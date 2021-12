Az alhasi görcsök leggyakoribb okai

A hasi fájdalom a gyakran előforduló tünetek közé tartozik. Számos betegség vagy állapot járhat enyhébb vagy súlyosabb hasi panaszokkal. Melyek a hasi görcsök kialakulásának leggyakoribb okai?

A pontos kiváltó ok felderítése gyakran csak több vizsgálat eredményeképpen állapítható meg (fizikális vizsgálat és kórelőzmény, laborvizsgálat, esetenként képalkotó eljárással - pl. ultrahang - kiegészítve).

Az alhasi görcsök okai a fájdalom eredete alapján

A fájdalom eredete alapján lehet úgynevezett zsigeri vagy szomatikus fájdalom.

Zsigeri fájdalom indulhat ki az üreges szervek falából vagy a szervek tokjának feszülése miatt (pl. vese, máj). Jellemzően ezt a típusú fájdalmat a beteg kevésbé tudja lokalizálni (vagyis a pontos helyét meghatározni), inkább a középvonalban jelzi. A fájdalom mellett gyakran egyéb, kellemetlen tünetek is jelentkeznek pl. hányinger, hányás, izzadás, nyugtalanság.

A zsigeri fájdalom lehet kisugárzó jellegű, vagyis a beteg a probléma helyétől távolabb, jellegzetes anatómiai régióban jelzi a fájdalmat. Erre jó példa az, amikor a hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedő beteg a fájdalmat övszerűen, a hátba sugárzóan érzi. Ugyanilyen jellegzetes, ha veseköves rohamban a fájdalom a lágyékba sugárzik. A fájdalom kisugárzását a magzati fejlődés jellegzetességeivel magyarázhatjuk.

Szomatikus fájdalom esetén a fájdalmat a hashártya érintettsége okozza, ezt a beteg sokkal inkább be tudja határolni.

A fájdalom jellege is számít

A hasi fájdalom karaktere szerint többféle típust tudunk elkülöníteni, pl. görcsös, tompa, szúró, égő jellegű. A tünetek fennállása szerint beszélhetünk akut és krónikus (vagyis régebb óta fennálló) fájdalomról. A fájdalomhoz társulhatnak egyéb tünetek pl. láz, hányás vagy hasmenés, véres széklet, vizelési panaszok, sárgaság, fogyás, stb.

Fontos, hogy hol alakul ki a fájdalom

Alapvető kérdés, hogy a beteg hol jelzi a fájdalmat (vagy melyik terület a legérzékenyebb). A hasat több régióra oszthatjuk, és igen jellegzetes, hogy adott betegség esetén hol lép fel fájdalom.

Mi okozhatja a panaszokat?

Mindezen tényezők ismerete alapján tud az orvos differenciálni az egyes felmerülő betegségek között.

Az alhasi fájdalmat okozó betegségek szintén sokfélék lehetnek. Gyakran okoznak ilyen lokalizációjú fájdalmat nőgyógyászati megbetegedések. Ezek közül kiemelhetőek a menstruációval összefüggő görcsök, melyek időnként kisugároznak pl. a keresztcsont tájékára vagy a hátba is. Habár sok esetben kellemetlenek, de komoly veszélyt nem rejtenek. A kismedencei gyulladások (pl. petefészek-gyulladás) ciklustól független, de erős fájdalommal járhatnak, láz is felléphet. Sajnos nem kezelt esetekben fennáll a szövődmény kialakulásának esélye, ezért néhány napon belül nem szűnő panasz esetén indokolt nőgyógyászati szakrendelés felkeresése. Ilyen panaszok esetén felmerülhet még az endometriosis vagy myoma lehetősége is.

Ritka, de életet veszélyeztető állapot a méhen kívüli terhesség. Ez általában a vérzés elmaradása mellett, egyre erősödő, egyoldali alhasi fájdalommal jár, melyhez elesett általános állapot társul. Gyanú felmerülése esetén is azonnali orvosi vizsgálat szükséges.

Görcsös illetve tompa alhasi fájdalommal járatnak az alsó húgyúti fertőzések. Ilyenkor gyakori, sürgető vizelési ingerre és fájdalmas vizelésre panaszkodik a beteg. A fájdalom a vesetájakba is sugározhat, illetve a vizelet véres lehet. Ilyen esetben háziorvos felkeresése indokolt, aki vizeletvizsgálatot végez, ennek eredményétől függően pedig gyógyszeres kezelést javasolhat. Szintén okozhat alhasba sugárzó fájdalmat a húgyúti kövesség is.

Emésztőrendszeri betegségek szintén járhatnak görcsös alhasi fájdalommal. Ezek közül megemlítendőek a gyulladásos bélbetegségek, melyek alhasi fájdalommal, véres széklettel és általános tünetekkel járnak. A vastagbél diverticulosisa olyan betegség, mely során a bélfalban apró kitüremkedések alakulnak ki. Ezek az elváltozások begyulladhatnak, így divetirulitis jön létre, mely bal oldali alhasi fájdalmat okoz. Jobb oldali alhasi fájdalommal jár (egyéb, általános tünetek mellett) a vakbélgyulladás, ugyanakkor a fájdalom itt fokozatosan erősödő, inkább szúró karakterű.

Felszívódási zavarok vagy enzimhiány (pl. tejcukor-érzékenység) is okozhatnak alhasi görcsöket, hasmenéses széklettel. Az ún. IBS (irritábilis bél szindróma) puffadással, hasi görcsökkel, székrekedéssel vagy hasmenéssel, nyákos széklettel jelentkezik. Kezelése sok esetben nem könnyű, mivel kialakulásáért legalábbis részben pszichés okok tehetőek felelőssé.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szimuly Sándor