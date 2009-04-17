Hogyan menjek vérvételre?

Minden esetben éhgyomorral kell érkezni a vérvételre? Bevehetjük-e előtte a rendszeresen szedett gyógyszereinket, vagy van, amit nem szabad? Mit tegyünk, ha rosszul szoktunk lenni? Hasznos tanácsok a felkészüléshez.

Bár a vérvételt senki sem szereti, olykor szükséges elvégeztetni, ha véradatokra van szükség esetleges betegségünk felfedezéséhez, kezelésünk megtervezéséhez vagy ellenőrzéséhez.

Bizonyos értékek (például "vércukor”) ujjbegy szúrásából nyert kis vércseppből is meghatározhatók. Cukorbetegség esetén az otthoni vércukor-önellenőrzést éppen ez teszi lehetővé. Ez pedig legalább olyan fontosságú lehet mint a vérnyomás önellenőrzés.

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A legtöbb esetben éhgyomorral kell a vérvételre érkezni

Vannak olyan vizsgálatok, amit csak laboratóriumban, vénából vett vérből lehet elvégezni. Ezek egy részét az étkezés jelentősen befolyásolja. Ilyenkor éhgyomorral kell a vérvételig maradni. Ez azt jelenti, hogy a vérvételt megelőző 12 órában (tehát általában este 8 órától) semmit nem ehet, és vízen kívül mást nem is ihat! Ha ezt az alapszabályt nem tartja be, a vizsgálatnál félrevezető értékek születhetnek.

Más esetben nem szükséges éhgyomorra érkezni a vérvételre, és könnyű reggeli után is pontos eredményt kap.

Mivel egy-egy alkalommal több laborértéket is meghatározhatnak, mindig kérdezzen rá a vizsgálatot kérő orvostól (aki a laborbeutalót adja!), hogy éhgyomorral menjen-e a laboratóriumba.

Annak érdekében, hogy a kiszáradást elkerüljük, ébredéstől a vérvételig ajánlott elfogyasztani 2 pohár vizet.

Ha Ön véralvadásgátló gyógyszert szed

Amennyiben Ön véralvadásgátló gyógyszert szed, ezt a vérvételt kérő orvosnak feltétlenül jelezze, hogy meg tudják beszélni, hogy a vérvételt megelőzően szükséges-e felfüggesztenie annak szedését, és ha igen, a részleteket is egyeztessék.

Egyéb gyógyszerek és/vagy étrend-kiegészítők szedése esetén

Az orvostól, akitől a beutalót kapja, kérdezzen rá, hogy az Ön által szedett gyógyszer(eke)t, étrend-kiegészítőket a vérvétel előtt szabad-e bevennie, bármilyen készítményről van is szó.

További hasznos tanácsok

Vérvétel előtt kerülje a fizaikailag megterhelő tevékenységek végzését!

Vérvétel előtt ne dohányozzon!

Amennyiben tudja magáról, hogy rosszul szokott lenni a vérvétel során

Ha Ön "ájulós” vagy a korábbi vérvételnél valami panasza volt, jelezze a vérvételt végző egészségügyi dolgozónak. Ilyenkor akár fekvő helyzetben is sor kerülhet a szúrásra és a vérvétel után rövid pihenésre is lehetőséget kap, hogy a kellemetlen élmény ne ismétlődjön meg.

Tanácsok a vérvétel utánra mindenkinek

Folyadékot mindenképp vigyen magával, hogy a vérvételt követően tudjon inni, de ne hirtelen és egyszere ne túl sokat! Ha éhgyomorra érkezett, annak érdekében, hogy a vérvételt követően minél előbb szénhidráthoz jusson a szervezete, vigyen magával cukortartalmú folyadékot (pl. cukrozott tea vagy gyümölcslé), esetleg szőlőcukrot, gyümölcsöt, amelyet a vérvételt követően el tud fogyasztani.

A vérvételt követő egy órában ne végezzünk fizikailag megterhelő tevékenységet, és ne erőltessük meg azt a karunkat, amelyből a vért vették!

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Szerzőink: Dr. Tschürtz Nándor belgyógyász, kardiológus, diabetológus, lipidológus; Bak Marianna biológus