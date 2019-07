A májciszta a májban kialakult folyadékkal vagy szolid masszával telt hólyag. Előfordulhat önmagában, lehet belőle pár darab elszórtan is, de ismertek kifejezetten sok - policisztás máj - cisztát tartalmazó esetek is.

Mi az a májciszta?

Folyadékkal telt hólyag a májban. Méretét tekintve a pár miliméterestől a több tíz cm-ig terjedhet. Leggyakrabban mellékleletként derül ki hasi képalkotó vizsgálat – pl. ultrahang – alkalmával.

Mitől alakul ki a májciszta?

A májciszta viszonylag gyakran fordul elő a lakosság körében, kicsit gyakrabban nőknél. Kialakulásában a genetikának és a hormonháztartásnak is szerepe van.

A veleszületett májciszta már a magzatban kialakul. Felnőttkorban is bármely életkorban kifejlődhet, melynek háttere nem tisztázott még.

A policisztás májbetegség genetikailag meghatározott, ritka kórkép, de az adott családban az előfordulás gyakori. Sokszor a policisztás máj mellett a vese is policisztásan átalakult, idővel veseelégtelenséget is okozhat.

Az Echinococcus-fertőzés is ciszta kialakulásával jár, állati ürülék a fertőző forrás. A ciszták a máj mellett az agyban vagy a tüdőben is kialakulhatnak.

Ritkán sérülést követően is ciszta alakulhat ki.

Milyen tüneteket okoz a májciszta?

Az esetek döntő többségében nem okoz tünetet. Véletlen derül ki, ultrahang során. A kis ciszták valóban nem okoznak panaszt, míg a nagyok okozhatnak. Csak a ciszták 8-10%-a vezet tünetekhez. A méreten kívül fontos tényező az elhelyezkedés is. Amennyiben pont epeutat nyom, vagy közvetlenül a májtok alatt helyezkedik el, lehetnek következményei a májcisztának. Okozhat fájdalmat, hasi diszkomfortérzést, teltségérzetet, hányingert, hányást is. Abban az esetben, ha az epeutakat nyomja, epeúti elzáródást is okozhat, mely sárgasággal is járhat.

A cisztára alapvetően nem jellemző a rosszindulatú elfajulás, ez csak nagyon ritka esetben alakul ki.

Milyen szövődményei vannak a májcisztának?

epeúti akadályozottság esetén sárgaság, hasi fájdalom, láz is jelentkezhet

megrepedhet, mely fájdalommal jár

bevérezhet

elsősorban repedést követően akár felül is fertőződhet

Hogyan kezelik a májcisztát?

A legtöbb májciszta vagy magától felszívódik, vagy hosszú ideig sem okoz panaszokat. Sokszor nem is derül ki a létezése, vagy csak akkor, amikor már rég, évek óta megvan.

A nagyobb májciszta, ami tüneteket okoz vagy szövődményekhez vezet, ellátást igényel. Ezeket elsősorban ultrahang vezérelve tűvel leszívják. Az újratelődés nem kizárt. Indokolt esetben a ciszta műtéti eltávolítását is végzik, lehetőség szerint laparoszkópos úton.

Az ismert nagyobb ciszta időszakos ultrahangkövetést igényel.

Echinococcus-fertőzés esetén gyógyszeres kezelésre van szükség.

Az előrehaladott policisztás máj (és policisztás vese) szervtátültetést is igényelhet.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus