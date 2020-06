Az elhízás szerepe a rák kialakulásában

Brit kutatók keresték a túlsúly és a leggyakoribb rákos megbetegedések közötti statisztikailag is kimutatható kapcsolatot. Az eredmények egyértelműen kimutatták, hogy a túlsúly megléte jelentősen növelheti a férfiak és nők daganatos megbetegedéseinek kockázatát.

Több fajta rosszindulatú daganat esetében feltételezték az elhízás kóroki szerepét is. A pontosabb összefüggések megismerése érdekében brit kutatók 141 tanulmány 280 000 betegének adatait nézték át. Keresték a túlsúly és a leggyakoribb rákok közötti statisztikailag is kimutatható kapcsolatot.

Eredményeik ismertetése előtt le kell szögezni, hogy az ok-okozati kapcsolat háttere egyelőre nem ismert, a molekuláris történések egy részét jelenleg még homály fedi. Azonban a vizsgálat eredményeit komolyan kell venni, hiszen elég sok beteg bevonásával és 15 éves utánkövetéssel készült. Ez alapján mondhatjuk, hogy megbízható, hiteles tanulmány alapján vonjuk le a mindennapok számára a következtetéseket.

A normál súlyú és a túlsúlyos betegeket a BMI (testtömeg/testsúly index) alapján osztották meg. A legtisztább összefüggést a nyelőcső, a pajzsmirigy, a vese, a méh és az epehólyag rosszindulatú daganatainál figyeltek meg. Férfiak esetén átlagosan 15 kg túlsúly 52 százalékkal növelte a nyelőcsőrák, 33 százalékkal a pajzsmirigyrák, 24-24 százalékkal a vastagbél és a veserák kialakulásának kockázatát.

Nők esetén átlagosan 13 kg-os túlsúly 60 százalékkal a méh- és az epehólyagrák, 51 százalékkal a nyelőcső és 34 százalékkal a vesetumor kockázatát növelte meg. Hiányolhatjuk az emlőrákot, azonban európai nők esetén nem volt különbség az emlő daganat előfordulásában a normál súlyúak és az elhízottak között, legalábbis a különbség nem volt statisztikailag igazolható.

Egyszerűbb megelőzni, mint kezelni a problémát!

Ezen számadatok elgondolkozatóak és a korábban is meglévő információk mellett hathatós érv, hogy oda figyeljük a testsúlyunkra, életmódunkra. Egyre több információ és adat lát napvilágot a fogyasztói társadalomra jellemző túlsúly káros hatásairól. Ez ellen legalább tudunk tenni és kell is, hiszen számos környezeti hatás ellen védtelenek vagyunk (pl. légszennyezettség). Sohasem lehet elégszer ismételni, hogy egy problémát mindig egyszerűbb megelőzni, mint a kialakult betegséget kezelni, és olcsóbb is!

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Csuth Ágnes, családorvos