A testtömegindex számítása

A testtömegindex (angolul Body Mass Index, rövidítve BMI) egy olyan arányszám, amellyel megállapítható egy felnőtt ember esetében, hogy milyen a testalkata: egészséges testsúllyal rendelkezik, sovány, túlsúlyos vagy éppen elhízott.

Manapság széles körben elfogadott és alkalmazott képlet, amellyel gyorsan és viszonylag egyszerűen kiszámolható az egyén testtömegindexe. Két adat szükséges hozzá, a testtömegkilogramm és a testmagasság méterben kifejezve:

BMI = testtömeg (kg) / testmagasság (m)2

Ezzel a számítási móddal figyelembe vesszük az egyén testmagasságát, ami által pontosabb képet kaphatunk a testalkatáról. Nem mindegy ugyanis, hogy például egy 65 kg testtömeggel rendelkező nő 155 cm vagy 175 cm magas. Míg a 155 cm magas nő BMI értéke 27, azaz túlsúlyos, addig a 175 cm magas nő BMI-je 21,2, tehát egészséges, normális testsúllyal rendelkezik.

Besorolás:

16 alatt súlyos soványság

16 és 16,99 között mérsékelt soványság

17 és 18,49 között enyhe soványság

18,5 és 24,99 között egészséges, normális testsúly

25 és 29,99 között túlsúly

30 és 34,99 között I. fokú elhízás

35 és 39,99 között II. fokú elhízás

40 felett III. fokú, azaz súlyos elhízás

Ez a besorolás 18 év fölötti emberekre vonatkozik, ideértve az időseket is, hiszen hiába jellemző a fejlett országokban az időskorra a túlsúly megléte, az attól még az ő esetükben sem egészséges. A túlsúly vagy az elhízás szerepet játszhat többek között a szív- és érrendszeri megbetegedésekben, a cukorbetegségben, az emésztőrendszeri és a mozgásszervi megbetegedésekben is, ugyanakkor megfelelő mértékű fogyás náluk is pozitívan hat az általános egészségi állapotukra. Ennek megfelelően az idősekre nem alkalmazhatunk másféle besorolást.

Van, akinél nem alkalmazható - A BMI hiányosságai

Egyszerű és gyors számítási módja miatt széles körben alkalmazzák az orvosok iránymutatás céljából. Ugyanakkor nem ad valós értéket a testösszetételről, azaz hogy milyen a testzsírszázalék vagy épp a csontozat. Ez sportolóknál fontos különbség, hiszen az ő esetükben a nagyobb izomtömeg miatt nagyobb a testtömegük is, ellenben biztosan nem tartoznak sem a túlsúlyos, sem pedig az elhízott csoportba, hiszen testük zsírtartalma alacsony. A nagyon magas vagy nagyon alacsony emberek esetén is félrevezető lehet az eredmény. Várandósság és szoptatás ideje alatt sem számolandó BMI. A számításhoz nincs szükség más adatra, nem veszi figyelembe sem a nemet, sem pedig az életkort, emiatt sok kritika éri a BMI-t.

Gyermekek esetén nem alkalmazható, hiszen ők folyamatos változásban és növekedésben vannak. Számukra sokkal pontosabb, az életkort is figyelembe vevő percentilis táblázatokat alkottak nemekre lebontva, amelyből tájékozódhatnak a szülők, hogy gyermekük az átlaghoz képest hol tart a növekedésben.

Forrás: WEBBeteg

Szakértőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember