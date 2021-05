A hasfájás egy nagyon komplex területe az orvostudománynak mind gyermek-, mind felnőttkorban. Hátterében számos megbetegedés állhat az egészen banális problémáktól a súlyos, mielőbbi műtéti beavatkozást igénylő kórképekig.

A hasfájás hátterében a különböző életkorokban más-más betegségek állhatnak és a panaszokra is eltérő módon lehet következtetni.

A hasfájásra utaló jelek

Kis csecsemőknél hasfájásra utalhat a sírás, illetve a két láb felhúzogatása, melynek segítségével a has izomzata ellazul és ez a fájdalom csökkenését eredményezi. A kisdedek és óvodás korúak már esetleg meg tudják mondani, hogy a hasuk fáj, az iskolások egyes esetekben már a fájdalom jellegét is meg tudják határozni, például: görcsöl a hasam stb.. A has puffadt lehet, időnként hányás, láz vagy hőemelkedés, hasmenés, székrekedés, véres széklet, illetve a vizelet megváltozása kísérheti a tüneteket.

Mielőtt orvoshoz fordulnánk, gondoljuk át a következő dolgokat: mikor kezdődtek a panaszok, fokozódnak vagy csökkennek, állandóan fennállnak vagy időnként, periodikusan jelentkeznek! Kíséri-e a tüneteket hányás vagy hasmenés, és ha igen, annak milyen a jellege? Mikor volt utoljára széklete a gyereknek? Van-e láz, hőemelkedés? A gyermeknek hol fáj a hasa, van-e, ami kiválthatta (például sok gyümölcsöt evett stb.)? Tapasztaltak-e olyan dolgot, ami enyhíti a tüneteket?

Azt is fontos tisztázni, hogy a gyermeknek mikor kezdett el fájni a hasa. Van ugyanis, akinek hónapok óta visszatérő panaszai vannak, és van, akinek aznap kezdődtek, amikor a rendelőbe lépett. Az anamnézisből, azaz a szülők által elmondottakból orvosunk sok mindent megtudhat, amely nagyban hozzájárul a betegség okának a kiderítéséhez.

Kólikás hasfájás

Csecsemőkorban - különösen az élet első 4-5 hónapjában - nagyon gyakori az úgynevezett kólikás hasfájás. Főleg mohón evő kis babáknál jelentkezik, akik evés alatt sok levegőt nyelnek. A levegő meggyűlik a hasban, feszíti a beleket és nehezen tud távozni. Ez az ártalmatlan probléma sok szülőnek okoz gondot, de amikor a babák megfordulnak, felülnek, elkezdenek mozogni, akkor a belekben lévő gázok könnyebben tudnak távozni, és így a panaszok idővel megszűnnek.

Mi segíthet a kólikás csecsemőnek? Próbáljuk megszakítani az étkezést, kis szüneteket tartani, amíg a kicsi büfizik egyet-kettőt! Étkezés után gondosan, akár 30 percig ölben tartva büfiztessünk, ne tegyük le az első után a gyermeket (utána később még sok levegő távozhat), etetések közben illetve előtt pedig masszírozzuk át a baba hasát! Patikákban számos termék kapható, melyek elősegítik a szelek távozását, ezek nagyon hasznosak lehetnek. Anyatejjel táplált babák esetében az édesanya kerülje a puffasztó, hascsikarást okozó ételek, italok fogyasztását!

Bélbetüremkedés

A bélbetüremkedésre utaló jelek Bélbetüremkedés esetén a csecsemő periodikusan sír, azaz rövid megszakított szünetek után a vigasztalhatatlan sírás újból kezdődik, sokszor a hányás is megindul. Rossz esetben véres székletet, véres nyálkát észlel a szülő a pelenkában, mely már a bélelhalás egyik jele. Az ilyen csecsemőt azonnal orvoshoz kell vinni!

A csecsemőkori hasfájások között nagyon fontos megemlíteni a bélbetüremkedés (invagináció) által okozott panaszokat. Szerencsére ritkán fordul elő, de ha nem jelentkezünk időben az orvosnál, műtéti beavatkozás válhat szükségessé. Általában 5-9 hónapos csecsemőknél lép fel, ritkán később, gyermekkorban is előfordulhat.

