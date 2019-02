A sárgaság okai

Epeúti kövesség: Az elzáródás leggyakoribb oka (az esetek 40 százalékáért felelős). Általában az epehólyagban létrejövő, majd a közös epevezetékbe kerülő kövek okozzák a panaszokat, de epehólyag eltávolítást követően a tágult epevezetékben is képződhetnek kövek.



Rosszindulatú tumoros folyamatok: Az esetek 35 százalékában okozzák az epeutak kompresszióját. Ez lehet elsődleges epeúti rák, de kiindulhat a hasnyálmirigy-fejből, a májból, ritkán a nyombélből is.



Nyirokcsomók duzzanata: A májkapuban elhelyezkedő nyirokcsomók megduzzadása (akár gyulladás, akár tumoros áttétképződés miatt) is gyakran jár epeúti elzáródással.



Jóindulatú szűkületek, gyulladások: 15-20 százalékban állnak a panaszok hátterében. Ebbe a csoportba tartozik a krónikus hasnyálmirigy-gyulladás okozta hegesedés, az Oddi-sphincter kóros működése, az epehólyagműtétet követő sérülés.



Ha az elzáródás fokozatosan alakul ki, a sárgaság fájdalommentesen jelentkezhet, de hirtelen elzáródásnál erős görcsös fájdalmak léphetnek fel. A pangó epe könnyen felülfertőződhet, epevezeték-gyulladást okozva, mely magas lázzal, hidegrázással jár, és könnyen vérmérgezéshez vezethet. Elzáródásos sárgaságra utal, ha széklet nagyon világos, a vizelet pedig nagyon sötét színű. Az epefesték bőrben való lerakódása gyakran erős viszketést okoz.