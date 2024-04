A hepatitis E-fertőzés okai és tünetei

A hepatitis E vírussal való megfertőződés a máj akut gyulladását okozza. Cikkünkben a betegség okairól és tüneteiről olvashat.

A hepatitis szó májgyulladást jelent, az elnevezés a görög hépar, hépatos=máj és az -itis=gyulladás szavakból származik. A májgyulladást okozó vírustörzseket és az általuk kiváltott betegséget az ABC betűivel jelölik.

Mennyi a lappangási ideje a hepatitis E-nek?

A lappangási idő (inkubációs idő), vagyis az az idő, ami a kórokozóval való megfertőződéstől a tünetek jelentkezéséig eltelik, a hepatitis E vírus esetében 15-64 nap.

Kötelezően jelentendő betegség

A hepatitis E-fertőzés a törvény szerint kötelezően jelentendő betegség. Ez azt jelenti, hogy a kezelőorvosnak jelentenie kell a betegséget az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szerv részére, amennyiben:

felmerül a hepatitis E vírusfertőzés gyanúja,

ha beigazolódik a hepatitis E vírusfertőzés, vagy

ha egy általa megvizsgált elhunyt személy hepatitis E vírusfertőzésben szenvedett.

A hepatitis E világszerte elterjedt, elsősorban azonban Afrikában és Ázsiában. Becslések szerint Afrikában és Ázsiában évente 20 millió ember fertőződik meg a vírussal.

Mi okozza a hepatitis E-fertőzést?

A hepatitis E-fertőzést az azonos nevű vírus okozza, mely elsősorban fekáliával szennyezett élelmiszer elfogyasztása útján kerül a szervezetbe. Főként a trópusokon fertőződnek meg gyakran szennyezett ivóvíz fogyasztásával.

A vírus azonban más módon is fertőzhet. Elsősorban az ipari országokban nyers vagy nem elég alaposan átsütött/megfőzött fertőzött állat húsának elfogyasztásával is a szervezetbe kerülhet a kórokozó. Hepatitis E vírus hordozó az ember mellett lehet néhány emlősállat is, például juh, sertés, majmok, patkányok, egerek, szarvas és őz.

Feltételezik, hogy a fertőzés a magzatra is átterjedhet.

Továbbá – bár nagyon ritkán, de – szervátültetés, illetve vérátömlesztés során is lehetséges a megfertőződés.

Úgy tűnik azonban, hogy a hepatitis E szexuális aktus útján nem adható át.

A fertőzött személy is átadhatja a vírust, mert a betegség akut fázisában és feltehetően röviddel azután is a beteg székletével fertőzőképes vírusok ürülnek.

A Hepatitis E vírus burokkal nem rendelkező RNS-vírus, örökítőanyaga, az RNS egyszálú. Az emberi szempontból jelentőséggel bíró négy típusa különböző genetikai állományuk (genotípus) alapján különíthető el:

Az 1-es és 2-es genotípus túlnyomóan Afrikában és Ázsiában fordul elő, és többnyire szennyezett ivóvíz fogyasztásával terjed.

A főleg ipari országokban előforduló 3-as és 4-es genotípus elsősorban sertéshús fogyasztásával kerül a szervezetbe.

Milyen tüneteket okoz a hepatitis E-fertőzés?

Az esetek többségében az akut hepatitis E-fertőzésben megbetegedett személyek semmilyen jellegzetes tünetet nem észlelnek (ez az úgynevezett aszimptomatikus kórlefolyás).

Ha jelentkeznek tünetek, akkor azok a megfertőződést követő kb. 15-64. naptól lépnek fel, általában nem specifikus, általános panaszok formájában, mint:

fáradtság

levertség

fejfájás

étvágytalanság

hányinger, hányás

felhasi nyomásérzés

láz.

Továbbá izom- és ízületi panaszok is előfordulhatnak.

A betegség előrehaladottabb stádiumában a betegek egy részénél a sárgaság májgyulladásra jellemző tünetei jelentkezhetnek:

A vizelet sötét elszíneződése.

A széklet világos, akár agyagszínű is lehet.

A bőrnek, illetve a szemek normálisan fehér részének sárgás elszíneződése (icterus=sárgaság).

Néha az érintettek a hepatitis E-fertőzés akut fázisában ezeken felül még erős viszketéstől is szenvednek.

A hepatitis E-fertőzés tünetei hasonlóak a hepatitis A vírusfertőzés tüneteihez, és általában enyhék. Egyes esetekben azonban a tünetek és a betegség lefolyása sokkal súlyosabb lehet, mint a hepatitis A-fertőzésé.

Fulmináns hepatitis Ritkán úgynevezett fulmináns hepatitis alakul ki, ami a májgyulladás rendkívül súlyos formája, mely elsősorban a terhes nőket és a májkárosodástól szenvedőket veszélyezteti. A fulmináns hepatitis akut májelégtelenséghez, valamint a hasnyálmirigy, a szívizomzat, illetve a tüdő akut gyulladásához vezethet, és halálos kimenetelű lehet. A Hepatitis E vírussal fertőződött terhes nők közül tízből kettőnél alakul ki fulmináns hepatitis.

Rendszerint a hepatitis E-fertőzés tünetei néhány hét alatt maguktól megszűnnek, természetesen a súlyos esetek kivételt képeznek ezalól. Azoknál az embereknél, akiknek immunrendszerét bizonyos gyógyszerekkel (immunszupresszív készítmények) legyengítik – például szervátültetést követően –, a hepatitis E-fertőzés krónikus formát is ölthet.

Nagyon ritkán a Hepatitis E vírus okozhat nem a májat érintő betegségeket (extrahepatikus manifesztációk) is.

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos