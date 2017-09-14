A hasfájás az egyik leggyakoribb panasz gyermekkorban, ugyanakkor diagnosztizálása, a megfelelő kezelés megválasztása gyakran nem egyszerű feladat. Hátterében a különböző életkorokban más-más betegségek állhatnak, a panaszokra is eltérő módon lehet következtetni, és a tennivalók is különbözőek.

A téma cikkei - Gyermekkori hasfájás 2/1 Hasfájás gyermekeknél

2/2 A gyermekkori hasfájás kezelése

Amit ne tegyen

Ne feledjük, hogy a hasfájós gyermeket ne etessük! Ha igényli a gyermek az ételt, akkor valószínűleg nincs nagy baj és könnyű, kis mennyiségű étel adható neki, ugyanakkor ne erőltessük az étkezést. Ha a vacsora kimarad, abba nem hal bele egy gyermek sem (még az is lehet, hogy ettől gyógyul meg), másrészt az üres has megkönnyíti az esetleges vizsgálatot, illetve szükség esetén a műtét gyorsabb elvégzését is elősegíti (altatást csak éhgyomri állapotban javasolt végezni).

Hasi fájdalomra ne adjunk fájdalomcsillapító, hashajtó, hasfogó, görcsoldó gyógyszert mindaddig, amíg a fájdalom oka nem ismert és orvossal nem beszéltünk! Ha ugyanis a hasi fájdalom hátterében például vakbélgyulladás áll, akkor a fájdalomcsillapító elfedi a valós tüneteket, majd amikorra a gyógyszer hatása elmúlik, már nagy a baj és a gyermek felépülése, gyógyulási esélyei romlanak. Ismert eredetű hasfájás esetén a gyermek életkorának megfelelő fájdalomcsillapító adható.

Amikor elég az otthoni megfigyelés

Nem feltétlenül kell orvoshoz fordulni, ha a hasfájásnak egyértelműen banális oka van. Ilyen például, ha a gyermek túlette magát, túl sok kakaót ivott stb. Ilyenkor a panaszok a következő étkezés kihagyásával hamar megszűnnek. Ne feledjük, hogy a folyadékpótlás ilyenkor is különösen fontos, csecsemő- és kisgyermekkorban a kiszáradás könnyebben kialakulhat!

Sok esetben otthon is orvosolható a tünet. Csecsemőkorban a hasfájás oka leggyakrabban a mohó evés, illetve az emiatti nagy mennyiségű levegő nyelése lehet. Amíg nem mozognak, nem forognak, nem ülnek fel, addig a lenyelt levegőtől nehezen tudnak megszabadulni. A cél, hogy ettől valahogy megszabadítsuk őket.

A panaszokat csökkenteni a szoptatás közbeni ismételt büfiztetésekkel lehet. Azt szoktuk javasolni, hogy etetések után minimum 20 percig ölben tartva büfiztessük őket. Javasolható a babamasszázs. Nagyobb gyermekeknél is segíthet a mozgás a panaszokon. Ha ez nem elég, a puffadásos, kólikás panaszokra egyes szimetikon hatóanyagtartalmú gyógyszerek alkalmazhatóak már csecsemő- és kisgyermekkorban is.

Tünetek A hasfájás alkalmanként jelentkezik

A fájdalom enyhe és nem fokozódik

Iszik és a folyadékot megtartja

A fájdalmas epizódok között a megszokott módon viselkedik (pl. játszik, élénk, szaladgál)

Nincs más kísérő tünet, mint a láz, hányás, hasmenés, puffadás, haskeményedés

Ezen kívül, amit a szülő tehet, hogy igyekszik megnyugtatni gyermekét, kényelmes körülményeket teremteni neki, és hogy megfigyeli panaszait.

A megfigyelés nem jelent korlátlan várakozást. A banális és otthon is kezelhető okok általában néhány órán belül enyhülnek, megszűnnek. Ha ez nem történik meg, akkor mindenképp indokolt orvoshoz fordulni, még akkor is, ha nem súlyosak a panaszok.

Mikor vigyük orvoshoz gyermekünket?

Gyakorlatilag minden egyéb, fentebb fel nem sorolt esetben keressük fel gyermekorvosunkat!

Rendszeresen visszatérő, gyakori hasfájás esetén mindenképp indokolt a kivizsgálás. Hátterében állhat táplálkozási zavar, ételallergia, fejlődési rendellenesség stb.

Ha a hasfájás nem enyhül néhány óra alatt, vagy fokozódik.

Ha a fájdalom közepesen erős, a gyermek nem a megszokott módon viselkedik, pl. nem játszik, nyugtalan, ingerlékeny.

Ha a fájdalom a jobb alhasi területen jelentkezik, az különös figyelmet érdemel.

Ha egyéb tüneteket is észlelünk, enyhébb hasfájás esetén is forduljunk gyermekorvoshoz! Ilyen a láz, a hányás vagy hányinger, ha nem iszik a gyerek, tartósan étvágytalan, vizelete vagy széklete megváltozott színű vagy állagú.

Ennél súlyosabb panaszok esetén nem elég megvárni a gyermekgyógyászati rendelést, hanem fel kell keresni az ügyeletet, vagy sürgősségi osztályra menni, mentőt hívni. Ilyen sürgősségi panasz a nagyon erős vagy fokozódó fájdalom, romló állapot, csecsemőknél a vigasztalhatatlan sírás, ha a gyermek nem tud felállni, kiegyenesedni, ha a hasa feszes és enyhe nyomásra is különösen érzékeny, feltűnően megduzzadt a hasa, folyadéktartási képtelenséggel járó hányás, véres hányás vagy hasmenés, magas láz.

További tanácsok hasfájós gyerekek szüleinek

Megelőzésként fontos a tudatos táplálkozás. Rendszeres, kiegyensúlyozott étkezés, a hozzátáplálás után a rostban gazdag étrend, az elegendő folyadékbevitel, a túlevés kerülése. Érdemes megfigyelni, hogy milyen ételek elfogyasztása után jelentkeznek a panaszok, ez a gyermekorvosnak is fontos információ lehet az esetleges ételallergia kivizsgálása során.

Fontos az is, hogy a szoptatós anyuka mit eszik. Minden olyan étel, ami nekünk hasfájást okoz, az a kicsiben is azt fog. Tartózkodni kell mindenből a túlzott mennyiségek fogyasztásától, pl. rostos gyümölcslevekből, szoptatós teákból 2-3 dl-nél nem érdemes többet fogyasztani, de pl. karfiol, kelkáposza, bab, zsíros, fűszeres étel fogyasztása után a baba hasa is csikaródik. Érdemes ezt tudatosan átgondolni, és tudatosan étkezni, inni.

Fontos a kiszámítható napirend, ami elegendő mozgást is tartalmaz, továbbá a nyugodt környezet és a gyermek számára stresszt jelentő helyzetek (pl. költözés, iskolakezdés, családi körülmények változása) kezelése. Gyermekkorban a lelki nehézségek különösen gyakran jelentkeznek hasi panaszok formájában.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Balogh Andrea, gyermekorvos