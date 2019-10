Mit tehetünk hasi görcs ellen?

A hasi fájdalom egy gyakran előforduló tünet. Jelentkezhet önállóan is, de gyakrabban társulnak mellé egyéb kellemetlen problémák, mint hányinger, hányás, hasmenés, láz, izzadás, rossz közérzet és gyengeség.

A fájdalom erőssége szubjektív, mégis fontos tényező, csakúgy, mint a lokalizációja, és a típusa, vagy jellege, mely sokféle képet mutathat. Megkülönböztetünk éles, tompa, hasogató, nyomó, sugárzó, szúró, égő, görcsös jellegű fájdalmat. Lokalizáció szerint különbséget kell tennünk az alhasban, gyomortájékon, köldök körül, illetve annak két oldalán, valamint a bordaívek alatt jelentkező fájdalmak között. Ezen tényezők kombinációból látható, hogy rendkívüli változatossággal jelenhetnek meg a hasi panaszok. Több szervünk foglal helyet a hasüregben, így ezek különböző megbetegedései, illetve állapotai okozhatják a fenti tüneteket.

A fájdalom hátterében számos tényező állhat

Az elfogyasztott étel, a stressz, a baktériumok, mind – mind okozhatnak hasi görcsös fájdalmat, mely az esetek jelentős részében csak enyhe és átmeneti. Azonban pl. epekövesség esetén a zsíros étel által kiváltott görcsös fájdalom akár órákon keresztül is fennállhat. (Ez a fájdalom típusosan jobb bordaív alatt jelentkezik). Szintén huzamosabb ideig fennálló görcsöket okoznak a vesekövek, amikor azonban a fájdalom hátul vesetájékon, jelentkezik, és előre a lágyékba sugárzik, gyakran vér jelenik meg a vizeletben. Szintén elsősorban görcsös panaszokat okoznak különböző nőgyógyászati kórképek, illetve nagyon gyakori nőknél a menstruációs fájdalom. Jelentkezhet görcsös hasi panasz hasmenéssel, puffadással irritábilis bél szindróma (IBS) esetén is. Hangsúlyozandó, hogy hasi görcsöket számos más kórkép okozhat, illetve a fent említett betegségek igen változatos lefolyást mutathatnak.

Hogyan kezelhető?

Összességében azonban elmondható, hogy enyhe, illetve rövid ideje tartó panaszok esetén alkalmazhatunk néhány praktikát, illetve néhány gyógyszert, melyek panaszaink enyhülését hozhatják.

Házi praktikák: Hasi görcsök esetén meg kellene keresnünk azt a pozíciót, amiben a fájdalom legenyhébb, ez általában oldalunkon fekve, lábainkat felhúzva a leghatékonyabb, ilyenkor feszülnek legkevésbé hasizmaink. Helyi meleg alkalmazása (pl. melegítő párna) szintén jó hatású lehet, lokális vérbőséget okozva. Jó tanácsként említhető a nehéz, zsíros, puffadást okozó ételek elkerülése ebben az időszakban.

Gyógyszeres terápia: Gyógyszeres terápia akkor javasolt, ha tudjuk, vagy gyanítjuk a betegség okát. Minden más esetben a gyógyszeres kezelés csak tüneti terápia, azaz a tüneteket lehet, hogy szűnteti, de a kiváltó okot nem oldja meg, így akár az állapotunk rosszabbodása is előfordulhat! Gyógyszerek közül alkalmazhatók pl. a simaizom görcsoldók, melyek az emésztőrendszer, a húgyutak, a méh izomzatának ellazulását okozzák.

Erősebb panaszok esetén forduljon orvoshoz!

Erősebb panaszok esetén a görcsoldó mellé fájdalomcsillapítót is vehetünk be, de súlyos esetben tanácsos inkább orvosi segítséget kérni, aki akár vénásan is beadhatja a fenti készítményeket. Ismétlődő, illetve súlyos panaszok esetén ne habozzunk orvoshoz fordulni, a kiváltó ok mielőbbi azonosítása nagyon fontos.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szimuly Sándor