A rák megelőzése - Mi és miért segíthet?

A rákos megbetegedések egy része megelőzhető, időben felismerhető, melynek érdekében mi magunk is többféle módon tehetünk. Fontos az egészséges életmód követése, melynek alapja a helyes, kiegyensúlyozott táplálkozás és a mozgás. A szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétel is elengedhetetlen mindezek mellett is.

Hagyja abba a dohányzást!

Minden egyes alkalommal, mikor beleszív a cigarettájába, 250 káros vegyi anyagot juttat a szervezetébe, melyből mintegy 70 bizonyítottan rákot okoz. Nem csak tüdőrákot: a dohányzás 12 különböző rákbetegséggel hozható összefüggésbe, többek között a gyomor, a húgyhólyag, a vesék, a száj és torok daganatával. Minél előbb szokik le, annál jobb! Oldalunkon számos leszokást segítő cikket talál, de kérdezze meg kezelőorvosát is, milyen módszert ajánl!

Egyen több brokkolit!

A zöldségek és gyümölcsök rákellenes rágcsálnivalónak számítanak, mivel magas a tápanyag- és rosttartalmuk, ugyanakkor zsírszegény élelmiszerek. Fogyasszon minél több brokkolit, kelbimbót, káposztát, kelkáposztát és egyéb keresztesvirágú zöldséget, melyek védik a sejteket a rákot okozó DNS-károsodástól! Gyümölcsök közül részesítse előnyben a különböző bogyósokat, melyekről bizonyított, hogy sejtkárosodást akadályozó, rákellenes anyagot tartalmaznak!

Fogyjon!

A hasi tájékon jelentkező többletsúly fokozza a daganatos megbetegedések - különösen a mell, vastagbél, méh, hasnyálmirigy, nyelőcső és epehólyag rák – kockázatát. Kutatók szerint ennek oka az, hogy a zsírsejtek olyan anyagokat bocsátanak ki, melyek elősegítik a rákos sejtek növekedését.

Vigyázzon az alkohollal!

A rendszeres alkoholfogyasztás jelentősen növeli többek között a szájüregi-, nyelőcső-, mell- és májrák kialakulásának veszélyét. Minél több alkoholt fogyaszt, annál magasabb a rákkockázat. Fontos, hogy a napi alkoholbevitel ne haladja meg nők esetén az egy, férfiaknál a két egységnyi alkoholt.

Nem mindegy mit eszik!

Gondolja meg kétszer, mielőtt grillezni kezdene! Kutatások bizonyítják, hogy a feldolgozott húsok, mint a virsli, bacon és a kolbászkák nitrit és nitrát tartalma fokozza a rák kockázatát. Emellett a túlzott vöröshús-fogyasztás hosszú távon vastagbélrák-kockázatot jelent. Válasszon egészségesebb alternatívát a kerti sütögetéshez, például csirkét.

Mozogjon!

Túl sok időt tölt ülve? A rákmegelőzés még egy plusz indok arra, hogy elkezdjen mozogni! A rendszeres testmozgás csökkenti az elhízást és az olyan hormonok szintjét, mint az ösztrogén vagy inzulin, amelyek szintén összefüggésbe hozhatók a rákkal. Ha csak teheti, végezzen napi 30 perc aerob mozgást!

Használjon fényvédőt!

A napozástól lehet, hogy egészségesebb színe lesz, ám a bőrfelszín alatt az UV sugarak olyan károsodást okoznak, ami rákot okozhat. Mivel már 15 perc alatt leéghet, kenje be magát fényvédő krémmel még mielőtt a napra menne! Válasszon széles spektrumú, legalább 30-as faktorszámú terméket, és ne feledje azt újra alkalmazni úszás után! Emellett viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget!

Szex csak biztonságosan!

A megfelelő védekezés nélküli szex során terjedő szexuális úton terjedő betegségek (STD) némelyike olyan fertőzés, ami fokozza a rák kockázatát. A méhnyakrák megbetegedések 70%-át a HPV vírus 16 vagy 18 okozza. A Hepatitis vírusok egyes típusai pedig májrákot okozhatnak. Használjon óvszert minden aktus során a biztonsága érdekében!

Oltassa be magát!

Amikor oltásról van szó, ne csak az éves influenza elleni vakcinára gondoljon! Vannak olyan oltások is, melyek megvédhetik a ráktól! Egyes HPV elleni vakcinák a méhnyak, a hüvely és az anus rákos megbetegedése elleni védelmet segítik elő, míg a hepatitis B elleni oltás a májrákért felelős vírus ellen nyújt védelmet.

Kerülje a mérgező vegyi anyagokat!

Az úgynevezett karcinogének (rákkeltő vegyi anyagok) károsítják a sejtek DNS-ét, így fokozzák a rák kockázatát, ha megérinti, megeszi vagy belélegzi őket.

Az azbeszt, a radon és a benzol olyan vegyi anyagok, melyekkel sokan kerülnek érintkezésbe a munkahelyen vagy otthonukban. A gyomirtók, műanyagok és bizonyos háztartási termékek vegyi anyagai is kockázatot jelenthetnek. Sajnos képtelenség minden káros vegyi anyagot elkerülni, ám jelentősen csökkentheti a kockázatot azzal, hogy tudja, mi van az Ön által nap mint nap használt termékekben, és biztonságosabb alternatívát választ!

Ismerje a család betegségtörténetét!

A szüleinktől nem csak a külsőnket és a tulajdonságainkat örököljük, hanem a bizonyos betegségekre való hajlamot is. Bizonyos átörökített gének hibásak lehetnek, a károsodott DNS pedig lehetővé teszi a sejtek rákká való átalakulását. Tudjon meg minél többet a család betegségtörténetéről, és kérdezze meg orvosát, javasol-e genetikai tesztet az Ön számára!

Vegyen részt rendszeresen szűrővizsgálatokon!

Rendszeres szűrővizsgálat segítségével a rák korán – néha még a kezdete előtt felismerhető. A vastagbélrák sokszor a jóindulatú vastagbél polipokból fejlődik ki. Vastagbéltükrözéssel (kolonoszkópia) felfedezhetők a polipok a vastagbélben és a végbélben. A Pap-teszt (Papanicolaou-teszt) a méhnyakon ismeri fel a rákmegelőző állapotban lévő és a rákos sejteket. A mammográfia és az alacsony dózisú számítógépes tomográfia (LDCT) a korai mell-és tüdőrákot ismeri fel. Kérdezze meg kezelőorvosát, mikortól és milyen gyakran javasolja ezeket a szűrővizsgálatokat!

Szedjen gyógyszert, ha szükséges!

Egyes gyógyszerek csökkenthetik bizonyos rákos megbetegedések kockázatát. Egyes kutatások szerint az aszpirin a kolorektális és prosztatarák ellen nyújthat védelmet. Legyen azonban óvatos az olyan táplálék-kiegészítőkkel, melyek rák elleni védelmet ígérnek: sokukról ez nem bizonyított, és számos mellékhatásuk is lehet!

Vigyázzon a hormonterápiával!

Noha csökkentheti a menopauza olyan kellemetlen tüneteit, mint a hőhullámok vagy a kimerültség, és védheti a csontokat, a hormonterápia növeli a mellrák kialakulásának kockázatát, és nehezíti annak felismerését! Kérdezze orvosát a kockázatokról, mielőtt alávetné magát!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; WebMD

Orvos szakértőnk: Dr. Árki Ildikó, háziorvos