Legtöbbször hasmenés vagy felső légúti betegség előzi meg a panaszokat. A belek fokozott mozgása következtében a vékonybelek - ritkán a vastagbél is - egymásba csúsznak, elzárják a bél üregét, és egymást nyomva a saját vérellátásukat akadályozzák. Amennyiben nem érkezik időben segítség, a bél elhalásához vezethet a folyamat.

Ebben az esetben a vizsgáló orvosban már a szülők kikérdezése után felmerül a bélbetüremkedés lehetősége. A kicsi hasát feszíti vizsgálat során, időnként az egymásba csúszott beleket mint "dudort" lehet tapintani a hason keresztül. Ilyenkor gyors hasi ultrahang és irrigoscopiás vizsgálat segít a diagnózis felállításában. Ez utóbbi során a kicsi végbélnyílásába egy vékony csövet vezetnek be és ezen keresztül kontrasztanyagot juttatnak a belekbe röntgen gép ellenőrzése mellett. Ez azért hasznos vizsgálat, mert az esetek egy jelentős részében elősegíti, hogy a kontrasztanyag toló hatására a belek kicsússzanak egymásból, így a csecsemő a műtéttől megszabadulhat.

Az esetek egy kis százalékában azonban a belek olyan szorosan egymásba ékelődnek, hogy az irrigoscopiás vizsgálat nem jár megoldással, ilyenkor műtétre kerül sor. A sebész orvos az egymásba türemkedett beleket óvatosan széthúzza, bélelhalás esetén pedig az elhalt bélszakaszt eltávolítja. A műtét után a gyógyulás általában már gyors folyamat, sajnos azonban ritkán az is előfordul, hogy az invaginatio megismétlődik, és újabb műtétet kell elvégezni.

Mi okozhat még hasfájást gyermekünknél?

Rossz táplálkozási szokások. Kisded és óvodás korban több gyermeknek fáj a hasa. Az esetek többségében a panaszok hátterében nem megfelelő táplálkozás áll, például túlzott mennyiségű kakaó fogyasztása, máskor pedig a rendszertelen, ritka székletürítés. Ezekben az esetekben érdemes a táplálkozási szokásokon változtatni, illetve a székletet rendezni.

Gyulladásos megbetegedések. Természetesen a különböző fertőző gyomor-, bélgyulladások, például a Helicobacter pylori által okozott betegség is hasfájással járhat.

Húgyúti fertőzés. Ha a hasfájás a szeméremtest környékére lokalizálódik, illetve ha hőemelkedéssel jár, mindenképpen érdemes vizeletvizsgálatot végezni, mert húgyúti fertőzés is állhat a hasfájás hátterében.

Menstruációs görcs. Tizenéves lányok körében az első menstruáció görcsös hasi fájdalom képében jelentkezhet, ami félrevezető lehet, erre az eshetőségre tini lányoknál mindig gondolni kell. Ugyanakkor nemcsak az első menstruáció, de sajnos a terhesség (sőt alkalmanként a vetélés) lehetősége is fel kell, hogy merüljön a vizsgáló orvosban.

Mindezen okok mellett természetesen számos egyéb betegség, illetve pszichés tényező is állhat a panaszok hátterében.

Mikor vigyük orvoshoz gyermekünket?

Nem feltétlenül kell orvoshoz fordulni, ha a hasfájásnak egyértelműen banális oka van (például a gyermek túlette magát, túl sok kakaót ivott) és a panaszok hamar megszűnnek, illetve ha otthon orvosolható a tünet. Minden egyéb esetben keressük fel orvosunkat!

Amit még fontos megjegyezni, hogy hasi fájdalomra sose adjunk fájdalomcsillapító gyógyszert mindaddig, amíg orvossal nem beszéltünk!

Ha ugyanis a hasi fájdalom hátterében például egy vakbélgyulladás áll, akkor a fájdalomcsillapító elfedi a valós tüneteket, majd amikorra a gyógyszer hatása elmúlik, már nagy a baj és a gyermek felépülése, gyógyulási esélyei romlanak.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Balogh Andrea, gyermekorvos