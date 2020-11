Alkoholos májbetegség: zsírmáj és májzsugor

Az alkoholos májbetegség túlzott mértékű alkoholfogyasztás következtében kialakuló szöveti károsodást jelent. Férfiaknál 40 g/nap, nőknél viszont már 20 g/nap mennyiségű szeszes ital tartós fogyasztása is előidézheti a problémát!

Az alkohol okozta májkárosodásnak (ami az összes májbetegségnek körülbelül a felét teszi ki) három stádiuma van: megkülönböztetünk tiszta zsírmájat, gyulladásos zsírmájat és a betegség legsúlyosabb állapotát, a májzsugort, vagyis a májcirrózist. Ezekben a szakaszokban eltérőek a tünetek, másfajta kezelési módok szükségesek és a prognózis is változó.

A májbetegség három stádiuma

1. stádium: tiszta zsírmáj

A gyulladás nélküli tiszta zsírmáj (steatosis hepatis) stádiumában a károsodás még visszafordítható, ha a beteg az alkoholt véglegesen elhagyja. A mirigyállomány képes a regenerációra, az elpusztult sejtek helyén újak képződhetnek.

Tünetek: Panaszt többnyire nem okoz.

Diagnózis: Általában hasi UH-vizsgálat során veszik észre a megnagyobbodott, zsírosan átalakult májat. A laborokban a GOT, GPT és GGT emelkedett lehet.



Kezelés: Az alkohol elhagyásán kívül nem igényel beavatkozást.

Tiszta zsírmájat az alkoholon kívül más is okozhat. Leggyakrabban elhízott egyéneknél jelentkezik, de kialakulhat bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként, cukorbetegeknél, de tartós éhezés során is. A megelőzés és a kezelés szempontjából is nagyon fontos az optimális testsúly, a vércukor- és koleszterinszint beállítása. A zsírmáj diagnózisát követően még mindig nem késő az életmódváltás, mert a folyamat akár teljesen visszafordítható. Különösen fontos odafigyelni a gyerekekre, mert az elhízás őket is kiteszi a betegség és az ebből következő elváltozások veszélyeinek.

2. stádium: gyulladásos zsírmáj

Gyulladásos jelekkel rendelkező zsírmáj (alkoholos steatohepatitis) esetén a betegség kimenetele a sejtkárosodás mértékétől függ. A folyamat gyógyulhat, de sajnos kialakulhat májelégtelenség, ami halálhoz is vezethet.

Tünetek: Enyhe formában csak májmegnagyobbodás, kismértékű sárgaság észlelhető. Közepesen súlyos esetben fokozottabb sárgaság, étvágytalanság, hányinger-hányás, jobb bordaív alatti fájdalom jelentkezik. Súlyos esetben akár májkóma állapotába is kerülhet a beteg, ez többnyire jelentős mennyiségű italfogyasztást követően alakul ki.

Diagnózis: A diagnosztikában a laborvizsgálatoknak van elsődlegesen szerepe. Vérszegénység észlelhető, gyakori a vérlemezkék számának csökkenése, a fehérvérsejtszám emelkedett lehet. Az enzimek közül a GOT és GPT emelkedett, nő a GGT és a bilirubin szintje, az albumin értéke viszont csökken.

Kezelés: Az alkohol teljes és végleges elhagyása, valamint silymarin (máriatövis-kivonat) alkalmazása az elsődleges.

3. stádium: májzsugor (májcirrózis)

A májzsugor (májcirrózis, cirrhosis hepatis) végleges szöveti károsodást jelent, a folyamat már visszafordíthatatlan, gyógyulás csak májátültetéssel érhető el. A májzsugor leggyakoribb oka a tartós alkoholfogyasztás, valamint a Hepatitis B és C vírussal való krónikus fertőzöttség, de a zsírmáj hosszabb ideje (20-25 éve) tartó fennállása, illetve autoimmun eredetű májgyulladás, epeúti gyulladás vagy epeúti elzáródás is okozhatja.

Tünetek: A betegség sokáig lehet tünetmentes. Általános jelei a fáradtság, gyengeség, hányinger, étvágytalanság és a fogyás. A bőrön különböző elváltozások jelenhetnek meg: a pókjegy (póknaevus) pirosas, pókszerű, hálózatos értágulat, gyakori a tenyerek és a talpak vöröses színeződése, a bőr elvékonyodása és viszketése.

A sárgaság sokszor csak a szemen figyelhető meg. A hormonális rendszer működése is zavart szenved: férfiakban nőies jegyek megjelenése (csökkent szőrzet, a mell megnagyobbodása) és potenciazavar alakulhat ki, nőkben menstruációs zavarok léphetnek fel.

Szövődmények: A betegség előrehaladásával a májfunkció egyre inkább kimerül, ekkor már a szövődmények kialakulása is észlelhető. Fokozódik a sárgaság (icterus), vérzékenység lép fel, a beteg lefogy, májkóma alakulhat ki. A véráramlás átalakulása miatt a nyelőcsőben vénatágulatok képződhetnek, melyek megrepedése súlyos, életveszélye vérzést okozhat. Ugyancsak a véráramlás zavara miatt alakul ki a hasvíz. Késői szövődményként májdaganat keletkezhet.

Diagnózis: Laboratóriumi vizsgálat során a máj csökkent szintetizáló képességének jelei észlelhetők, vérszegénység alakul ki, általában csökken a vérlemezke- és fehérvérsejtszám is. GOT, GPT, bilirubin emelkedése gyulladás fellángolása idején észlelhető. A diagnózisban a hasi UH-vizsgálat is segíthet, amely egyenetlen felszínű májat mutat. Pontos diagnózis szövettani mintavétellel adható.

Kezelés: Az alkohol teljes elhagyása mellett a szövődmények kialakulásának megelőzése, illetve a már kialakultaknak a kezelése a cél. Az általános terápia része a vízhajtók szedése, gyomorsavszintézis-csökkentő gyógyszerek adása, a véráramlás megváltozásának előrehaladását gátló szerek (propranolol típusú vérnyomáscsökkentők) és vitaminok alkalmazása. Vigyázni kell a vény nélkül kapható gyógyszerekkel (bizonyos fájdalomcsillapítók például növelhetik a vérzésveszélyt, ami májcirrózis esetén fokozott problémát jelent). Vízhajtó terápiával nem csökkenthető hasvíz esetén annak lecsapolása szükséges a has bőrén át bevezetett tűn keresztül.

A májzsugor stádiumai

A, B és C jelzésekkel szokás jelölni a májzsugor stádiumát, amelyek a várható kimenetelt jelzik. A stádiumok közül a C a legrosszabb.

A stádiumbeosztáshoz öt paramétert szükséges értékelni:

A bilirubin szintet Az albumin szintet A PI időt (protrombin idő, vagyis a vér alvadásához szükséges időt) A májbetegséghez társuló agykárosodás, vagyis encephalopathia meglétét A hasűri folyadék, vagyis az ascites meglétét.

Mind az öt paraméter 3 fokozatot kap, 1-től 3-ig. Például a bilirubin 2 alatt 1 pont, 2-3 közt 2 pont, 3 felett 3 pont. Vagy amikor nincs encephalopathia, akkor 1 pont, enyhe esetén 2 pont, súlyosnál 3 pont. Az öt paraméter pontjait összeadva lehet megkapni az úgynevezett Child Pugh score-t, ami megadja a májzsugor (vagyis a krónikus májbetegség) fokozatát.

Stádiumok szerint az 5-6 pont „A” stádiumnak felel meg, melynél csekély az esély az egy éven belüli halálra. A 7-9 pont jelenti a „B” stádiumot, itt 20-40%-ra növekszik az esély. 9 pont felett „C” stádiumot jelöl, amelyben 40-60% az esély az egy éven belüli elhalálozásra.

A máj szerepe szervezetünkben A máj az egyik legnagyobb hasi szervünk, amely kiemelkedően fontos szerepet tölt be az emésztési folyamatban: epét termel, amely a táplálkozással bekerült zsírokat az emésztőenzimek számára lebontható állapotban tartja. Központi szerepe van a méregtelenítésben, a szervezet számára fölösleges vagy káros anyagok vérből történő kiválasztásában, lebontásában, ezen kívül az emberi test számára nélkülözhetetlen fehérjéket is előállít.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szakértőink: Dr. Dobi Gyöngyi, belgyógyász; Dr. Szigeti Nóra, gasztroenterológus