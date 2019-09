Miért nem sikerül lefogyni?

Fontos megemlíteni a fogyasztószereket is, mert ezek is a turbódiéták elvén működnek. A szer abbahagyása után a leadott kilók rohamos gyorsasággal térnek vissza, de nemcsak ebben rejlik a fogyasztószerek veszélye, hanem a gyakori súlyos mellékhatásokkal is számolni kell, ezek akár életveszélyesek is lehetnek.