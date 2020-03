Magas vérnyomás és elhízás - Mit okozhat 10 kiló túlsúly?

Az elhízás korunk járványszerűen terjedő betegsége, mely az egész világon rohamosan terjed mind a felnőtt, mind a gyermek korosztályban. Az elhízás nemcsak esztétikailag nem kívánatos jelenség, hanem számos betegség előidézője is, mint például a magas vérnyomásé.

Mit is nevezünk elhízásnak?

A body mass indexet (BMI) használjuk arra, hogy az egyént - számított paraméterek alapján - kategóriákba soroljuk a súlya és a testmagassága alapján. (A testsúlykilogrammot osztjuk a testmagasság négyzetével.)

Felnőtt korban a 25,0-29,9 kg/m2 közti BMI túlsúlynak számít, a 30,0 kg/m2 feletti BMI elhízásnak, a 40,0 kg/m2 felettit pedig túlzott elhízásnak nevezzük.

Mennyivel gyakoribb a magas vérnyomás az elhízottak körében?

A magas vérnyomás az elhízottak körében hatszor gyakoribb a normál testsúlyú társaikhoz képest.

Fiatal egyéneknél, a testsúlygyarapodás is kockázati tényezőként szerepel a magas vérnyomás kialakulásában. 10 kilogramm súlynövekedés 3 Hgmm-el magasabb szisztolés és 2,3 Hgmm-el nagyobb diasztolés vérnyomás értéket eredményez.

Hirdetés

Ez a 10 kilogrammos súlygyarapodás, a kardiovaszkuláris megbetegedés kockázatát 12 százalékkal emeli és 42 százalékkal az agyi infarktusét.

A magas vérnyomás azoknál az egyéneknél gyakoribb, akiknél a zsírlerakódás a hason kifejezettebb, úgynevezett „alma típusú” elhízás esetén.

Milyen mechanizmusok vezethetnek a magas vérnyomáshoz elhízásban?

Az esszenciális/elsődleges magas vérnyomás vezető oka a jelentős súlygyarapodás. Úgy tűnik, hogy a kóros veseműködés nemcsak oka, hanem következménye is az elhízás okozta magas vérnyomásnak. A magas vérnyomást egyrészt a megnövekedett keringő verő volumennel magyarázzuk. (Verő volumen = 1 perc alatt a szíven átáramló vér mennyisége; ami nem azonos a szervezet összes vérmennyiségével).

Optimális pulzusszám Pulzusszám-kalkulátor

A megnövekedett zsírszövet állomány a többi szervünkhöz, szervrendszerünkhöz hasonlóan azt igényli, hogy megfelelő vérellátása legyen. Ezt úgy érhető el, hogy a szív növeli a keringő verőtérfogatot, hogy a zsírszövet vérellátása is megfelelővé váljon.

Megnövekszik a kereslet, majd megnövekszik a kínálat is, így végül megnő a vérnyomás. Ezen kívül a zsírszövetben, a megnövekedett érhálózat miatt nő az egész szervezet ér ellenállása is. A megnövekedett ellenállás viszont szintén emeli a vérnyomást.

A túlsúlyos betegekben megnövekszik a sóvisszatartás a vesén keresztül. Ennek oka a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer, és a szimpatikus idegrendszer megváltozott működésében keresendő.

Hatása van azonban annak is, hogy a vese körül megnövekedett zsír mennyiség nyomást gyakorol a vesére. Kutatók azt is vizsgálták, hogy a zsírszövetben termelt hormonszerű anyagok (pl. leptinek) is közrejátszanak a magas vérnyomás kialakulásában.

Mit tegyen a túlsúlyos magas vérnyomásos beteg?

Életmódbeli változások mindenképpen javasoltak. Első lépésként legfontosabb a fogyókúra elkezdése és rendszeres fizikai aktivitás beiktatása a mindennapokba.

Vizsgálatokat végeztek annak eldöntésére, hogy a testsúlycsökkentő gyógyszerek a vérnyomás csökkentésében is jótékony hatást fejtenek-e ki. A jelenleg forgalomban lévő súlycsökkentő gyógyszerek közt nem találtak eddig olyat, amelyre ez az állítás igaz lenne.

Olvasson tovább! Hogyan mérje helyesen a vérnyomást?

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Vincze Dóra, kardiológus