Milyen betegségekre utalhat a széklet megváltozása?

A tápanyagbevitel végeredménye a székelés, ami nagyon fontos az egészségre nézve, ugyanis ez a test természetes módja a salakanyagok kiválasztására. Az emésztési folyamat alapos megismerése segíthet megállapítani, mi a probléma, ha a székelés nem a normális módon működik.

Székletváltozás - Az orvos válaszol Gyakori kérdések 14 hetes terhes vagyok. Megváltozott a székletem, enyhén fáj a gyomrom is. Kérdésem lenne, hogy ez esetleg a hormonváltozás miatt lehet? A babának nem okoz gondot? Mit tehetek?



Dr. Csuth Ágnes családorvos válasza



A székletem színének megváltozása pár napja tart, de panaszom nincs. Forduljak orvoshoz?



Dr. Szigeti Nóra gasztroenterológus válasza

A túlzottan gyakori vagy ritka székelés nem normális állapot, ugyanakkor a kelleténél többen aggódnak akkor, ha nem minden nap van székletük, vagy épp egy nap kétszer is szükséges. A napi egy-két székelés átlagosnak tekinthető, sokan azonban ennél gyakrabban, sokan pedig kevesebbszer, vagy csak minden másnap, esetleg heti egyszer-kétszer mennek WC-re. Addig, amíg mindez nem jár egyéb kellemetlen panaszokkal, és nem újonnan kialakult változásról van szó, addig nem kell a székelés gyakorisága miatt túl sokat aggódnia.

A széklet színének változása

A széklet általában barna színű az epesavak miatt, amelyek a májban termelődnek, és fontos szerepük van az emésztési folyamatban.

Az elfogyasztott étel tipikusan a fogyasztástól számított 3 nap múlva hagyja el a testet. Ha ez rövidebb idő alatt következik be, akkor a széklet zöldes színűvé válhat.

A szín megváltozása egy drasztikus változás vészjelzője lehet. Ha a széklet fekete, az az emésztőrendszer felső szakaszán történő vérzésre utalhat, ami az esetek nagy részében fekély vagy daganat következménye. Amennyiben aranyeres vérzés miatt kerül vér a székletbe, az rendszerint élénkpiros elszíneződéssel jár, ugyanígy rendszeres alkoholfogyasztóknál a nyelőcső vénás hálózatának a súlyos, életet veszélyeztető vérzése, a fekete szín már emésztett vér ürülésére utalhat.

A széklet világos színe – például szürkés – szintén valamilyen emésztőrendszeri problémára utalhat. Bár ez nagyon ritkán fordul elő, de májbetegséget és epeúti elzáródást is jelenthet.

A széklet mérete és alakja

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha a széklet "ceruzavékony", az szintén figyelmeztető jel. A jelenlegi tanulmányok azonban megcáfolják ezt a vélekedést. A méret és az alak nem jelentős tulajdonságok, ha az teljesen megszokott az illetőnél.

A széklet szaga

A székletnek általában szaga van. De normális az, ha a széklet olyan bűzös, hogy a családtagok akár 1-2 óráig sem bírnak a toalett közelében lenni?

A válasz: igen, ez teljesen normális dolog, valószínűleg annak a jele, hogy a bélben lévő baktériumok jól működnek. A belekben ugyanis több milliárd baktérium található, melyek fokozzák az emésztési és anyagcserével kapcsolatos folyamatokat. Ezek a baktériumok okozzák a szagot is, mindez a bélcsatorna bakteriális tevékenységének közvetlen eredménye. Így bár nem kellemes helyzet, de teljesen normális, ha a széklet bűzös.

Székrekedés

Mi történik akkor, ha nincs székelés? A székrekedés az az állapot, amikor akár három vagy több napig nincs székelés, azaz amennyiben egy-egy nap kimarad, az még normálisnak tekinthető. A normál bélműködés megváltozása lehet ez első figyelmeztető jele annak, hogy a belek nem megfelelően működnek. Az illető a széklet elmaradása mellett kísérő panaszként puffadást és kellemetlen érzést is tapasztalhat, továbbá gyakran túl kemény a széklete.

A székrekedés kialakulásának számos oka lehet. Kiválthatja az étrend megváltozása – például kevesebb rost bevitel, a kevés napi folyadékfogyasztás, a fizikai tevékenységi szint csökkenése, az ülő életmód, az anyagcsere folyamatok csökkenése, beleértve az emésztést. Bizonyos gyógyszerek (például az altató fájdalomcsillapítók és a vaspótló szerek) is okozhatnak szorulási problémákat. Székrekedés vagy túl kemény széklet esetén sokszor elég a megfelelő folyadék- és rostbevitel, továbbá a testmozgás, ám amennyiben ez nem oldja meg a problémát, mindenképp forduljon orvoshoz kivizsgálás céljából!

A hasmenés okai

A székrekedés mellett a hasmenés is emésztési problémákra, bélbetegségekre utalhat. A hasmenés nem csak a gyakori, hanem a híg széklet ürítését is jelenti. Kiválthatják romlott ételek, továbbá különféle baktérium vagy vírusfertőzések tartoznak még a gyakori okok közé. A legfőbb probléma, hogy a hasmenés egyéb egészségi problémákhoz, például kiszáradáshoz is vezethet, ha több napig tart. Általában két-három nap, míg a hasmenés vagy a székrekedés elmúlik, ha azonban tovább húzódik, mindenképp fel kell keresni a háziorvost! Az újonnan kialakult hasmenés-székrekedés váltakozása daganatra is utalhat.

A széklet megváltozásával járó krónikus betegségek Betegséglexikon A Crohn-betegség a bélrendszer nyálkahártyájának gyulladásos, hasmenéssel és fájdalommal járó, és akár az életet is veszélyeztető betegsége. Tünetei közé tartozik a hasmenés és a véres széklet is. A Crohn-betegség és tünetei



Betegséglexikon A colitis ulcerosa a vastagbélben jelentkezik, jellemzője a laza, véres széklet, fájdalmas hasi görcsök, láz és hányinger. A colitis ulcerosa betegség



Betegséglexikon A laktózt (tejcukrot) a laktáz nevű enzim alakítja át a vékonybélben felszívódó glükózzá és galaktózzá. Ha ez az enzim hiányzik, az laktózintoleranciát okoz, ekkor a tejcukor nem emésztődik meg, nem szívódik fel, tejfogyasztást követően hasmenést okoz. Laktózintolerancia



Betegséglexikon Az irritábilis bél szindróma tünetei változatosak, de gyakori a görcsös hasi fájdalom, puffadás, szelesség, gyakori hasmenés, ami székrekedéssel váltakozhat, továbbá időnként nyákos széklet jelentkezik. Az irritábilis bél szindróma



Véres széklet

Az egyik legjelentősebb figyelmeztető jel, ha a széklet friss, piros véres. A véres székletet az esetek többségében „csak” aranyér vagy a székrekedés és erőlködés következtében a végbél szövetének kicsi megrepedése okozza, az esetek egy kisebb részében azonban vastagbéldaganat, gyulladásos bélbetegség, divertikulitisz tünete is lehet. Mindenféleképp forduljon orvoshoz, ha ilyen tünetet észlel, különösen, ha már elmúlt 40 éves, és előfordult a családjában vastagbéldaganatos eset. A panasz kivizsgálása érdekében vastagbéltükrözés válhat szükségessé.

Az egészséges belekért

A rostban gazdag ételek, a sok folyadék és a rendszeres testmozgás segítenek fenntartani a belek egészséges működését. Napi körülbelül 20-25 gramm rostbevitel ajánlott. Ha ritkán van széklete és kellemetlen érzést tapasztal, legkönnyebben a rostban gazdag ételek vagy rostpótló szerek fogyasztásával javíthat a helyzeten. Magas rosttartalmú ételek a teljes kiőrlésű lisztből készült pékáruk, a friss zöldség és gyümölcs, és a diófélék.

A vízfogyasztás szintén jelentős tényező, ugyanis a megfelelő emésztéshez folyadék szükséges. A széklet állagának, színének megváltozása mögött az esetek nagy részében az elégtelen folyadékfogyasztás áll.

A rendszeres testmozgás is jótékony hatással van a székelésre, ugyanis fokozza a bélmozgást, és enyhítheti a székrekedést az anyagcsere- és emésztési folyamat javítása által.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

B. M., fordító

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus