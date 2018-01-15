Mire utalhat a világos széklet?

A széklet normális színe a barna különböző árnyalatainak széles skáláján mozog. A színt a bélrendszerbe kerülő epe, az elfogyasztott táplálék, esetleg gyógyszerek határozzák meg, a barna színért elsősorban az epe felelős.

Az epe a májban termelődik, epesavakat és bilirubint tartalmaz, elsődleges feladata a zsírok apró cseppekre bontása. Az ún. enterohepatikus körforgás részeként választódnak ki és szívódnak fel újra a bélből. A naponta képződő kb. 4 gramm epesavból közel fél gramm választódik ki véglegesen a széklettel.

A széklet színe kivilágosodik, ha nem képződik elég epe a májban, vagy a patkóbélbe ürülése akadályozott. A tartósan világos - agyagszínű (acholiás) vagy szürkés - széklet a májat, epeutakat vagy a hasnyálmirigyet érintő betegség jele lehet, leggyakrabban epeelfolyási akadályt jelez.

Hétköznapi okok

Az alkalmi, enyhén világosabb színű széklet nem ad okot aggodalomra. Jelentkezhet zsírszegény étrend esetén, hiszen ilyenkor nem szükséges az epesavak bélrendszerbe ürülése az emésztéshez. Gyakran válik világosabbá a széklet például nagy mennyiségű rizs elfogyasztását követően. Ugyancsak világosabbá válhat a széklet színe hasmenés esetén. Egyes gyógyszerek, illetve a kontrasztanyagok is világosabbá tehetik a székletet.

Ezek az okok általában alkalmi változást eredményeznek. Ha egymás után többször előfordul, javasolt felkeresni a biztonság kedvéért háziorvosunkat, hogy bármilyen betegség időben felismerhető legyen.

Világos székletet okozó gyakoribb betegségek

Az agyagszínű székletet leggyakrabban az epeelfolyás zavarát okozó betegségek állnak:

Az epekövesség epeelfolyási akadályt okozhat, az epeutakban található kő miatt. Kisebb kövek esetén görcsoldó talán segíthet a kövek tovajuttatásában, de az epekövesség megoldása alapvetően műtéti jellegű.

Hasnyálmirigy-gyulladás, mely gyakran epekövesség talaján alakul ki, gyakran nyomja az epevezetéket.

Okozhat epeúti szűkületet, elzáródást gyulladás, jóindulatú ciszta, az epehólyag/epeutak vagy a máj daganata.

Az epetermelést megzavaró májgyulladás, májbetegség:

Az alkoholizmus, túlzott alkoholfogyasztás májgyulladást, végső soron májzsugort okoz.

A vírusos hepatitis (fertőző májgyulladás), amit a hepatitis A, B, C vírus májgyulladást okoz. .

Bizonyos gyógyszerek (pl. anabolikus szteroid, fogamzásgátlók, egyes antibiotikumok vagy nemszteroid gyulladáscsökkentők) is kiválthatnak májgyulladást, melynek egyik tünete a világos széklet. Szerencsés esetben a gyógyszer elhagyását követően 1-2 héten belül megszűnik a májgyulladás.

Mikor szükséges orvoshoz fordulni? Mi történik az orvosnál?

Mielőbb orvoshoz kell fordulni akkor, ha a világos széklet jelentkezésével párhuzamosan az alábbi tünetek is tapasztalhatóak. Ezek komolyabb epeelfolyási zavarra, gyulladásra utalhatnak.

A vizelet sötétbarna színűvé válása: ha az epe elfolyása akadályozott, nagyobb mennyiségben kerül bilirubin a vizeletbe.

A sárgaság, a szem vagy a bőr sárgás elszíneződése is gyakran társul acholiás széklettel.

Súlyos hasi panaszok: hasi fájdalom, hányinger, hányás, étvágytalanság, gyors fogyás.

Gyulladásra, fertőzésre utalhat a láz jelentkezése.

A kivizsgálás első lépése a beteg panaszaira, táplálkozására, gyógyszerszedésére és alkoholfogyasztására irányuló kérdésekkel indul. Fizikális vizsgálattal észlelhető a beteg bőrének esetleges sárga elszíneződése, ami az acholiás székletürítéssel járhat. Vizsgálat során a jobb bordaív alatti fájdalom - itt helyezkedik el a máj és epehólyag - is kórjelző lehet.

Laborvizsgálattal az epepangás, gyulladás és a májfunkció változás igazolható. Fontos a vér/vizelet bilirubinszint vizsgálata, májfunkciós értékek, hasnyálmirigy- és epeúti enzimek, gyulladásos paraméterek vizsgálata.

épalkotó vizsgálatok közül a hasi ultrahang gyakran elegendő a kórok igazolására (pl. epekövek kimutatása). Szükség esetén további vizsgálatokra (pl. CT-vizsgálat, endoszkópos vizsgálatok, biopszia) is sor kerülhet a feltételezett kiváltó ok igazolására.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus