcsillapító-görcsoldó terápia mellett a panaszt okozó epekövesség epehólyag-eltávolítás indikációja.

Milyen tünetei lehetnek a vesegörcsnek?

A vesekőbetegség a környezeti hatások és örökletes tényezők kölcsönhatásának eredményeként alakul ki. A vesék átszűrik és tisztítják a vért, a keletkező vizelet a szervezet számára szükségtelen vízből és a benne oldott anyagokból áll. A vesék ugyanakkor a szervezet számára fontos anyagokat nem választják ki. Ezen egyensúly felborulása esetén a vizelet túltelítetté válik, és apró kristályok megjelenéséhez vezet, amelyek nem tudnak feloldódni a vízben.

Ha hetekig, hónapokig nem kerülnek ki a vizeletelvezető rendszerből, akkor egybetapadnak és kövekké formálódnak. Ezt a folyamatot elősegíti a helytelen táplálkozás, a szomjazás, a felszívódási zavarok, a húgyúti fertőzések, a hosszan tartó elégtelen folyadékbevitel és némelyik örökletes betegség.

A betegek gyakran hátfájdalom vagy vérvizelés panaszával érkeznek orvosukhoz, ám a kis kő sokáig tünetmentes lehet. Az üregrendszert kitöltő nagy kövek mozgásra képtelenek, ezért tünetszegények. A kis mozgó kövek a húgyvezető fiziológiás szűkületeiben beékelődnek és hirtelen jelentkező heves hasi tüneteket, vesegörcsöt okoznak. A vándorlás során a fájdalom a lágyékhajlatba, combba, herékbe, nőknél a nagyajkakba sugárzik.

Húgyúti fertőzés, hógyhólyaggyulladás ("felfázás")

A húgyutakba került kórokozók - ha az ideális környezet biztosított a számukra - elszaporodnak, felszálló fertőzést, gyulladást okoznak a húgyutak több szakaszán. Nők gyakrabban érintettek az anatómiai viszonyok miatt (rövidebb húgycső). A megbetegedés az esetek többségében bakteriális eredetű. A húgyúti fertőzés jellemző tünete a sürgető, égő vizelési inger, amihez súlyosabb esetekben görcsös alhasi fájdalom és véres vizelet is társulhat. Antibiotikummal jól gyógyítható, a kezeléssel a szövődmények megelőzhetőek.

Irritábilis bél szindróma (IBS) - Görcsös hasi fájdalom, puffadás, székelési gondok

Az irritábilis bél szindróma (IBS) egy olyan rendellenesség, amely miatt a bélcsatorna nem látja el megfelelően a feladatát, de emögött nincs semmilyen szervi eltérés. Szakemberek szerint a felnőtt lakosság 20%-a szenved olyan fájdalmas hasi görcsöktől, melyekhez gyakran puffadás, hasmenés és/vagy székrekedés társul, minden konkrét fizikai ok nélkül. A 35 év alatti nőknél gyakrabban jelentkezik.

A jellemző tünetek közé éppúgy tartozhat a görcsös hasi fájdalom és a puffadás, mint a székletürítési nehézség; a hasmenés és a székrekedés akár egyazon betegnél is felváltva jelentkezhet. Mivel ilyen körülmények közt szinte természetes, hogy nem szívódnak fel rendesen a tápanyagok, az érintettek jelentősen lefogyhatnak és az immunrendszerük is legyengül.

Beleket érintő szervi betegségek - A teljes has görcsöl

Akár egy egyszerű fertőzéses eredetű bélhurut, akár egy fellángolt, aktív szakban lévő autoimmun eredetű gyulladásos bélbetegség, súlyosabb esetekben a bélelzáródás (ileusz) első tünetei közé tartozik a görcsös hasi fájdalom. A hasi görcs szinte a has teljes egészén, diffúzan jelentkezik. A kísérő tünetek jelenléte vagy hiánya (pl. hasmenés, véres hasmenés, láz), illetve a vizsgálati eredemények alapján (tenyésztési eredmények, labor és képalkotó eltérések) különböztethetők meg a kórképek egymástól.

Ön tudta? Egy nemzetközi vizsgálat eredménye szerint az emberek jelentős része szenved különbözõ hasi görcsöktõl. A funkcionális hasi görcs leggyakrabban 30 és 50 év között fordul elő. Idősebb korban pedig gyakoribbak a szervi elváltozások okozta ún. organikus (szervi eredetű) görcsök.

Menstruációs fájdalom - Amikor nem múlik a görcs

A havi vérzés Magyarországon átlagosan 12,6 évesen jelentkezik először. Amennyiben 18 éves korig nem jelentkezik, akkor azt kórosnak tekintjük. Általában 48-50 éves korig tart a menstruáció, ennek elmaradása a menopauza.

Minden nő életében van olyan szakasz, mikor nehezebben éli meg a menstruációval járó tüneteket. Vannak, akiknél ez enyhébb lefolyású, míg mások ezeket a tüneteket nagyon hevesen élik meg. Menstruáció előtt vagy alatt az enyhe alhasi fájdalom általában normálisnak tekinthető. A hormonok a méh izomzatának összehúzódását okozzák, és a környező emésztőszervek is begörcsölhetnek. A nagyon erős, a mindennapi tevékenységben is akadályozó menstruációs fájdalom minden esetben kóros, és valamilyen szervi problémára utal.

Sok nő a menstruációs görcsökkel egyidejűleg emésztőrendszeri rendellenességek kellemetlen tüneteit - puffadást, székrekedést vagy hasmenést - tapasztalja.

Nőgyógyászati betegségek: kismedencei gyulladás és endometriózis

A kismedencei gyulladás elsősorban a szexuálisan aktív hölgyeket érintő betegség, amely kezelés nélkül szövődmények kialakulásához (pl. meddőséghez) vezethet. Ebbe a kórképbe tartozik bele a petefészek, petevezeték, a méh gyulladása, aminek hátterében elsősorban valamilyen bakteriális (ritkábban virális, protozoon) fertőzés áll. Igen gyakran szexuális úton terjed a fertőzés. A kismedencei gyulladás sokszor tünetmentes, de az sem ritka, hogy éppen az alhasi görcsök a vezető tünet. Emellé gyakran társul szokatlan folyás, a szexuális együttlét során érzett fájdalom, láz vagy vizelés alatt érzett égő érzés, ami felveti a női nemiszervek gyulladását.

Az endometriózis egy olyan kóros állapot, amikor a méhet belülről bélelő nyálkahártya nem csak ott, hanem a méhen kívül pl. a hasüregben, vagy a belekre tapadva is megjelenik, gyulladást okozva. Ezek a gyulladások sokszor hegesedéssel, összenövésekkel gyógyulnak, ami különösen a menstruáció időszakában, de máskor is okozhat alhasi fájdalmat, görcsöket. Mindenképpen nőgyógyászati kezelést igényel, hiszen a fájdalmas, kínzó tüneteken túl akár meddőséget is okozhat.

Folytatás Mit tehetünk a hasi görcs ellen? Kezelési tudnivalók

Lásd még Ha nem görcsös jellegű a fájdalom: Hasi fájdalom - Mi lehet az oka?

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász