A vastagbél-diverticulosis

A diverticulosis (divertikulumok kialakulása) a vastagbél kiöblösödése, a divertikulumok jellemzően apró, elvékonyodott falú, kitüremkedő tasakok a bélfalon, amelyek gyakran eredményezik az adott bélszakasz gyulladását.

A vastagbél-divertikulumok a vastagbélben bárhol, de az esetek kétharmadában a végbél előtti szakaszon, a szigmabélen létrejött kitüremkedések. Kialakulásának legfőbb oka a rostszegény táplálkozás, mozgásszegény életmód. Idősebb korosztálynál gyakoribb az előfordulása, de bárkinél megjelenhet.

Mi az a divertikulum?

Divertikulumnak az emésztőtraktus kiboltosulását nevezzük, amely vagy tartalmazza a fal valamennyi rétegét, vagy csak a nyálkahártya türemkedik ki a renyhe izomréteg nyílásain. Ha számos divertikulum fordul elő egy adott bélszakaszon, akkor beszélhetünk diverticulosisról.

A diverticulosis (ejtsd: divertikulózis) a fejlett országokban alakul ki leginkább, ahol a táplálkozás a félkész termékekre, a rostokban szegényes ételekre korlátozódik. Különösen az 50 év feletti korosztály a veszélyeztetett, amelynek közel harmadánál megjelenik a betegség. Kialakulására jellemző, hogy a bal oldali leszálló vastagbelet érinti leginkább.

A kiboltosulás(ok)ban felgyűlhetnek székletdarabok, a pangó béltartalom felülfertőződése pedig gyulladást okozhat. Gyulladás esetén már diverticulitis-ről beszélhetünk. A gyulladás lehet lokális, akkor peridivertikulitis-ről van szó. Ha a gyulladás átterjed a környező területekre pericolitis-ről beszélünk.

A diveticulosis tünetei

Azokat a divertikulomokat, amelyek nem gyulladnak be, nem okoznak tüneteket, nehéz észrevenni. Jellemző lehet a szelesség, a fájdalom a szelek távozásával rendszerint enyhül. A székletürítés rendszertelen, székrekedés és hasmenés is kialakulhat. Ezek a tünetek a vastagbélrákra is jellemzőek, ezért nagyon fontos az alapos kivizsgálás.

Gyulladás (diverticulitis) esetén már spontán és állandóan fennálló görcsös hasi fájdalom, nyomásérzékenység jelentkezik, jellemzően ha a szigmabelet érinti az elváltozás, akkor a bal oldali alhasban. Jellemző lehet a véres széklet, a láz, az émelygés vagy hányás. Laboratóriumi vizsgálatok is mutathatják a gyulladást a szervezetben (magas vérsüllyedés, CRP-szint- és ferhérvésejtszám-emelkedés). A vastagbél gyulladását ugyanakkor több betegség is okozhatja (rosszindulatú vastagbélrák, irritábilis bél szindróma, Chron-betegség). A hasfájás hátterében fontos differenciáldiagnosztikai kérdés a vakbélgyulladás kizárása, illetve nők esetében a különféle nőgyógyászati megbetegedések, mint például a petefészek- és petevezeték-gyulladás, méhen kívüli terhesség, nőgyógyászati tumorok kizárása is, így a panaszok pontos okát csak más vizsgálatokkal (UH, labor) együttesen lehet egyértelműen azonosítani.

A diverticulosis béltükrözés során gyakran észlelt melléklelet. Sohasem szabad megelégedni a diverticulosis, diverticulitis, illetve a divertikulum egyedüli diagnózisával, egyúttal a carcinomát is ki kell zárni, csakúgy, mint aranyeres csomó esetén.

Meckel-diverticulum Magzati életkorban a vékonybél egy vékony kis járattal összeköttetésben van a köldökkel. Ha ez a járat a születés után valamilyen formában fennmarad, akkor Meckel-diverticulumról beszélünk. A rendellenesség nem tévesztendő össze a felnőttkorban kialakuló vastagbél-diverticulosissal. Meckel-diverticulum

A diverticulosis kezelése

A kezelés legfontosabb része a táplálék átalakítása, a rostokban gazdag étrend összeállítása. A rostok bevezetésekor ügyelni kell a mennyiség folyamatos lassú emelésére, mert a szervezet nincs hozzájuk szokva, ezért puffadást okozhatnak. Nagyon fontos a sok víz fogyasztása, a rostdús étrend mellett különösen, a székletrekedés elkerülése miatt. A rostok nagyon sok vizet szívnak fel, és ha nem elegendő a folyadék mennyisége, besűrűsödik a széklet, ismételt székletpangáshoz vezetve a kitüremkedett béltasakokban.

Bővebben Miért fontos kiemelten figyelni a folyadékfogyasztásra magas rostbevitel mellett?

Gyulladás esetén antibiotikum adása is szükségessé válhat. Műtéti megoldásra akkor kerül sor, ha a gyulladás helyén kilyukad a vastagbél, vérzést okoz, illetve ha a megbetegedés többször is kiújul. A műtét során a sérült bélszakaszt eltávolítják, a bélfolytonosságot megoldva.

Hogyan előzhető meg a divertikulum, illetve diverticulosis kialakulása?

A divertikulosis megelőzésének eszköze a rostban gazdag táplálkozás bő folyadékfogyasztással. A mozgás azért különösen fontos, hogy idős korban is megőrizzük a vastagbél jó perisztaltikus mozgását, ezáltal már kialakult divertikulum(ok) esetén hozzájárulunk a bennük megrekedő székletdarabok továbbjutásához, csökkentjük a bélszakasz irritációját.

